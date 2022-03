Un paio di foto teaser della nuova sportiva firmata Toyota Gazoo Racing e uno scarno comunicato stampa sono gli ultimi indizi che portano al prossimo debutto negli Stati Uniti della Toyota GR Corolla.

Quello che sappiamo ormai per certo è che la Toyota GR Corolla sarà la più potente delle hatchback compatte destinate agli USA, visto che la GR Yaris non arriva in America, e che il suo esordio in diretta streaming avverrà venerdì 1° aprile alle 9:30 PM EDT, ovvero alle 3:30 della mattina italiana del 2 aprile (qui il link alla diretta).

Dopo il debutto americano la GR Corolla dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo, Europa compresa.

Trazione integrale e look sportivo

Le immagini e il breve video di teasing ci mostrano una griglia per l'estrazione dell'aria sul passaruota anteriore, affiancata dal marchio GR, oltre a bandelle laterali con la scritta GR-Four che indica la trazione integrale.

Le ultime indiscrezioni ci dicono infatti che la meccanica della GR Corolla sarà in pratica la stessa della Toyota GR Yaris, vale a dire il motore 1.6 turbo tre cilindri benzina abbinato alla trazione integrale e al cambio manuale 6 marce.

Ipotesi 300 CV

Quello che ancora non è stato svelato è se la Toyota GR Corolla manterrà la carrozzeria a 5 porte di tutte le altre Corolla o se verrà proposta per l'occasione in versione 3 porte. Al momento l'ipotesi 5 porte resta la più probabile, accompagnata però da un massiccio allargamento di carrozzeria a livello dei passaruota.

Anche la potenza del motore rimane un mistero, anche se molte voci non ufficiali parlano di una versione potenziata del 1.6 turbo per supplire al maggiore peso e ingombro della Corolla: i 300 CV dovrebbero essere la potenza della Corolla GR.

Questo anche per poter competere ad armi pari con le poche rivali presenti sul mercato, in particolare le Audi S3, la Ford Focus ST, la prossima Honda Civic Type R, la Mercedes-AMG A 35 4Matic e la Volkswagen Golf GTI.