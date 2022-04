L'attesa per la presentazione ufficiale della Ferrari Purosangue è altissima e dovrebbe mancare poco ormai per il debutto del primo SUV del Cavallino, atteso per il 2022. Prima però da Maranello arriverà un'altra novità. La data è quella del 19 aprile, come comunicato dalla Casa stessa con un misterioso teaser che mostra qualche dettaglio del nuovo modello. Ma di cosa si tratta?

La frase che accompagna l'immagine ("We have a surprise for you. Don't miss it on April 19th", abbiamo una sorpresa per voi. Non perdetevela il 19 aprile) non aiuta, ma a ben guardare ciò che è illuminato dice più di quanto sembra. Ora, nulla è ancora ufficiale, ma la nuova Ferrari che debutterà tra qualche giorno dovrebbe essere la 296 Spider, versione scoperta della sportiva ibrida col V6.

Plug-in senza tetto

A farci propendere per questa ipotesi ci sono vari elementi: guardate le linee: il montante centrale che si interrompe là dove ci dovrebbe essere il tetto e subito dopo l'inizio dell'ampio passaruota, che incorpora anche la generosa presa d'aria laterale. Come detto si tratta solo di semplici deduzioni e la misteriosa immagine potrebbe nascondere ben altro ma, come si dice, il nostro centesimo lo scommetteremmo su questa ipotesi.

Nel caso fosse effettivamente così ci troveremmo dunque davanti alla Ferrari 296 Spider, versione con tetto rigido retrattile della sportiva ibrida plug-in mossa da un powertrain basato sul nuovo V6 biturbo, per un totale di 830 CV e 740 Nm di coppia. Valori vicini a quelli del V12 aspirato della 812, con prestazioni che sulla coupé dicono 2,9" per passare da 0 a 100 km/h e 330 km/h di velocità massima.

A cambiare saranno naturalmente le forme della parte posteriore, modificata per poter ospitare il tetto rigido ripiegabile elettricamente. Nelle spy photo si nota per esempio il lunotto più piccolo rispetto a quello della 296 GTB.

La prova della Ferrari 296 GTB