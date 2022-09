La nuova Maserati GranTurismo ormai non si nasconde più e dopo essersi mostrata, nella versione 100% elettrica, senza camuffature in occasione della Monterey Car Week ora torna protagonista di un nuovo servizio fotografico dedicato, questa volta con protagonista la versione con motore termico.

Motore che, come era facile immaginare, non sarà più il V8 aspirato della vecchia generazione nè il sovralimentato della Levante. Per la GranTurismo ci sarà infatti il V6 biturbo - battezzato Nettuno - portato al debutto dalla MC20. Un downzing che non comprometterà certo le prestazioni.

Quanti cavalli?

Ora, indovinare quale sarà la cavalleria esatta della nuova Maserati GranTurismo (e della sorella con tetto in tela GranCabrio) è difficile e dalla Casa le bocche rimangono cucite. Sappiamo però che sulla MC20 il V6 tocca 630 CV, che diventano 740 sulla Project 24, evoluzione pistaiola della sportiva modenese. Un'impennata di potenza che lascia pensare come la coupé del Tridente possa superare la MC20 quanto a cavalli, anche se alcuni rumors sostengono che si "accontenterà" di raggiungere quota 600.

Quello che è certo è che la versione puramente termica della GranTurismo non sarà la più potente della gamma: questo compito spetterà alla GranTurismo Folgore, quella mossa da un nuovo powertrain elettrico composto da 3 motori per 1.200 CV circa di potenza e 0-100 risolto in appena 2,7".

Le nuove foto

Assieme alla notizia della presenza di Nettuno sotto il cofano della GranTurismo Maserati ha pubblicato nuove foto, dove la carrozzeria è ancora una volta completamente libera da camuffamenti e decalcomanie particolarmente invadenti. Sono presenti unicamente il classico Tridente e l'adesivo che celebra i 75 anni dalla presentazione della prima GT firmata Maserati, la A6 1500 del 1947.