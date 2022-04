Lunghezza: 5.052 mm

La nuova generazione della Range Rover, la quinta dal 1970, non sembra poi così diversa dalla precedente ad uno sguardo superficiale, invece è stata riprogettata completamente.

La maggior parte degli sforzi sono stati fatti per renderla più efficiente anche in vista dell'arrivo della versione elettrica che debutterà tra 2 anni, ma con l'evoluzione sono anche aumentati il passo, le misure e lo spazio a bordo.

Land Rover Range Rover, le dimensioni

Il primo dato importante riguarda proprio la lunghezza, che per la prima volta supera i 5 metri assestandosi a 5,05 (5.052 mm), per una larghezza che sfiora i 2,05 (2.047 mm) e dunque circa 50 mm più del modello precedente, mentre l'altezza è aumentata di 35 mm salendo a 1.870 mm con assetto standard. Soprattutto però, è cresciuto il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, e di quasi 60 mm, sfiorando i 3 metri (2.997 mm).

Va sottolineato che come in precedenza anche ora è disponibile una variante a passo lungo, anche se in Italia attira meno la clientela che considera Range Rover un modello tuttofare di lusso più che una vera limousine, quindi ci concentriamo sul modello standard.

Land Rover Range Rover, abitabilità e bagagliaio

Da sempre la Range Rover si pone come concorrente delle berline di pregio prima ancora che di SUV e fuoristrada alto di gamma e lo conferma con questa quinta generazione, che propone configurazioni a 5 posti con classico divano oppure a soli 4 posti con un sontuoso allestimento tipo lounge. Lo spazio è abbondante, nel primo caso si sta piuttosto comodi in 3 sul grande divano posteriore senza problemi anche per i più alti.

Anche se il ruolo di vettura familiare in Casa Land Rover spetta di diritto a Discovery, i cm in abbondanza rendono Range Rover adatta anche al trasporto: il bagagliaio ha un volume di 725 litri dietro i sedili, che diventano 818 fino al tetto e ben 1.841 abbattendo il divano posteriore. La lunghezza totale di carico dietro la prima fila arriva a 1,8 metri circa e la cappelliera è rigida con sistema di ripiegamento automatico all'apertura del portellone.

Per la cronaca, la versione a passo lungo misura 20 cm in più, tutti concentrati nella zona dell'abitacolo, e offre in opzione i 7 posti con cui il bagagliaio dietro la terza fila misura 312 litri, dietro la seconda 713 mentre il volume totale al tetto dietro la prima fila sale a 2.600 litri e la lunghezza di carico a 2 metri circa. Inoltre, si conferma su tutti i modelli il portellone con sponda ribaltabile Tailgate Event Suite che si trasforma in una comoda panca.

La gamma dei motori della Range Rover 2022 è insolitamente ampia per un modello di lusso e abbraccia motori benzina e diesel elettrificati, partendo dai più semplici mild hybrid a 48 V per arrivare agli ibridi plug-in. Soltanto la versione con motore V8 da 530 CV non è ibrida. Per tutte, cambio a 8 marce e trazione integrale, naturalmente.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione P360 MHEV 360 CV Benzina Integrale, cambio automatico P400 MHEV 400 CV Benzina Integrale, cambio automatico P440e PHEV 440 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico P510e PHEV 510 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico P530 530 CV Benzina Integrale, cambio automatico D250 MHEV 249 CV Diesel Integrale, cambio automatico D300 MHEV 300 CV Diesel Integrale, cambio automatico D350 MHEV 350 CV Diesel Integrale, cambio automatico

Range Rover, i concorrenti con misure simili

Tra i 4x4 di lusso "full size" i rivali non mancano, spesso con dimensioni ancora più abbondanti che vanno da poco meno di 5 a oltre 5,3 metri, tralasciando soltanto la Rolls-Royce Cullinan che con un listino da 350.000 euro (quasi il doppio di qualunque altra) si pone su un altro livello.

Abbiamo preso in esame i modelli standard, anche se qualcuno supera in lunghezza la versione "lunga" di Range Rover, e nel grafico più sotto, il volume del bagagliaio in configurazione 5 posti.