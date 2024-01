Nel 2023 in Italia sono state vendute 1.566.448 auto, con la Fiat Panda ancora una volta in testa grazie a 102.625 immatricolazioni, 93.861 delle quali con il motore mild hybrid sotto il cofano. Dato che rende la piccola italiana anche l'auto ibrida più venduta nel Bel Paese. Ibrido sempre più apprezzato dagli automobilisti italiani, con benzina e diesel a chiudere il podio e l'elettrico che continua a non decollare.

Ma qui non vogliamo parlare di numeri di vendita bensì dei motori delle auto più vendute in Italia, con carte di identità per conoscere meglio vicino cosa piace di più agli italiani. Lasciamo fuori unicamente metano e idrogeno, le cui immatricolazioni rappresentano una percentuale irrisoria.

Benzina - Citroen C3

In attesa di andare in pensione con l'arrivo della nuova generazione, previsto nel corso del 2024, la Citroen C3 è stata l'auto a benzina più venduta in Italia nel 2023. Alimentazione prevista per due motori, o meglio, per due varianti della stessa unità. La piccola francese infatti monta il 1.2 3 cilindri PureTech con 4 valvole per cilindro nella versione aspirata da 83 CV e 110 Nm di coppia e in quella turbo che raggiunge i 110 CV e 230 Nm di coppia.

Citroen C3

Motore utilizzato anche da altri modelli Stellantis (dalle citycar ai SUV di varie dimensioni) e "trasformato" in mild hybrid, in questo caso con potenza di 136 CV. Caratterizzato da distribuzione a bagno d'olio, che sulle nuova generazione lascerà il passo a un sistema a catena, è abbinabile sia al cambio manuale 6 marce sia (sulle versioni da 110 CV) all'automatico a 6 rapporti.

Modello Cilindrata Potenza Coppia Alimentazione Prezzo base Citroen C3 83 CV 1.199 cc 83 CV (61 kW) 110 Nm Benzina - aspirato 18.200 euro Citroen C3 110 CV 1.199 cc 110 CV (81 kW) 230 Nm Benzina - turbo 20.450 euro

Diesel - Peugeot 3008

Ogni anno i motori diesel, storicamente apprezzati dagli automobilisti italiani, stanno cedendo importanti fette di mercato. Colpa soprattutto del prezzo non più così vantaggioso del gasolio e delle stringenti regole sulla circolazione in alcune grandi città. Rimane comunque la scelta preferita da nel 2023 ha acquistato la Peugeot 3008, con 16.424 immatricolazioni su un totale - per il modello - di 19.252.

Peugeot 3008 (2020)

Si tratta del 1.5 4 cilindri BlueHDi da 130 CV, ormai prossimo alla pensione con l'arrivo della nuova Peugeot 3008, disponibile o in versione 100% elettrica o con il 1.2 mild hybrid da 136 CV. Battezzato DV5 e sviluppato da PSA sulla base dal pari cilindrata Ford (rispetto al quale però cambia quasi completamente, a partire da alesaggio e corsa) è stato presentato nel 2017 a bordo del restyling della Peugeot 308, per poi finire sotto i cofani di buona parte dei modelli del Gruppo francese. L'architettura è a 4 cilindri in linea con monoblocco e testata in lega di alluminio, distribuzione a cinghia a doppio asse a camme in testa, 4 valvole per e iniezione diretta di gasolio con tecnologia common rail.

Modello Cilindrata Potenza Coppia Alimentazione Prezzo base Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 1.499 cc 130 CV 300 Nm Gasolio 35.020 euro

GPL - Dacia Sandero

Seconda auto più venduta in Italia nel 2023 la Dacia Sandero guarda tutte dall'alto verso il basso quando si parla di GPL. Con 33.328 immatricolazioni infatti la versione ECO-G è la più apprezzata quando si parla di alimentazione bi-fuel.

Dacia Sandero

Il motore è il classico 1.0 3 cilindri Dacia da 101 CV (71 kW) e 170 Nm di coppia, adattato direttamente in fabbrica per "digerire" non solo la benzina ma anche il GPL utilizzando un impianto firmato Landi Renzo, leader mondiale in questo tipo di sistemi. Il passaggio dall'alimentazione benzina (che conta su un serbatoio da 50 litri) a quella GPL (con 40 litri di capacità di stoccaggio) avviene sia manualmente, premendo un pulsante, sia automaticamente quando il serbatoio del GPL è vuoto. L'autonomia dichiarata è di circa 1.300 km.

Modello Cilindrata Potenza Coppia Alimentazione Prezzo base Dacia Sandero Eco-G 999 cc 101 CV 170 Nm Bi-fuel benzina-GPL 16.050 euro

Ibrida - Fiat Panda Hybrid

Sul mercato dal 2020 la Fiat Panda Hybrid ha fin da subito conquistato le classifiche di vendita, merito dei consumi contenuti, potenza giusta e l'omologazione ibrida, manna dal cielo per schivare blocchi del traffico, chiusure di ztl e beneficiare - in alcune regioni - di sconti sul bollo e possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu.

Fiat Panda

Alla base c'è il 1.0 3 cilindri FireFly T3 da 70 CV e 92 Nm di coppia - sviluppato nel 2016 dalla filiale brasiliana di FCA e poi esportato anche in Europa - al quale è stato abbinato un motore elettrico da 3,6 kW (poco meno di 5 CV) alimentato da una batteria agli ioni di litio dedicata da 11 Ah (0,13 kWh) con impianto a 12 Volt. Sistema che, come tutti i mild hybrid, recupera l'energia in frenata, la immagazzina nella batteria e permette di aiutare il 1.0 nei transitori, abbassando i consumi rispetto alla versione non elettrificata.

Montato anche da Fiat 500 e Lancia Ypsilon ha due valvole a fasatura variabile per cilindro ed è abbinato naturalmente al sistema Stop&Start, gestito direttamente tramite il modulo mild hybrid.

Modello Cilindrata Potenza Coppia Alimentazione Prezzo base Fiat Panda 1.0 Hybrid 999 cc 70 CV (51 kW) 90 Nm Benzina mild hybrid 15.400 euro

Plug-in - Jeep Compass

Le auto plug-in nel 2023 hanno rappresentato il 4,4% del venduto e la parte del leone l'ha fatta la Jeep Compass 4xe con 6.222 unità, poco più del 28% del totale. Un powertrain disponibile anche sulla sorella minore Renegade e unica scelta possibile per chi la Compass la vuole a trazione integrale.

Jeep Compass

Il powertrain della 4xe infatti è composto dal 1.3 FireFly T4 a 4 cilindri da 130 o 190 CV, un piccolo motore elettrico a esso collegato e con doppia funzione - aiutare il 1.3 nei transitori e fare da generatore (alimentato dal turbo benzina) per ricaricare le batterie agli ioni di litio da 11,4 kWh e 400 Volt che a loro volta alimentano un elettrico da 60 CV sistemato sull’asse posteriore. Uno schema integrale ibrido, che non necessita di albero di trasmissione e "on demand". L’elettrico da 60 CV infatti si attiva solo in determinati casi, lavorando da solo (fino ai 130 km/h di velocità massima) o assieme al 1.3 benzina in situazioni in cui serve il massimo della motricità o della potenza.

Secondo i dati dichiarati l'autonomia in modalità 100% elettrica è di circa 50 km.

Modello Cilindrata Potenza Coppia Alimentazione Prezzo base Jeep Compass 4xe 190 CV 1.332 cc 190 CV 270 Nm (benzina)

250 Nm (elettrico) Benzina plug-in 49.900 euro Jeep Compass 4xe 240 CV 1.332 cc 240 CV 270 Nm (benzina)

250 Nm (elettrico) Benzina plug-in 50.900 euro

Elettrico - Tesla Model Y

Quella che potrebbe essere l'auto più venduta al mondo del 2023 è anche l'elettrica con il maggior numero di immatricolazioni in Italia: la Tesla Model Y ha registrato 8.587 consegne nel Bel Paese, leader di un segmento che "pesa" per il 4,2% del totale venduto. Per il SUV medio di Elon Musk il 2024 sarà l'anno del restyling, che seguirà in termini di stile e meccanica quanto già visto sulla Model 3 2023.

Tesla Model Y

Disponibile sia in versione a trazione posteriore sia con schema integrale (con un motore elettrico per ciascun asse) la Model Y nella sua versione più efficiente monta il motore 3D7 al posteriore, 194 kW (263 CV) e 340 Nm a disposizione. L'autonomia dichiarata è di 455 km. Sale invece a 533 quella della Long Range con trazione integrale, 258 kW (350 CV) di potenza e 530 Nm di coppia. Infine la Performance scende a 514 km di autonomia mettendo però sul piatto 340 kW (462 CV) e 637 Nm di coppia.