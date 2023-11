Nel futuro di Renault non ci sono solo i ritorni della 4 e della 5. I “remake” dei due modelli storici (e compatti) saranno accompagnati da una city car a zero emissioni a prezzi accessibili.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, questa Renault sarà svelata nei prossimi giorni durante un evento della divisione Ampere del marchio francese.

Le prime informazioni

Sempre stando alle prime voci, la baby Renault sarà più piccola della 5 e sarà costruita nell’impianto di Novo Mesto in Slovenia. Entrerà in produzione nel 2026 e potrebbe essere uno dei modelli più importanti della gamma transalpina, che punta a realizzare 600.000 auto elettriche all’anno entro il 2026 e un milione entro il 2031.

I prototipi della nuova Renault 5

Non ci sono ancora informazioni sulle sue caratteristiche in termini di design, tecnologia e, soprattutto, prezzi. Ad ogni modo, il possibile posizionamento nel segmento A (lo stesso della Fiat 500) fa pensare ad un prezzo di partenza intorno ai 20-25.000 euro, puntando così su volumi di vendita importanti.

Il 2024 di Renault

Come detto, si prevedono anni ricchi di novità per la Losanga. La serie di nuovi modelli inizierà nel 2024 col lancio della versione di serie della Renault 5 E-Tech, sviluppata sulla piattaforma modulare CMF-A e venduta a prezzi di circa 30-35.000 euro. Sempre nel 2024 vedremo in concessionaria la Scenic E-Tech Electric, la monovolume di 4,5 metri che sarà venduta esclusivamente a batteria.

Renault Scenic E-Tech Electric Renault 4EVER Trophy Blu Ile de France (2023)

A fine anno, invece, verrà presentata la versione di serie della Renault 4Ever, un crossover di segmento B con linee ispirate alla storica antenata. Al momento, l’unica novità con motore termico firmata da Renault è il SUV coupé Rafale, che arriverà a primavera 2024 con motori full hybrid fino a 300 CV.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere l'approfondimento su tutte le auto elettriche economiche in arrivo.