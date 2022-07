Tesla rallenta in Europa: la concorrenza è più agguerrita che mai

Il mercato europeo delle auto nuove ha continuato a vivere momenti difficili nel primo semestre di quest'anno. Gli ultimi dati pubblicati da JATO Dynamics indicano che le immatricolazioni di auto nuove sono calate del 14% rispetto allo stesso periodo del 2021, attestandosi a 5,54 milioni di unità in 27 Paesi europei. Questo dato si discosta dalla variazione positiva registrata in Cina (+3,4%), ma è migliore dei risultati ottenuti negli Stati Uniti, dove il mercato è crollato del 18,2%.

Tra i beni rifugio che hanno evitato un ulteriore calo ci sono i SUV e le auto elettriche. I primi hanno registrato un calo moderato di appena il 4% e rappresentano quasi il 50% del volume. Le seconde hanno fatto molto meglio, con un aumento delle immatricolazioni da 485.000 unità nel primo semestre 2021 a 633.200 unità nel 1° semestre 2022, con un incremento del 31%. Ciò significa che i BEV rappresentano ora l'11,4% del mercato totale, ovvero quasi quattro punti in più rispetto alla quota di mercato di un anno prima.

La crescita di Tesla rallenta

L'aumento della domanda di BEV non ha giovato a tutte le case automobilistiche in egual misura. Tesla, ad esempio, non è stata in grado di sfruttare questa crescita e, anche se ha immatricolato più auto che mai, la sua crescita è rimasta indietro rispetto al mercato generale. Dovendo affrontare problemi di disponibilità di nuove auto a causa dell'interruzione della produzione nello stabilimento cinese, l'azienda della Silicon Valley ha visto diminuire la propria quota di mercato dei BEV dal 13,75% del primo semestre 2021 al 13,33% del primo semestre 2022.

Gli 0,42 punti persi fanno di Tesla il terzo produttore OEM con la maggiore perdita di quote di mercato nel periodo, dietro solo al gruppo Volkswagen, in calo di 5,7 punti, e al gruppo Nissan, in calo di 1,4 punti. Tesla è stata gravemente colpita da un massiccio calo delle immatricolazioni della Model 3 nel mese di giugno (-76%), un mese solitamente molto forte in termini di volumi.

Mentre il marchio si dirige verso il pieno utilizzo del suo nuovo stabilimento di Berlino, dipende ancora dai prodotti provenienti dalle sue fabbriche all'estero. Tuttavia, ci sono altre ragioni per il rallentamento della crescita in Europa.

Più concorrenza che mai

La Model 3 sta affrontando una maggiore concorrenza non solo all'esterno, ma anche in patria. La BMW i4 e la Polestar 2 sono due rivali dirette che hanno continuato a guadagnare terreno a giugno. Inoltre, come è accaduto negli Stati Uniti e in Cina, la Tesla Model Y è diventata un'alternativa seria e più attraente. In effetti, la Model Y è stata il veicolo elettrico più immatricolato in Europa nei primi sei mesi di quest'anno.

La corsa all'elettrificazione sta coinvolgendo quasi tutti i marchi disponibili in Europa. Il Gruppo BMW, ad esempio, è il produttore in più rapida crescita all'interno del segmento, con una quota di mercato che è passata dal 5,76% nel primo semestre del 2021 all'8,37% un anno dopo. Gli ultimi prodotti, come la iX, la iX3 e la i4, stanno avendo un riscontro positivo da parte del pubblico.

Anche la coreana Hyundai-Kia sta crescendo più velocemente dei suoi rivali grazie ai forti risultati ottenuti dalla Hyundai IONIQ 5 e dalla Kia EV6, oltre alla buona posizione della Hyundai Kona e della Kia Niro. Hyundai-Kia si è posizionata correttamente come produttore serio di veicoli elettrici con prodotti interessanti e prezzi competitivi.

Anche Stellantis ha vinto in questo periodo. Ha consolidato la sua posizione di secondo venditore di BEV in Europa, dietro solo al Gruppo Volkswagen.

Ciò è stato possibile grazie agli ottimi risultati della 500 elettrica, la terza auto elettrica pura più immatricolata in Europa nel periodo. Sembra che l'iconica Fiat stia ripetendo la formula di successo della versione ICE: design accattivante, facilità di guida e manutenzione economica.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.