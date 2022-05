Bugatti ci ha "mentito". Ma per stavolta possiamo perdonarla. A quanto pare, infatti, la Chiron Super Sport è più potente di quanto comunicato ufficialmente dalla Casa. Nei test in laboratorio svolti dallo stesso marchio, l’esclusiva hypercar di Molsheim ha stupito gli ingegneri mostrando dati diversi nella cavalleria e nella coppia disponibili.

Più scatenata del previsto

In un video condiviso su YouTube, Bugatti ha messo alla prova la Chiron Super Sport sui rulli per rilevarne la potenza esatta e scoprire le effettive capacità del colossale motore 8.0 W16. Ne è emerso che l’hypercar riesce a toccare i 1.619 CV, ossia 19 CV in più rispetto a quanto annunciato dal brand. Anche la coppia risulta ancora più elevata con un dato finale di 1.665 Nm contro i 1.600 Nm di partenza.

Il picco massimo di potenza è stato raggiunto a 338 km/h. Si tratta di una velocità quasi da “crociera” per la Bugatti che può raggiungere con disinvoltura i 440 km/h prima che l’elettronica subentri limitando le incredibili potenzialità del propulsore.

Senza le briglie del software a proteggere meccanica e usura degli pneumatici, infatti, è possibile che la Chiron Super Sport riesca tranquillamente a toccare i 483 km/h, ossia la velocità massima raggiunta dalla versione 300+.

Produzione sold out

Se dopo aver letto i nuovi numeri della Bugatti siete interessati all’acquisto, sappiate che i 9 esemplari di Super Sport previsti sono già stati tutti venduti a circa 3,2 milioni di euro l’uno. In generale, prima di poter ordinare un’hypercar francese bisognerà aspettare qualche anno.

Lo scorso gennaio, infatti, Bugatti ha annunciato di aver raggiunto il sold out per Chiron e Bolide. Ma se siete amanti del W16, non abbiate paura: il prossimo modello confermerà il maestoso propulsore, forse aggiungendo qualche tipo di elettrificazione per superare la soglia dei 1.600 CV. Anzi, 1.619 CV.