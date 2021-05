Suzuki ha scelto, nelle sue promozioni di maggio, di coinvolgere praticamente tutta la sua gamma con un'unica promozione: Suzuki Solutions. Secondo questa formula, è possibile acquistare un’auto della casa con rate basse, a partire da 99 euro, includendo alcuni vantaggi per tre anni, a cominciare dai primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria.

Ci sono esempi per tutti i modelli, ma le auto che si possono acquistare con la rata più bassa sono le compatte Suzuki Swift e Suzuki Ignis: per entrambe, nella motorizzazione 1.2 mild hybrid, è prevista infatti una rata che parte da 99 euro al mese.

Nel dettaglio, la Suzuki Hybrid 1.2 Cool 2WD MT viene a costare 17.490 euro, che scendono a 14.890 con il contributo delle Concessionarie. L’anticipo è di 5.454 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 99 euro (TAN 4,96%, TAEG 6,97%), con prima rata a 30 giorni.

Al termine, la rata finale ammonta a 7.490 euro, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto, con comunicazione entro 45 giorni dalla scadenza e TAEG massimo del 7,27%.

Per la Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Cool, invece, il prezzo è di 17.200 euro, che diventano con lo sconto 15.200 euro; la rata è la stessa (TAN 4,98%, TAEG 6,98%), e al termine il valore futuro garantito è di 7.571,44 euro, con un TAEG del 7,16% se si intende terminare di pagare prolungando il finanziamento.

Su entrambi i modelli è prevista l’offerta “manutenzione inclusa”, che comprende i primi tre interventi di manutenzione ordinaria, come previsto dal libretto uso e manutenzione del modello.

Volendo sono disponibili altre due opzioni Suzuki Solutions: NoProblem include tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale, mentre Warranty prolunga la garanzia ufficiale per il quarto e quinto anno di possesso, che normalmente è di 3 anni.

Vantaggi

E’ un classico finanziamento con anticipo, rata mensile molto ridotta e maxi-rata finale, ma in più si può contare su tre anni di garanzia e tagliandi, oppure su altri servizi a prezzo vantaggioso. Non sono previste permuta o rottamazione, e lo sconto è tra i 2.000 e i 2.600 euro per i modelli di esempio.

Svantaggi

A differenza di alcune concorrenti, è previsto un anticipo abbastanza sostenuto -fino a 5.700 euro per la Ignis, cioè circa un terzo del listino non scontato. Attenzione agli oneri finanziari, con un TAEG che supera il TAN per più del 2%.

In sintesi