Di Polestar si parla di tempo. E se ne è parlato in modi differenti. Questo perché prima era un badge appiccicato sulle Volvo più sportive, al pari di quanto avviene con le Audi RS, BMW M e Mercedes AMG. Poi la rivoluzione: da divisione sportiva della Casa svedese a brand a sé stante, con una gamma modelli ispirata a Volvo (e da essa derivata) ma con un'anima completamente virata all'elettrico puro. Senza dimenticare le prestazioni, rimaste impresse nel suo DNA.

Un cambiamento profondo avvenuto ormai 5 anni fa con la presentazione della Polestar 1, filante coupé plug-in prodotta in appena 500 unità. Un manifesto di stile e tecnologia al quale sono seguite poi le elettriche Polestar 2 - berlina 3 volumi e 5 porte con assetto leggermente rialzato - e la più recente Polestar 3, un SUV di quasi 5 metri. Una famiglia che si allarga e che, dopo una lunga attesa, arriva anche in Italia.

Ritardi italiani

A sbarcare per prima nel Belpaese è la Polestar 2, in vendita da qualche anno in alcuni Paesi europei, dove le infrastrutture di ricarica sono più sviluppate, favorendo quindi la mobilità elettrica.

Un problema che rende l'Italia una seconda (o anche terza) scelta quando i vari brand devono lanciare nuovi modelli a batterie. Come successo ultimamente per la Jeep Avenger, il SUV elettrico statunitense che in Italia (e Spagna) verrà commercializzato anche con motorizzazione benzina, proprio per ovviare a ritardi e mancanze nella diffusione di colonnine pubbliche.

Polestar 2

Carta di identità

Ora, a guardarla la Polestar 2 mostra punti di contatto con Volvo, pur non essendo una Volvo. Questo perché, come detto, la parentela tra le due Case rimane molto stretta. Le luci anteriori a "martello di Thor" sono il tratto comune più evidente, anche all'interno però si notano analogie stilistiche, come l'arredamento virato al minimal e il monitor centrale sistemato in posizione verticale.

Punti di contatto - anche meccanici grazie alla condivisione della piattaforma - che hanno in comune la stessa nazionalità culturale: quella svedese. Nonostante l'appartenenza al vasto universo Geely - il colosso cinese che nel 2010 ha rilevato Volvo da Ford - i due brand sono infatti indissolubilmente legati al proprio Paese di origine, sia dal punto di vista di management, sia da quello dello stile.

Gli interni della Polestar 3

Uno stile che rappresenta uno dei fulcri di Polestar. Tant'è che alla guida del brand svedese nel 2017 non è stato chiamato un manager proveniente dal mondo della finanza ma un designer: Thomas Ingenlath, ex responsabile del design Volvo.

"Il design è la prima cosa che si guarda in un’auto. Nessuno spenderebbe 50.000 euro per un oggetto che non gli piace" ci ha detto tempo fa in un'intervista Alexander Lutz, managing directory Italy del brand. "Le nostre auto avranno sempre un aspetto all’avanguardia, ma senza precorrere troppo i tempi".

Elettriche sportive

Ma se lo stile che lega a doppio filo Polestar e Volvo è al centro, a guidarlo e definirlo ci sono le radici di Polestar: quelle della sportività. Ora, non ci sono linee eccessivamente tese sui modelli della Casa - arriveranno con la Polestar 5 e soprattutto con la roadster Polestar 6 - ma i dati tecnici sono virati alle performance.

Polestar 5 Polestar 6

Basta guardare il listino della Polestar 2 per capirlo: al top c'è la versione Long range dual motor, con 408 CV, 660 Nm di coppia e 0-100 km/h coperto in 4,7". Ancora meglio fa la Polestar 3 che sulla versione Long Range Performance Pack butta a terra - sempre grazie a 2 motori elettrici - 517 CV e 910 Nm, con accelerazione 0-100 km/h identica a quella della berlina.

Quindi alla domanda "cos'è davvero Polestar" la risposta è semplice: è un brand che produce unicamente auto elettriche sportive, imparentate sì con Volvo ma che da Volvo si discostano il giusto per evitare sovrapposizioni di prodotto. Un esempio seguito anche da Cupra, un tempo divisione sportiva di Seat e ora brand che brilla di luce propria e che commercializza modelli dedicati come Formentor e Born.

Polestar 3

Come si comprano le Polestar?

Un brand tutto nuovo che si approccia alla vendita delle auto in modo nuovo: online. Ci si collega al sito ufficiale Polestar e si fa tutto da lì. Oppure si può sfruttare l'aiuto di un consulente.

Non aspettatevi però le classiche concessionarie: la Casa le ha sostituite con i Polestar Space (in Italia il primo aprirà nel 2023) dove vedere l'auto dal vivo e poterla provare.

La Polestar 3 vista dal vivo