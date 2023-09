Buone notizie per i clienti di smart #1 che aspettano da un po' di tempo la possibilità di guidare il primo SUV elettrico del marchio diventato famoso con le sue piccole biposto da città.

smart fa sapere che le prenotazioni della #1 possono essere convertite in ordini veri e propri con tanto di previsione della data di consegna. Questo vale da subito per tutte le versioni acquistate a noleggio lungo termine e dal 2 ottobre per le Pro+ acquistate tradizionalmente.

500 euro di ricarica gratis a chi fa l'ordine entro ottobre

Sempre da inizio ottobre la sezione Stock del sito smart propone le prime #1 Pro+ già configurate in diversi modi e pronte all'ordine. Insomma, sono imminenti le consegne di smart #1, dopo che i pre-ordini aperti a maggio 2022 per la Launch Edition e a ottobre per le altre versioni erano stati seguiti da alcuni rinvii degli ordini.

smart #1, la prova a Roma

La cosa curiosa è che smart, per scusarsi dei ritardi, ha deciso di regalare un voucher di 500 euro per la ricarica su infrastruttura pubblica con smart charge at street a coloro che convertono un pre-ordine in ordine entro il 31 ottobre 2023.

I perché dei ritardi

Dietro a questo allungamento dei tempi ci sono diversi motivi, ma la causa principale va ricercata nel lockdown imposto a Shanghai tra febbraio e agosto 2022, una chiusura forzata di tutte le attività imposta nella megalopoli cinese dalla variante Omicron del Covid-19.

smart #1, gli interni

Ricordiamo infatti che la smart #1 viene prodotta, sulla base della joint venture Mercedes-Geely, nel nuovo stabilimento di Xi'an nella provincia di Shaanxi, ma che molti dei fornitori di componenti per l'auto hanno sede proprio nell'area di Shanghai.

Il progressivo ritorno a pieno regime di tutta la logistica cinese a fine 2022 ha portato a una serie di ritardi che si sono riflessi sui tempi di ordini e consegne della #1.

Tutti i segreti della smart #1

smart#1: configuratore online e prezzi da 42.548 euro

Ordinabile sul configuratore online smart, la #1 ha un prezzo base di 42.548 euro per la versione Pro+ con un motore elettrico da 272 CV, batteria da 66 kWh (come tutte le altre versioni) e 420 km di autonomia.

smart #1, la vista posteriore

La più ricca Premium, con 440 km di autonomia, ha un prezzo base di 45.048 euro e la Launch Edition a tiratura limitata parte da 46.348 euro.

La versione più potente e performante è la smart #1 Brabus che ha due motori elettrici da 428 CV complessivi e trazione integrale, 400 km di autonomia e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,9 secondi. La #1 Brabus ha un listino base di 49.118 euro.