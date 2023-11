Porsche ha ospitato a Shanghai l'anteprima mondiale della Panamera di terza generazione. Oltre a mostrare tutte le novità del nuovo modello, la Casa tedesca ha esposto un esemplare unico molto speciale.

Presentata come un progetto unico nel suo genere, questa Panamera Turbo Sonderwunsch è stata sviluppata dalla divisione Porsche Exclusive Manufaktur ed è la prima nel suo genere.

Il manifesto della personalizzazione

L'esemplare delle foto è stato ribattezzato Sonderwunsch ("richiesta speciale") per richiamare il nome del programma di personalizzazione di Porsche.

Sebbene questa Panamera sia tecnicamente un esemplare unico, Porsche annuncia "un numero illimitato di opzioni" per il nuovo modello, quindi in teoria dovrebbe essere possibile ordinarne una uguale. La Panamera "veste" un'elegante vernice bicolore basata su un colore primario Leblon Violet Metallic che presenta una tonalità viola con sottili accenti castagna. Come se non bastasse, la vernice trasparente presenta scaglie vaporizzate con oro vero.

Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch, il dettaglio della ruota Le possibilità di personalizzazione della nuova Panamera sono infinite

La parte inferiore della carrozzeria è rifinita in nero. A separare i due colori c'è una linea di color Avium Metallic. Mai utilizzata prima, questa nuova tonalità è stata applicata anche alle cornici dei finestrini laterali e alle ruote da 21". Per accentuare il look bicolore, Porsche ha verniciato gli spoiler e i battitacco in nero pieno e ha anche applicato una tinta scura su luci e finestrini. Completano le modifiche, i quattro terminali di scarico color bronzo.

Il motivo per cui Porsche non condivide alcuna immagine degli interni è che l'abitacolo della Panamera Turbo Sonderwunsch non sarà ultimato prima del prossimo anno. Questo esemplare unico, quindi, viene utilizzato come "show car" per dimostratore tutte le varie possibilità di personalizzazione offerte dal marchio.

Motori e prezzi

Non sappiamo il prezzo esatto dell'esemplare in foto, ma il listino della nuova Panamera di serie parte da 112.182 euro.

La Turbo e-Hybrid è un'ibrida plug-in dotata di un nuovo motore a benzina V8 da 4 litri, che da solo genera una potenza di 680 CV e una coppia di 930 Nm. Il motore elettrico, invece, mette a disposizione 190 CV e 450 Nm ed è integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione PDK a 8 marce. L'accelerazione 0-100 km/h è di 3,2 secondi, mentre la velocità massima è di 315 km/h.