Di Porsche decappottabili ne abbiamo viste tante nella storia del marchio tedesco. Poche, però, sono come questa speciale 964 Carrera 2, che è stata realizzata in appena 936 esemplari con carrozzeria Speedster.

Ma l'esemplare che vedete in queste foto è ancora più raro, dato che si tratta della Mega Speedster, un'elaborazione studiata dal tuner Vittorio Strosek negli anni '90 e prodotta in soli 15 esemplari totali, che andrà all'asta Kissimmee 2024 di Mecum Auctions.

Non passa inosservata

Rifinita in blu e impreziosita da interni in pelle nera e blu su misura, la Mega Speedster si riconosce subito rispetto alle altre 936 per le modifiche al frontale e al posteriore. Infatti, davanti si notano due piccoli fanali e un paraurti più tondeggiante, mentre nel posteriore sono presenti due gobbe che rendono ancora più unica la "coda" della vettura".

Porsche 911 Strosek Mega Speedster (1994)

A bordo, la Porsche è dotata di sedili Recaro e una serie di modifiche moderne effettuate dai proprietari più recenti. Per esempio, ci sono il climatizzatore e l'impianto stereo Sony Bluetooth, oltre al classico contagiri marchiato Strosek che segna appena 9.506 km percorsi.

Riconosciuta ufficialmente da Porsche

La Porsche è alimentata da un motore boxer a sei cilindri da 3,6 litri, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. Il propulsore eroga 274 CV a 6.100 giri, mentre a livello telaistico la Speedster è dotata di un sistema di sospensioni avanzato installato da Strosek.

Gli interni della Porsche 911 Strosek Mega Speedster

Accompagnata da un certificato di autenticità Porsche, questa rarissima Strosek Mega Speedster trova posto nel Registro Porsche, a testimonianza del suo stimato pedigree. Questo esemplare rarissimo sarà venduto all'asta con un prezzo stimato tra i 300.000 e i 350.000 dollari (270.000-315.000 euro). Sareste disposti a fare follie per lei o preferireste una Porsche moderna come una 911 GT3?