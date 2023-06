Pagani prepara i festeggiamenti per i suoi primi 25 anni. Il Costruttore di San Cesario sul Panaro ha in programma un evento speciale che si svolgerà dal 16 al 18 giugno in Piazza Roma, a Modena.

Le iniziative previste rappresentano un omaggio ai clienti, colleghi, collaboratori, appassionati e a tutta la Motor Valley. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Esposizioni, concerti e spettacoli

Per tutti i tre giorni della manifestazione, in Piazza Roma si potrà ammirare l’esposizione “25 anni – 25 Hypercars” in cui sono esposti tre modelli iconici del brand, come il progetto C8 (Zonda), il progetto C9 (Huayra) e il progetto C10 (Utopia).

Pagani Utopia Pagani Zonda Pagani Huayra

Al loro fianco ci saranno altri modelli di serie importantissimi per la storia del marchio, come la Zonda “La Nonna”, Zonda S, Zonda S Roadster, Zonda F, Zonda F Roadster, Zonda Cinque, Zonda R, Zonda Cinque Roadster, Zonda Tricolore, Zonda Revolucion, Zonda 760, Zonda HP Barchetta, Zonda Revo Barchetta, Huayra BC, Huayra Roadster, Huayra Roadster BC, Pagani Imola, Huayra Tricolore, Huayra R e Huayra Codalunga.

Pagani Zonda HP Barchetta Pagani Huayra R Pagani Huayra Codalunga

Le tre giornate saranno accompagnate da Radio Monte Carlo, che realizzerà una speciale playlist curata dai suoi music designer. Sempre in tema di musica, la sera del 16 giugno Nick The Nightfly presenterà il brand “Heart, hands and passion”, una composizione jazz a cui ha lavorato anche l’artista italiano Mario Biondi con l’arrangiamento del compositore Riccardo Rossini. Il brano sarà eseguito dai musicisti della Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano.

La serata proseguirà alle 22 con un concerto gratuito di Mario Biondi.

Infine, il 16 giugno alle 21,45 e il 17 e il 18 giugno alle 22,00 sulla facciata del Palazzo Ducale sarà proiettato uno spettacolo di mapping e un video realizzato in occasione dell'anniversario.

25° Anniversario di Pagani, il programma

16 GIUGNO 2023

9:00 Apertura dell'esposizione "25 anni - 25 Hypercars"

20:30 - 21:15 Musica con la Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano

21:45 - 22:00 Spettacolo di Video Mapping

22:00 - 23:00 Concerto gratuito di Mario Biondi, presenta Nick The Nightfly, Radio Monte Carlo

23:00 - Chiusura dell'esposizione

17 e 18 GIUGNO 2023

9:00 Apertura dell'esposizione "25 anni - 25 Hypercars"

22:00 Spettacolo di Video Mapping

22:30 Chiusura dell'esposizione

Accesso a piazza Roma e pubblico spettacolo gratuito