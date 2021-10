Presentata nel 2016 la Kia Niro si prepara a lanciare la nuova generazione tra circa un anno, con tante novità estetiche e tecniche. E proprio di estetica parliamo oggi grazie alle nuove foto spia del crossover coreano, con un muletto fotografato durante alcuni test nei quali ha "perso" parte delle camuffature anteriori permettendoci così di notare alcuni dei cambiamenti al frontale.

Frontale che mette in mostra alcuni elementi ripresi dalla HabaNiro, concept mostrata al Salone di New York 2019 e ambasciatrice del nuovo stile di gran parte delle Kia, proprio a partire dal frontale.

Le luci si "spezzano"

A unire la Kia Niro 2023 e la concept vista un paio d'anni fa ci pensa prima di tutto la firma luminosa, con un disegno molto particolare e "spezzato" delle luci (naturalmente a LED) di posizione che incorniciano i proiettori principali. Uno stile completamente nuovo e decisamente personale, accompagnato da una mascherina ben più sottile rispetto a quella attuale, senza più il "tiger nose" che per anni ha caratterizzato tutte le Kia a listino.

Kia HabaNiro

La nuova Niro mira così ad avere un aspetto più dinamico e sportivo, unito (pare) a linee semplici ad attraversare la fiancata e un posteriore rivoluzionato, anche in questo caso a partire dalle luci. Al pari - ancora una volta - della Habaniro infatti saranno disposte in verticale e non più in orizzontale, con un disegno a boomerang.

E dentro?

Come spesso avviene i nostri fotografi non hanno avuto modo di fotografare l'interno della nuova Kia Niro, lasciandoci quindi pieni di dubbi anche se non è certo difficile immaginare la presenza di strumentazione digitale e monitor dell'infotainment ancora più grande, magari ereditando quello da 10,25" della Soul.

L'arredamento generale dovrebbe cambiare, mantenendo la stessa razionalità delle attuali Kia, con spazio che potrebbe aumentare sia in abitacolo sia nel bagagliaio.

Kia HabaNiro

Elettrificata o elettrica?

A livello motorizzazioni il mistero sulla nuova Kia Niro si fa ancora più difficile da risolvere. Naturalmente di notizie ufficiali non c'è ancora nemmeno l'ombra ma, stando a recenti rumors, il crossover coreano non dovrebbe cambiare piattaforma e mantenere quindi una versione ibrida plug-in, probabilmente lasciando per strada la full hybrid.

Al suo fianco ci sarà anche la Niro elettrica, per la quale potrebbero esserci novità importanti per motore e pacco batterie, ad aumentare prestaioni e autonomia.

L'arrivo della nuova Kia Niro è previsto tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.