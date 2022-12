BMW continua i preparativi per la nuova Serie 5. Dopo i continui avvistamenti della berlina, recentemente le nostre spie hanno ripreso uno dei primissimi esemplari della famigliare Touring.

La station wagon bavarese riceverà le stesse novità previste per la tre volumi, a partire dal look conservatore e dalla tecnologia per l’abitacolo. I due modelli condivideranno anche i motori più potenti? Pare proprio di sì.

Primi indizi

Le foto spia mostrano la Serie 5 Touring parcheggiata di fianco a una MINI e a quella che sembra una Rolls-Royce a tre parte. Purtroppo, abbiamo a disposizione solo scatti da fermo della fiancata, ma sono già sufficienti per fare alcune osservazioni.

Nuova BMW Serie 5 Touring PHEV, le prime foto spia

È evidente che la Touring abbia mantenuto le sue classiche linee sportiveggianti senza particolari eccessi stilistici. In ogni caso, il lunotto appare leggermente più inclinato del modello attuale, mentre le fiancate appaiono più alte e robuste. I cerchi sembrano essere solo provvisori, con la versione di serie che dovrebbe montare ruote fino a 20 o 21”.

Difficile vedere gli interni, anche se è possibile immaginare il BMW Curved Display con sistema operativo iDrive 8.

L’indizio più importante, però, è sulla portiera anteriore, dov’è presente l’adesivo “Electrified Vehicle”.

E se fosse l’M5 Touring?

Vista anche la presenza del tappo del serbatoio sul lato destro, sembra proprio che la Serie 5 Touring delle foto sia un’ibrida plug-in. Naturalmente, è difficile immaginare che motore possa esserci sotto al cofano, anche se è probabile che BMW proporrà qualcosa di ancora più potente e efficiente rispetto all’unità 2 litri da 292 CV presente nella gamma attuale.

Le foto spia degli interni della nuova BMW M5

Tra l’altro, non è da escludere che la Casa stia testando una M5 Touring. La prossima M5, infatti, sarà ibrida plug-in, condividerà il powertrain 4.4 V8 della XM e supererà i 650 CV. A questo bisogna aggiungere che di recente BMW ha ammesso di essere al lavoro su una rivale per l’Audi RS 6 e la Mercedes E 63 AMG.

Oltre alla variante più esagerata di tutto il listino, comunque, la Serie 5 Touring dovrebbe essere proposta con le stesse motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel che troveranno spazio sulla berlina. In vista ci sarebbe anche l’elettrica i5 Touring.