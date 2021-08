L’elettrificazione progressiva di tutti i modelli porterà a degli inevitabili cambiamenti. Uno di questi sarà l’addio al cambio manuale in favore dell’automatico, anche nei modelli di piccole dimensioni e nelle sportive.

Volkswagen sembra aver messo una “data di scadenza” per leva e frizione: dal 2023 inizierà l’addio ai modelli con cambio manuale.

Offerta “semplificata”

La notizia è riportata dalla testata tedesca Auto Motor und Sport e pare tracciare la fine di un’era. Il motivo è semplice e anche piuttosto comprensibile.

Volkswagen (e con lei tanti altri brand nel mondo) sono impegnati in forti investimenti per l’elettrificazione della gamma e ciò porterà inevitabilmente a tagliare tutti i costi ritenuti “non necessari” o troppo onerosi. Il meccanismo di una trasmissione manuale, infatti, richiede uno studio complesso per l'applicazione anche ad un’auto elettrica.

Questo significa semplificare l’offerta e dare la priorità a soluzioni come il cambio DSG che rappresentano già una quota di mercato importante delle vendite del marchio. Secondo la testata, il 2030 segnerà la fine del cambio manuale.

Nuove Golf e Leon solo con l’automatico

La decisione di Volkswagen avrà ovvie ripercussioni su tutti i brand del Gruppo come Skoda, Seat e Audi. Quest’ultima potrebbe anticipare i tempi dato che programma di produrre solo modelli elettrici dal 2026.

È probabile che già le prossime generazioni di Volkswagen Golf, Skoda Octavia e Seat Leon vedranno sparire del tutto la presenza del cambio manuale.

E l’impressione è che sia davvero solo l’inizio della fine. Anche le sportive del futuro punteranno sul cambio automatico per gestire i motori elettrici e potenze sempre più elevate. Il caso di Aston Martin fa capire che ci sono anche ragioni commerciali. Per alcuni modelli, la maggior parte dei clienti richiede esclusivamente una trasmissione automatica.