Nella sua storia Porsche ha prodotto (almeno) tre iconiche sportive portabandiera per la sua gamma: la 959, la Carrera GT e la 918 Spyder, con le ultime due che vengono spesso classificate come vere e proprie hypercar.

A questo ristretto club si potrebbero aggiungere l’ultra esclusiva 911 GT1 Strassenversion e un nuovo modello in arrivo nei prossimi anni.

Sarà elettrica o termica?

In un’intervista a Car Magazine, il ceo di Porsche Oliver Blume ha dichiarato che la presenza di un’hypercar nella propria famiglia è sempre stata parte della strategia del brand.

Una nuova hyper-sportiva si farà, quindi, ma il massimo dirigente ha preferito rimanere sul vago dicendo che verrà lanciata “quando sarà più opportuno”. Proseguendo nella chiacchierata, Blume si è lasciato andare accennando a una possibile presentazione dopo il 2025, ma nulla è stato detto sulle potenzialità e sulla tecnologia della vettura.

Il concept Porsche 919 Street basato sull'omonima monoposto da LMP1

La prima ipotesi (scontata, visto che Porsche punta a vendere l’80% di modelli elettrici entro il 2030) è quella di un’hypercar 100% elettrica con batterie e powertrain di nuova generazione. Ma all’orizzonte c’è anche la possibilità che la Casa voglia dare un ultimo saluto al motore termico proponendo una vettura per puristi senza elettrificazione di sorta. In mezzo, c'è l’idea di un’ibrida plug-in ancora più estrema rispetto alla 918 Spyder.

Tanta carne al fuoco

Certo è che l’hypercar non è tra le priorità assolute di Porsche. Zuffenhausen darà la precedenza a modelli più “profittevoli” come la Macan elettrica (prevista nel 2024) e alle prime generazioni a emissioni zero di 718 Boxster e Cayman (in programma nel 2025). Successivamente, si passerà a una Cayenne elettrica, mentre sono già partiti i lavori per la nuova Taycan e per una Panamera elettrica.

I test sulla Porsche Macan EV

La 911, invece, non abbandonerà il motore a combustione interna. Nei prossimi anni arriverà una versione ibrida (non plug-in), mentre l’elettrica si farà solo dopo il 2030.