La Kia EV9 è stata avvistata di nuovo. Stavolta i nostri fotografi l'hanno ripresa durante la fase finale dei test in Germania. Il suo lancio è ormai imminente (è previsto entro marzo) e, nonostante il pesante camuffamento, il più grande SUV elettrico del marchio coreano (circa 5 metri di lunghezza) sembra avere una carrozzeria di serie.

Le immagini ci mostrano fari che ormai sembrano definitivi e, particolare più interessante, specchietti retrovisori laterali digitali che presumibilmente trasmettono le immagini ad alcuni schermi a bordo.

Cosa ci aspettiamo

L'ammiraglia a tre file di sedili Kia EV9, lo ricordiamo, è stata anticipata dall'omonimo concept del 2021 e si prevede che sarà basata sulla stessa piattaforma E-GMP che funge da base per le più piccole Kia EV6 e Hyundai Ioniq 6.

La Kia EV9 Concept Gli interni della Kia EV9 Concept Kia EV9, nuove foto spia

E' un modello molto importante per il brand, perché rappresenta la sua transizione elettrica e promette un prezzo d'attacco inferiore a quello della Tesla Model X e della Rivian R1S.

Sebbene non ci siano immagini degli interni, alcune indiscrezioni suggeriscono a bordo la presenza di due schermi principali, con un display a basso profilo dietro il volante e un touchscreen in stile verticale sulla console centrale.

Il video al Nurburgring

Per mettere a punto assetto e motorizzazioni, la Kia EV9 è stata portata Nurburgring, dove l'abbiamo vista correre in un video spia.

La EV9 potrebbe avare i powertrain di EV6 e Hyundai Ioniq 5, con un pacco batterie da 77,4 kWh, o forse potrebbe montare la batteria da 100 kWh presente sul concept. Al momento non ci sono informazioni sicure, ma con il lancio davvero prossimo non bisognerà attendere ancora molto per saperne di più.