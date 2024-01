Presentata 10 anni fa e con all'attivo quasi 2 milioni di unità vendute la Jeep Renegade è una delle bestseller della Casa, oltre che il primo modello prodotto al di fuori del Nord America. Passata tra vari restyling e aggiornamenti ora la Renegade si prepara per il Model Year 2024, annunciato ufficialmente e in arrivo a breve in Europa, Italia compresa.

Non si tratterà del canto del cigno per il modello che, da solo, pesa per 1/3 delle vendite del marchio Jeep. Troppo importante per dirgli addio, anche se di sicuro cambierà casa. La fabbrica di Melfi, dove la Jeep Renegade viene assemblata al fianco della "cugina" Fiat 500X, sarà aggiornata per fare spazio a 5 nuovi modelli del Gruppo Stellantis basati sulla piattaforma STLA Medium, portata al debutto dalla Peugeot 3008.

Ma vediamo ora quali potrebbero essere le novità della Jeep Renegade 2024.

In punta di matita

Dal 2014 a oggi la Jeep Renegade non è praticamente mai cambiata, se non per qualche dettaglio qua e là e con il Model Year non stravolgerà certo il proprio stile. Forme squadrate, dimensioni giuste per la città ma anche a prova di famiglia e look riconoscibile fin dal primo sguardo rimarranno al proprio posto. Dalle foto pubblicate non si notano novità nemmeno a livello di firma luminosa, ma non è escluso che ci possano essere al posteriore.

Jeep Renegade 2024

Stesso discorso per gli interni della Jeep Renegade 2024, almeno per quanto riguarda l'arredamento. Le novità più succose dovrebbero riguardare il sistema di infotainment - basato sul software Uconnect 5 della Casa - con nuove funzionalità e maggior velocità di elaborazione. Dovrebbero poi arrivare nuovi sistemi di assistenza alla guida, alcuni derivati dalla Compass 2024, con per esempio rilevazione stanchezza conducente, frenata automatica d'emergenza, mantenimento attiva della carreggiata e rilevazione del traffico posteriore.

A livello di motori la Renegade 2024 manterrà sicuramente i powertrain elettrificati, vale a dire il 1.5 mild hybrid da 130 CV e i plug-in da 190 e 240 CV con trazione integrale. Potrebbe invece scomparire il diesel, ormai sempre meno apprezzato dagli automobilisti, specialmente su auto dalle dimensioni compatte.

Jeep Renegade 2024

Quando arriverà la Jeep Renegade 2024? Come detto non ci sono ancora date certe ma il "a breve" riportato nel comunicato stampa suggerisce una presentazione ormai vicina, probabilmente già nel corso del primo trimestre del 2024.