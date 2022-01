Kia, Hyundai e Genesis hanno un modus operandi particolare per le presentazioni di nuove auto: prima le mostrano senza veli, e solo in un secondo momento pubblicano le specifiche tecniche.

Ha avuto lo stesso decorso il debutto della nuova Kia Niro Hybrid 2022, presentata a novembre 2021, le cui specifiche tecniche su dimensioni, motori e potenza sono giunte solo oggi. Ed è ufficiale: la nuova generazione è più grande in tutto e per tutto, più spaziosa, ma non più potente rispetto all'attuale generazione.

Più grande, più spaziosa

Il discorso sulla potenza di prima si riferisce alla Kia Niro ibrida, mossa da un powertrain full hybrid. I dati ufficiali della Niro in versione plug-in ed elettrica verranno svelati più avanti nel corso del 2022, e in questi casi le potenze (assieme all'autonomia) potrebbero cambiare. Le dimensioni invece dovrebbero rimanere uguali per tutte le versioni.

Ecco allora le dimensioni della nuova Kia Niro: lunghezza di 4,42 metri (+6,5 centimetri rispetto alla precedente), larghezza di 1,83 metri (+2,0 centimetri) altezza di 1,55 metri (+1,0 centimetri). Anche il passo è aumentato di 2,0 centimetri, arrivando a 2,70 metri.

I centimetri in più dell'esterno hanno permesso di aumentare la praticità del crossover, assieme alla capacità di carico che con 15 litri aggiuntivi ora tocca quota 451 litri. E c'è poi la chicca di aver posizionato la batteria da 12V sotto i sedili posteriori - anziché nel passaruota come prima - e questo ha contribuito nel poter "giocare" meglio con l'abitabilità.

Il design è totalmente diverso da quanto visto finora sulla Niro, ma il coefficiente di resistenza aerodinamica (il cosiddetto "Cx") non si è mosso dal risultato di 0,29 registrato dalla serie precedente.

E poi c'è la questione comfort e tecnologia, perché la nuova Niro gode di sospensioni e sterzo di nuova concezione, oltre a più materiale fonoassorbente e a un head-up display da 10 pollici che accompagna il touchscreen centrale da 10,25".

Non serviva più potenza

Benché la nuova Kia Niro ibrida 2022 sia effettivamente più grande in tutto e per tutto, la potenza complessiva del quattro cilindri 1.6 Turbo GDI full hybrid rimane inalterata a 141 CV, di cui 105 CV (e 144 Nm di coppia) esclusivamente termici.

Kia ha confermato che il focus non era aumentare le doti del motore, ma più che altro permettergli di "lavorare meglio" ottimizzando il propulsore e ciò che lo circonda. Ad esempio, il cambio automatico doppia frizione a sei rapporti è stato revisionato, "attentamente riprogettato e ottimizzato", per una migliore efficienza e un peso ridotto. E per recuperare l'energia è stato migliorato il sistema di frenata rigenerativa.

Altro dettaglio sull'efficienza è la modalità di guida "Green Zone", che spegne automaticamente il motore a combustione quando il sistema di navigazione rileva di trovarsi in una zona "verde" (come possono esserlo le ZTL accessibili solo da certe vetture meno inquinanti). Il conducente però può anche impostare manualmente le zone verdi per forzare il crossover a lavorare esclusivamente con l'energia elettrica.