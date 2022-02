La crisi dei chip continua a livello globale e le aziende investono per produrli internamente e fare la propria parte per superare la carenza. Fra questi c'è Bosch, che ha stanziato altri 250 milioni di euro per l'ampliamento produttivo di semiconduttori a Reutlingen, in Germania, entro il 2025.

Questi vanno ad aggiungersi ai 400 milioni di euro investiti in precedenza, in vista dell'espansione per la produzione globale di semiconduttori nel corso del 2022.

Oltre 9.000 m2 in più

Con il passare del tempo e con l'evolvere della tecnologia, i chip sono destinati a giocare un ruolo sempre più importante nell'elettromobilità. Questo è il motivo principale per cui Bosch sta investendo il più possibile per garantire la fornitura dei semiconduttori ai propri clienti e superare la carenza di materie prime attuale.

La decisione di aggiungere un quarto di miliardo di euro agli investimenti per la creazione di nuovi spazi produttivi da qui al 2025 è proprio in quest'ottica, cercando di soddisfare la crescente domanda di chip utilizzati in applicazioni di mobilità e IoT.

Il nuovo ampliamento a Reutlingen aumenterà di 3.600 metri quadrati la capacità attuale delle clean-room, che dal 2025 andrà al servizio produttivo dei semiconduttori. Insieme ad esso arriverà anche un ampliamento dell'impianto di energia e un intero nuovo edificio per i sistemi di alimentazione.

A ottobre dello scorso anno, il fornitore tedesco ha ufficializzato la volontà di investire oltre 400 milioni di euro solo nel 2022 a Dresda e Reutlingen, in Germania, e a Penang in Malesia. Di questi, circa 50 milioni sono destinati alla fabbrica di wafer di Reutlingen.

I wafer, che potete vedere nella foto in copertina, sono delle piccole lastre sottilissime - con spessori dell'ordine di 0,5 millimetri - di materiale semiconduttore, come ad esempio un cristallo di silicio, che vengono impiegati per la produzione di chip.

Considerando tutto l'insieme di investimenti previsti da oggi per i prossimi tre anni, l'area per le clean room a Reutlingen è destinata a crescere dai circa 35.000 mq attuali agli oltre 44.000 mq di fine 2025.

Stefan Hartung, Presidente del Board of Management di Bosch, ha confermato le intenzioni del fornitore tedesco: