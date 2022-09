Ci siamo. Il 25 settembre è dietro l’angolo e l’Italia è chiamata a un voto che ha già l’aura dello spartiacque. Del resto, la ragnatela di sfide che ci aspetta è tra le più insidiose da decenni, con il cortocircuito geopolitica-energia a stagliarsi sul sinistro sfondo dell’emergenza climatica. Non è difficile intuire quanto in uno scenario simile la politica debba dimostrare di saper prendere decisioni estremamente calibrate.

Lontano dagli echi di litigi e polemiche, il nostro compito è quello di fare informazione sull’evoluzione dell’industria automobilistica, sempre più intrecciata proprio a quella dell’energia. Per questo motivo, abbiamo chiesto a tutte le forze in campo di spiegarci come intendono porre le basi della mobilità del futuro, rispondendo agli interrogativi di un settore che incrocia fatalmente i temi dello sviluppo economico e dell’ambiente.

L’obiettivo è di fornire a tutti, automobilisti e addetti ai lavori, una fotografia ben definita delle ricette in campo, per una filiera che con quasi 270.000 addetti e 93 miliardi di fatturato vale oltre il 5% del Pil nazionale. E che, soprattutto, si trova nel mezzo di una transizione che può essere subita o in qualche modo cavalcata.

Spazio quindi alle parole dei protagonisti, che da oggi e nei prossimi giorni si alterneranno su queste pagine approfondendo un argomento di straordinaria rilevanza, toccato però finora solo incidentalmente in campagna elettorale.