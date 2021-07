Audi RS 3 vs Mercedes Classe A 45S, sfida tra super hot hatch

Piccole supercar o super hot hatch? In questo caso il confine è assai sottile perché, con l'evoluzione tecnica e prestazionale degli ultimi anni, quelle che prima erano "semplici" auto del segmento C con qualche cavallo in più hanno raggiunto adesso livelli di potenza che, fino a qualche tempo fa, erano appannaggio delle sole sportive di razza.

Audi o Mercedes (per il momento, lasciamo da parte BMW)? Da anni il pubblico si divide tra le due fazioni: da una parte l'RS 3, l'ultima arrivata, dall'altra la Classe A 45S con il suo motore da record (il quattro cilindri più potente del mondo con quasi 210 CV/litro). Entrambe sono compatte nelle dimensioni, velocissime e tecnologiche, ma qualche differenza c'è. Scopriamola insieme.

La Mercedes è più lunga

Partiamo dalle dimensioni che, di base, sono quelle standard delle segmento C. Queste versioni RS e AMG però sono leggermente più lunghe e larghe, sia per avere una tenuta di strada maggiore che per essere più accattivanti a livello estetico. La Mercedes-AMG Classe A 45S è più lunga e tocca i 4,45 metri (+10 cm esattamente come la misura del passo, 2,73 m contro 2,63), con l'Audi RS 3 che si ferma a 4,35. Sono però larghe uguali, entrambe 1,85 metri.

Considerando le dimensioni tutto sommato non esagerate, a prima vista non è facile dire con certezza quale delle due sia più lunga. Entrambe sono muscolose e filanti: l'Audi ha uno sbalzo posteriore maggiore, così come la Mercedes quello anteriore. Entrambe poi montano di serie cerchi da 19".

Modello Lunghezza Altezza Larghezza Passo Audi RS 3 Sportback 4,45 m 1,39 m 1,85 m 2,63 m Mercedes-AMG A 45S 4,35 m 1,46 m 1,85 m 2,73 m

Curiosità: l'Audi RS 3 si può avere anche in carrozzeria Sedan, la Mercedes A 45S no. Bisogna puntare infatti direttamente alla CLA 45S perché la Classe A Sedan arriva, al massimo, alla versione 35 AMG da 306 CV. Ed è qui che entra in gioco anche la nuova BMW Serie 2 Coupé, la M240i, in attesa della prossima M2...

Motore

La vera grande differenza tra l'Audi RS 3 e la Mercedes-AMG Classe A 45S è sotto il cofano. Le potenze dei motori sono simili, come si può leggere dalla tabella qui sotto, così come i dati tecnici. Se Mercedes, però, ha adottato un quattro cilindri turbo, Audi è rimasta fedele allo strepitoso e rauco cinque cilindri, alla faccia del downsizing.

In attesa di una probabile versione Performance più potente, l'Audi RS 3 può essere scelta in una sola versione: sotto il cofano c'è, come anticipato, il cinque cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm di coppia massima che consentono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h sulla versione base, ma che arriva a 290 scegliendo il pacchetto RS Dynamic.

La Mercedes adotta invece un 2.0 quattro cilindri turbo da 421 CV che assicura un'accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,9 secondi per 270 km/h di velocità massima. Entrambe le auto sono a trazione integrale ma, volendo, nelle modalità di guida più estreme possono trasferire più coppia sull'asse posteriore (modalità drift). Non mancano poi tutti i moderni sistemi elettronici come le sospensioni a controllo elettronico e, a richiesta, l'impianto frenante carboceramico.

Modello Motore Potenza massima Coppia massima Accelerazione 0-100 km/h Velocità massima Peso Audi RS 3 Sportback L5 2.5 turbo 400 CV 500 Nm 3,8 secondi 290 km/h - Mercedes-AMG A 45S L4 2.0 turbo 421 CV 500 Nm 3,9 secondi 270 km/h 1.575 kg

Interni

Qui, è tutta una questione di gusti. Entrambe le auto sono farcite di tecnologia e, per quanto riguarda i sistemi di infotelematica, rappresentano il meglio che la categoria può offrire. La Classe A è più da "effetto wow", con i due schermi dell'MBUX, le bocchette dell'aria retroilluminate e il volante in alluminio e Alcantara con il piccolo rotore digitale da cui settare le diverse modalità di guida.

L'Audi è più razionale ma anche intuitiva nell'utilizzo pratico dato che qualche pulsante fisico è rimasto. La strumentazione digitale è la migliore in circolazione e, anche qui, i materiali racing restituiscono immediatamente la sensazione di essere seduti su qualcosa di speciale.

Prezzo

Per ultimo, non potevamo non toccare l'argomento prezzo, alto per entrambe. Per quanto riguarda l'Audi, il prezzo ufficiale in Italia non è stato ancora comunicato: gli ordini partiranno da metà agosto e i primi esemplari arriveranno in concessionaria verso la fine del 2021. In Germania è in vendita da 60.000 euro per la Sportback e da 62.000 euro per la Sedan, per cui da noi dovrebbe avere un prezzo di listino leggermente superiore.

Della Mercedes, invece, sappiamo già tutto e come prezzo siamo lì: per la versione 45S, la più sportiva che abbiamo preso in considerazione in questo confronto, ci vogliono 63.140 euro sconti esclusi. Ovviamente, come da trazione tedesca, su entrambe le auto il prezzo lievita di parecchio se ci si fa prendere la mano con gli optional. Circa 70 mila euro sono da mettere in conto per mettersi in garage una delle compatte sportive più veloci di sempre.