Già annunciata ufficialmente, la Porsche Boxster elettrica non debutterà prima del 2025. Ciononostante la cabrio 2 posti della Cavallina è stata più volte avvistata durante alcuni test, come successo nei giorni scorsi. Con una novità: i test si sono svolti in un ambiente particolarmente estremo come quello del Circolo Polare Artico, dove attualmente le temperature viaggiano intorno ai -25. Condizioni non ideali per un'auto elettrica.

Ma necessarie per mettere alla prova non tanto (o non solo) la stabilità, quanto la tenuta delle batterie. Ora, difficilmente i futuri proprietari della Porsche Boxster elettrica si avventureranno in climi così rigidi, ma sapere come si comportano gli accumulatori in ambienti del genere fornisce dati preziosi.

Mix di elementi

Concentrandoci sul prototipo fotografato sembra quasi montare un po' di elementi ripresi dalla Boxster attuale e altri completamente nuovi, molti dei quali nascosti sotto camuffamenti in tinta con la carrozzeria.

Come visto sui muletti della Taycan e della Macan elettrica (prevista per il 2024) anche la Boxster elettrica cerca di confondere le idee con un finto terminale di scarico centrale, sistemato sotto la targa. Bel tentativo Porsche, ma il fatto che sia finto lo si capisce fin dal primo sguardo.

Simile ma diversa

Di base le proporzioni della Porsche Boxster elettrica sono molto simili a quelle della controparte termica, senza gli eccessi visti al Salone di Francoforte 2021 - e provati qualche settimana fa a Franciacorta - sulla concept Mission R, ma alcuni spunti di design potrebbero ritrovarsi sulla cabrio a batteria.

Porsche Mission R

La differenza maggiore tra concept e versione di serie sarà però sotto: se infatti la Mission R poggiava su una versione modificata della meccanica della famiglia 718, Cayman e Boxster avranno una piattaforma completamente nuova, come dichiarato tempo fa da Porsche.

Scelta dettata anche dalla necessità di contenere il peso, anche se la Mission R fa segnare circa 1.500 chilogrammi, vale a dire appena 85 kg in più rispetto rispetto a una Cayman GT4 RS.

