Per la maggioranza di noi automobilisti ci sono le auto reali, quelle che guidiamo tutti i giorni, e quelle dei sogni che immaginiamo di poter guidare almeno una volta nella vita. Questi oggetti del desiderio sono le auto sportive, le supercar e le hypercar con prestazioni altissime e prezzi altrettanto elevati che soddisfano una ristretta cerchia di automobilisti facoltosi e appassionati.

Nel 2021 le vendite italiane di auto del segmento F, quello che comprende auto di lusso e sportive, hanno fatto segnare un leggero incremento rispetto al 2020 (+5,8%) e continuano a rappresentare lo 0,3% del mercato totale dell'immatricolato. Ma quali sono le auto sportive e le supercar più vendute in Italia? Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato nel dettaglio i dati sulle immatricolazioni 2021 forniti dall'Unrae e abbiamo stilato la classifica delle auto da sogno più vendute.

Prima di lasciarvi alle classifiche di vendita vogliamo però fare una piccola premessa. Per la graduatoria delle supercar e hypercar più vendute, in mancanza di una definizione chiara e univoca della categoria, abbiamo selezionato quelle auto con carrozzeria coupé o spider che hanno potenza di almeno 300 CV e un prezzo base vicino o superiore ai 100.000 euro.

La Porsche 911 si conferma regina delle auto sportive

La Porsche 911 si conferma come l'auto sportiva più venduta in Italia, con un totale di 1.218 immatricolazioni nel 2021 che rappresentano un +5,5% rispetto al 2020. Ricordiamo che la Porsche 911, arrivata alla serie 992, annovera in gamma modelli di potenza e prezzi variabili: si va infatti dalla 911 Carrera da 385 CV e 115.690 euro fino a una supercar vera e propria come la 911 Turbo S che ha 650 CV e costa come minimo 234.613 euro.

Porsche 911 GTS Coupé

Seconda e a più di mille immatricolazioni di distanza c'è la supercar per eccellenza, la Ferrari F8 che in versione coupé Tributo o apribile Spider trova nel nostro Paese la bellezza di 204 clienti (+158,2% sul 2020). Parliamo di un gioiello del Made in Italy che vanta una potenza di 720 CV e un prezzo di listino di 236.000 euro.

Ferrari F8 Spider

Il terzo gradino del podio se lo guadagna la Jaguar F-Type, la coupé e convertibile britannica che mette a segno 187 immatricolazioni nei dodici mesi del 2021 che si traducono in un sostanziale pareggio col 2020 (+2,1%). Come nel caso della 911 le potenze e i prezzi sono variabili, anche se inferiori rispetto alla tedesca: dai 68.970 euro e 300 CV della F-Type P300 RWD ai 133.180 euro e 575 CV della F-Type R P575 AWD.

Jaguar F-Type

Le supercar e hypercar più vendute in Italia nel 2021

Porsche 911 - 1.218 Ferrari F8 - 204 Jaguar F-Type - 187 Ferrari Roma - 165 BMW Serie 8 - 153 Lamborghini Huracan - 111 Ferrari SF90 - 80 Ferrari 812 - 71 Mercedes-AMG GT - 43 Bentley Continental GT - 31 Ferrari Portofino - 31 Lamborghini Aventador - 27 Ferrari 488 - 15 Maserati MC20 - 16 Audi R8 - 13 Aston Martin Vantage - 10 Nissan GT-R - 9 Aston Martin DB11 - 8 Ferrari Monza SP - 8 Lexus LC - 8 Aston Martin DBS Superleggera - 7 Chevrolet Corvette - 6 Ferrari GTC4Lusso - 3 McLaren 600LT - 2 Rolls-Royce Wraith - 2 Ford GT - 1 McLaren 720S - 1

Nell'elenco che trovate qui sopra spicca anche il sorprendente risultato della Ferrari SF90, l'hypercar più venduta in Italia (80 pezzi) con i suoi 1.000 CV e un prezzo indicativo di 430.000 euro. La rivale più diretta, la Lamborghini Aventador, raggiunge invece le 27 unità e la Ferrari Monza SP arriva a 8 esemplari immatricolati tra SP1 e SP2; niente male per la serie a tiratura limitata della gamma Icona che costa circa 1,6 milioni di euro!

Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Ferrari Monza SP1

Numeri importanti anche per la Ferrari Roma da 165 immatricolazioni e per Lamborghini Huracan (111), mentre registrano numeri più bassi sia Aston Martin che McLaren, quest'ultima con un carico aggiuntivo di 11 "altri tipi" non identificati. La nuovissima Maserati MC20 ha ottenuto 16 targhe nel 2021. Ricordiamo invece che alcuni marchi di nicchia come Bugatti, Dallara, Koenigsegg, Pagani e altri piccoli costruttori di supercar finiscono nelle statistiche non meglio dettagliate di "altre estere" o "altre italiane".

Porsche Taycan vince tra le altre sportive

Detto delle supercar e delle hypercar, è arrivato il momento di andare vedere anche le vendite italiane delle altre auto sportive, quelle che hanno cioè un'impostazione dedicata al piacere di guida e alle prestazioni, pur senza avere sempre potenze o prezzi da auto da sogno. In questa seconda classifica abbiamo inserito anche le berline coupé ad alte prestazioni, oltre alle coupé e spider più compatte. Per i SUV sportivi vi rimandiamo invece a questa graduatoria dei SUV più venduti.

Porsche Taycan Mazda MX-5 30th Anniversary BMW Z4

Nell'eterogenea graduatoria spicca il primato dell'elettrica Porsche Taycan (da 89.252 euro a 761 CV) che con 617 immatricolazioni nel 2021 (+85,8%) supera un autentico mito come la Mazda MX-5 (da 33.500 euro a 180 CV) che tocca le 561 unità (+141,8%). Molto vicina alla spider giapponese c'è la BMW Z4 (da 43.800 euro a 340 CV) che arriva a immatricolare 533 pezzi (+55,8%).

Le altre auto sportive più vendute in Italia nel 2021