Rolls-Royce, Porsche e Land Rover hanno tutte una loro versione “cinese”. Alcune Case del Sol Levante, infatti, hanno prodotto modelli particolari con un design molto “ispirato” alle auto europee.

Non solo marchi di lusso, però: il nuovo clone cinese è la Jetta VS5 che ricorda da vicino la “nostra” Seat Ateca.

Una Volkswagen low-cost

A differenza di altri casi, però, qui la somiglianza è perfettamente legittima (e autorizzata).

Vi ricorda niente il nome “Jetta”? La berlina Volkswagen è stata venduta anche in Italia fino al 2018, ma non ha ottenuto mai un grande successo.

Nel Nord America e, soprattutto, in Cina la storia è ben diversa dato che questo modello è un vero e proprio best-seller. In Cina la Jetta è talmente apprezzata che il Gruppo Volkswagen ha creato un marchio omonimo a sé stante.

Il brand rappresenta l’entry level per i clienti Volkswagen ed è assemblata in Cina a Chengdu da un’azienda locale che collabora anche con FAW. Ecco spiegato il forte legame con la Seat (e la Cupra, due marchi nell'orbita Volkswagen) Ateca.

Piattaforma e motori Volkswagen

La VS5 utilizza anche la stessa piattaforma MQB di Volkswagen che dà vita alla Golf, alla Skoda Octavia e all’Audi Q3.

Lungo 4,36 metri, il SUV Jetta è alimentato da un 1.4 a benzina da 150 CV abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o a un automatico a 6 marce. Al contrario dell’Ateca, nella versione cinese manca il DSG a sette rapporti.

Jetta, il marchio Volkswagen per la Cina

Anche il prezzo è completamente diverso: la VS5, infatti, parte da 84.800 yuan (11.101 euro al cambio attuale contro i 24.150 euro base dell’Ateca venduta in Italia), anche se la dotazione e l’equipaggiamento di sicurezza di quest'ultima sono molto più completi.

La gamma della Jetta comprende anche la VA3, un modello compatto derivato dalla Skoda Rapid, e la VS7, un SUV a 7 posti realizzato sulla base della Seat Tarraco e della Skoda Kodiaq. In futuro, quindi, non ci sarà da stupirsi per questi cloni “autorizzati”.