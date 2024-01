Il cambio automatico in auto. Per alcuni è una benedizione che aiuta a guidare in maniera più rilassata e confortevole, soprattutto in città, mentre per altri è un'inutile complicazione che toglie al guidatore il piacere di cambiare marcia.

Se fate parte del primo gruppo di automobilisti, allora troverete molto utile e quasi irrinunciabile il cambio automatico e per questo abbiamo deciso di scoprire quali sono le automatiche più economiche, entro i 20.000 euro.

Insomma, un modo per avere l'auto con la trasmissione automatica senza spendere troppo e viaggiare tranquilli anche quando il traffico è caotico o ci sono ingorghi stradali. A voi la scelta tra city car e utilitarie automatiche, anche elettriche!

Le automatiche entro i 20.000 euro

Dacia Sandero

La Dacia Sandero è una delle auto più vendute in Europa e il suo successo è legato anche alla storica politica dei prezzi convenienti e del "value for money". Nella gamma della compatta rumena a 5 porte c'è spazio anche per una versione con cambio automatico che nei vari Paesi europei ha un prezzo attorno ai 16.000 euro.

Si tratta della Dacia Sandero 1.0 TCe Streetway Expression CVT col motore "mille" tre cilindri turbo benzina da 91 CV che ha un consumo medio di 5,7 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 129 g/km. Come dice il nome, il cambio è un CVT a variazione continua.

Kia Picanto

Un listino più vicino ai 17.000 euro ce l'ha invece la versione meno costosa della Kia Picanto con cambio automatico che sfrutta il motore 1.0 benzina aspirato a tre cilindri da 67 CV.

Il cambio di questa Picanto è particolare perché si tratta della prima applicazione della nuova trasmissione manuale automatizzata (AMT) di Kia, basata cioè su un cambio manuale a cinque marce con attuatori per frizione e innesti marce che permettono di dire addio al pedale della frizione. Il consumo WLTP combinato è di 5,2 l/100 km e le emissioni di CO2 arrivano a 119 g/km.

Hyundai i10

Strettamente imparentata con la Picanto e con un prezzo di poco superiore ai 17.000 euro è l'appena rinnovata Hyundai i10 che sfrutta lo stesso motore 1.0 da 67 CV e pure il cambio manuale automatizzato a cinque rapporti.

Questa combinazione di motore e cambio permette alla piccola coreana di consumare in media 5,3 l/100 km e di emettere 121 g/km di CO2 nel ciclo combinato di omologazione WLTP.

Toyota Aygo X

Anche la Toyota Aygo X ha una versione con cambio automatico che nei listini europei costa meno di ventimila euro e in particolare attorno ai 19.000 euro.

È la versione d'accesso della Aygo X 1.0 72 CV con la trasmissione a variazione continua CVT. La piccola giapponese a cinque porte ottiene così un consumo combinato di 4,9 l/100 km ed emissioni di CO2 a 111 g/km.

Mitsubishi Space Star

L'ultima automatica a cavallo dei 20.000 euro è la Mitsubishi Space Star che unisce il motore 1.2 tre cilindri benzina aspirato da 71 CV e il cambio automatico CVT.

Il consumo combinato della Space Star automatica è di 5,3 l/100 km e le emissioni di CO2 segnano un valore combinato di 121 g/km.

In alcuni Paesi europei ci sono poi anche degli incentivi statali o locali che permettono di ridurre il prezzo delle auto elettriche più economiche fin quasi alla soglia dei 20.000 euro e tutte hanno il cambio automatico.

In realtà la maggior parte delle auto elettriche in commercio non hanno il cambio, considerato inutile e poco adatto alla semplice meccanica delle EV e quindi, a oggi, sono quasi tutte "automatiche native" con rapporto fisso.

Dacia Spring Citroen e-C3

Tra le auto a batteria più economiche che riescono ad avvicinarsi alla soglia dei ventimila euro con i bonus all'acquisto possiamo ricordare la Dacia Spring, la nuova Citroen e-C3, la Renault Twingo E-Tech e la smart EQ fortwo.