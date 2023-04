Il mercato cinese dell'auto è il più grande al mondo ormai da diversi anni e il 2022 ha confermato il primato con quasi 27 milioni di vetture vendute. Un risultato con cui la Cina ha praticamente "doppiato" gli Stati Uniti, fermi poco oltre i 13 milioni di auto, e che consolida la posizione della Cina al centro del mercato globale della mobilità, di oggi e di domani.

Questa supremazia industriale e per certi versi anche tecnologica, soprattutto a livello di auto elettriche e ibride plug-in, porta i Costruttori cinesi a investire in maniera deicsa su uno degli ultimi eventi in presenza dedicati alla presentazione di nuove auto: è il Salone di Shanghai in programma dal 18 al 27 aprile al National Exhibition and Convention Center (NECC) della megalopoli cinese.

All'appuntamento con il Salone di Shanghai 2023 non possono però sottrarsi neppure quei marchi europei, giapponesi e coreani che vendono le loro auto in Cina, come Audi, Mercedes, Porsche, Honda, Hyundai, Lexus e Nissan. In più ci sono decine di nuove auto cinesi pensate per il mercato interno e altre che invece potrebbero presto arrivare in Europa. Scopriamo quali sono le novità auto del Salone di Shanghai 2023, marca per marca.

Aeolus

Dongfeng è una delle tre grandi dell'auto cinesi e a Shanghai porta un nuovo SUV compatto col nuovo marchio Aeolus. Si tratta della Aeolus Haohan progettata per la clientela cinese più giovane.

Aeolus Haohan

La Aeolus Haohan si presenta come un SUV dal design moderno lungo 4,65 metri ed equipaggiato con motore 1.5 turbo benzina. Annunciate anche le prossime motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid.

Audi

Al Salone di Shanghai Audi presenta la sua prima vettura di Formula 1, la monoposto da corsa sviluppata con il team Sauber che viene svelata ancora in forma di prototipo, ma più vicina alla versione definitiva per la stagione 2026.

Audi F1, la showcar di presentazione

L'evento cinese è stato scelto non a caso dal marchio tedesco che ha proprio in Cina il suo mercato principale a livello globale. Particolarmente amato dal pubblico cinese è poi il campionato F1.

BYD

Tra i protagonisti del Salone di Shanghai 2023 c'è BYD, marchio cinese poco più che ventenne e specializzato in auto elettriche e ibride plug-in. Tra le novità più attese c'è il debutto del nuovo marchio di lusso YangWang con la sportiva elettrica U9 con quattro motori, 1.100 CV e due secondi nello scatto da 0 a 100 km/h.

YangWang U9 YangWang U8

L'esordio davanti al grande pubblico lo fa anche la YangWang U8, un super SUV fuoristrada elettrico con 1.100 CV che è capace di muoversi anche in acqua. Un altro debutto atteso è quello della nuova linea di modelli F di BYD, con un fuoristrada ibrido plug-in lungo 5 metri e con circa 680 CV.

HiPhi

HiPhi è un giovane marchio cinese indipendente che è nato nel 2017 e produce auto elettriche per il gruppo Human Horizons. A Shanghai mostra al grande pubblico la

HiPhi Y, terzo modello di una gamma di auto di lusso che arriverà anche in Europa.

HiPhi Y

La HiPhi Y è un modello premium elettrico, ma più compatto ed economico rispetto ai già presentati modelli X e Z.

Honda

Honda porta a Shanghai due concept denominati Honda e:N Series, due SUV compatti elettrici dalle dimensioni simili alla HR-V.

Honda e:N Series

La produzione dei due crossover elettrici per il mercato giapponese sarà affidata alle joint venture locali Dongfeng Honda e GAC Honda.

Hyundai

Un SUV un po' più piccolo di Tucson è quello che Hyundai svela al Salone di Shanghai come evoluzione della Mufasa Adventure Concept.

Hyundai Mufasa Adventure Concept

La Hyundai Mufasa di serie sembra destinata a diventare una world car (o meglio un world SUV) prodotta da Beijing-Hyundai, lunga 4,47 metri e con motori a benizna e ibridi.

Lexus

La seconda generazione del monovolume di lusso Lexus LM, basato sulla Toyota Alphard, fa il suo esordio a Shanghai.

Lexus LM, il teaser

La nuova Lexus LM è un multispazio dalle finiture di pregio e con posto per quattro o sette persone. Motori a benzina e full hybrid.

Lynk & Co

La Lynk & Co 08 è un nuovo SUV compatto sviluppato da Geely con Volvo sulla piattaforma CMA.

Lynk & Co 08

Il motore della Lynk & Co 08 è il 1.5 ibrido plug-in, ma non è escluso che possa essere proposta anche in variante elettrica al 100%.

Mercedes

La Stella di Mercedes è rappresentata a Shanghai dal top dei SUV di lusso elettrici, quella Mercedes-Maybach EQS SUV che promette il massimo del comfort a zero emissioni.

Mercedes-Maybach

La potenza dovrebbe essere attorno ai 545 CV e l'autonomia di circa 600 km.

Nissan

La Nissan Max-Out Concept è la versione reale del prototipo virtuale visto pochi mesi fa. Si tratta di una spider elettrica molto bassa e filante.

Nissan Max-Out Concept

Ancora non è dato sapere se e quando sarà tradotta in una vettura di serie, ma il suo compito è forse solo quello di anticipare lo stile futuro delle prossime Nissan.

Omoda

Al Salone di Shanghai Omoda svela la Jaecco, il SUV compatto che è stato anticipato da un teaser qualche giorno fa.

Omoda Jaecco

Omoda, lo ricordiamo, appartiene a Chery che arriva in Europa partendo proprio dall'Italia dove debutta con la Omoda 5, un SUV di medie dimensioni che è già in vendita in Cina, Russia, Israele, Sudafrica, Australia, Messico e Indonesia. Per fare breccia tra i nostri automobilisti le auto Chery avranno una garanzia di 5 anni o 150.000 km.

Polestar

Ancora tempo di SUV coupé elettrici a Shanghai, questa volta con la Polestar 4 destinata anche a sfidare la Tesla Model Y.

Polestar 4

La Polestar 4 promette di essere la più veloce delle vetture del marchio svedese di proprietà Geely.

Porsche

Della Porsche Cayenne restyling abbiamo visto finora solo la plancia con i maxi schermi, ma al Salone di Shanghai si mostra nella sua interezza di SUV sportivo.

Porsche Cayenne restyling, le foto teaser

Per i motori restano confermati i V6 e V8 a benzina, oltre all'ibrido plug-in.

Shenlan

Il colosso cinese dell'auto Changan si presenta a Shanghai con il marchio Shenlan e il SUV coupé elettrico S7 sviluppato con CATL e Huawei.

Shenlan S7

Con una lunghezza di 4,75 metri, la Shenlan S7 viene proposta sia con motorizzazione elettrica che range extender con motore 1.5 a benzina e trazione elettrica.

smart

Anche smart si unisce al coro dei SUV coupé elettrici, portando a Shanghai la smart #3 che evolve i concetti già espressi con la smart #1.

smart #3

La lunghezza è di 4,40 metri e la piattaforma è la stessa SEA della #1, con potenza fino a 428 CV per la trazione integrale bimotore.

Volkswagen

La nuova Volkswagen elettrica è la berlina ID.7 e fa il suo debutto a Shanghai, erede della Passat a batteria.

Volkswagen ID.7

Lunga 4,95 metri e con una batteria da 77 kWh e 86 kW, è già protagonista della nostra video prova in anteprima.

Wey

Great Wall Motors porta a Shanghai un nuovo monovolume, tipologia di auto quasi estinta in Europa.

Il marchio è Wey e le forme sono da minivan con motori a benzina, ibridi plug-in ed elettrici, con disposizione interna a 4, 6 o 7 posti.

Wuling

Una delle utilitarie elettriche più attese a Shanghai è la Wuling Bingo, rotondeggiante cinque porte a batteria lunga 3,95 metri e con oltre 300 km di autonomia.

Wuling Bingo

La potenza del motore elettrico è ridotta, pensata per la città: 41 e 68 CV.

Xpeng

Xpeng G6 è il nuovo SUV coupé elettrico da 4,75 metri che debutta a Shanghai con trazione posteriore o integrale bimotore.

Xpeng G6

Le potenze vanno da circa 300 CV a oltre 480 CV e la batteria ha tagli da 78 e 98 kWh.

Zeekr

L'altra novità del gruppo Geely è la Zeekr X, hatchback elettrica con stile da SUV e un futuro anche in Europa.

Zeekr X

Lunga 4,45 metri, la Zeekr X sfrutta la nota architettura SEA con uno o due motori da 272 e 428 CV totali.