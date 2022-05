Al suo debutto, giusto per mettere le cose in chiaro, la Range Rover Sport 2022 ha "scalato" la di Karahnjukar, nell’Islanda Orientale, buttandosi in mezzo a sassi, fiumi, pietraie, sabbia e terminando la propria folle corsa solo dopo aver passato (naturalmente indenne) un torrente artificiale lungo 293 metri.

Insomma, il SUV inglese ha voluto fare le cose in grande per mostrare ciò di cui è capace, alzando ulteriormente l'asticella rispetto alla precedente generazione. Ora, non ci vogliamo mettere qui a organizzare una nuova risalita lungo la più alta diga d'Europa, né a fare paragoni sulla dinamica di guida tra Range Rover Sport nuova e vecchia. Ci limitiamo a un classico confronto a ruote ferme, per vedere nel dettaglio come e quanto la regina dei SUV (con passo accorciato) è cambiata.

Non una "baby"

Chi si aspettava semplicemente una Range Rover con qualche centimetro in meno in lunghezza si sbagliava: la Range Rover Sport 2022 infatti ha uno stile tutto suo che, pur abbracciando il design assolutamente pulito della sorella maggiore, ha tratti propri che la caratterizzano. A partire dal frontale, con le luci sviluppata in orizzontale ma con un disegno differente e - soprattutto - un andamento che ne aumenta la sensazione di larghezza, "avvicinandola" maggiormente al terreno.

Ed è questa una delle maggiori differenze con la precedente Range Rover Sport, che dalla sorella maggiore riprendeva buona parte dell'aspetto, "giocando" maggiormente con linee orizzontali ma imitandone le linee generali, aumentando poi le linee "tese" sulla fiancata. Un qualcosa che sulla nuova generazione manca, con un aspetto levigato (come la sorella maggiore), nonostante non manchino i "muscoli" nei punti giusti.

Anche al posteriore i cambiamenti sono evidenti: le sottili luci prendono il posto di quelle squadrate, cambia la forma degli scarichi e l'antenna sul tetto si sdoppia, dando vita a un'originale doppia pinna. Il porta targa trasloca in basso e la scritta "Range Rover" è ora inserita all'interno di una striscia nera.

Modello Range Rover Sport 2019 Range Rover Sport 2022 Lunghezza (metri) 4,88 4,95 metri Larghezza (metri) 2,07 2,07 Altezza (metri) 1,8 1,82 Passo (metri) 2,92 3

"Perde" un monitor

All'interno la nuova Range Rover Sport abbraccia lo stile della sorella maggiore, svecchiando in un batter d'occhio lo stile della generazione precedente. Il monitor centrale rimane in posizione leggermente ribassata, ma cresce di dimensioni arrivando a 13,1" e non è più incastonato nella plancia, ma ha un andamento ricurvo. Tutto nuovo è anche il software, aggiornabile over the air e arricchito da intelligenza artificiale, Android Auto, Apple CarPlay e Alexa.

Al di sotto non c'è più il secondo monitor che sulla precedente versione serviva per gestire - anche - il climatizzatore, ma rimangono le manopole fisiche, una rarità ormai in un mondo che tende a virtualizzare ogni tipo di comando. Sul tunnel centrale c'è la leva per il cambio automatico al posto del rotore a scomparsa, assieme a pochi altri pulsanti e selettori.

C'è poi la strumentazione digitale da 13,7", sistemata dietro al volante tutto nuovo, meno "cicciotto" e con le razze completamente ridisegnate.

In attesa della SVR

Benzina, diesel (entrambi mild hybrid), plug-in e un puro benzina: ecco la gamma motori che accompagnerà il debutto della Range Rover Sport 2022, basata sulla nuova piattaforma MLA-Flex, con rigidità torsionale superiore del 35% rispetto alla precedente. Le potenze vanno da un minimo 250 a un massimo di 530 CV, con la versione "alla spina" che sale da 404 a 440 o 510 CV. Incremento di potenza e di autonomia in elettrico, pari a 90 km.

Range Rover Sport 2019 Range Rover Sport 2022

Il top di gamma è invece rappresentato dal V8 di 4,4 litri biturbo da 530 CV, ma in futuro (forse non troppo lontano) arriverà la versione SVR firmata dal reparto SVO (Special Vehicle Operations), per la quale ci dovrebbe essere lo stesso V8 biturbo di origine BMW, in versione da almeno 600 CV, per superare i 575 CV della SVR Ultimate Edition.

Non mancherà naturalmente anche l'elettrica, attesa per il 2024.

La Range Rover Sport 2022 vista dal vivo