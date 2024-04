Maserati, tra rinascita e consegne in calo

C'è preoccupazione per gli ultimi risultati in casa Maserati. I dati delle vendite al pubblico per la maggior parte dei mercati europei, USA-Canada, Cina, Giappone, Corea, Australia, Nuova Zelanda, Israele e alcuni mercati emergenti mostrano che i buoni risultati che il marchio di lusso ha ottenuto negli ultimi mesi stanno volgendo al termine.

Maserati è in una fase di rinascita dall'introduzione della Maserati MC20 nel 2020. Con una gamma di berline invecchiata e la Levante arrivata tardi senza mai decollare, la casa automobilistica italiana ha avviato una nuova offensiva di prodotto che ha incluso quattro auto sportive e una nuova SUV. Tra settembre 2020 e lo scorso anno sono state lanciate le Maserati MC20, la MC20 Cielo, la Grecale, la GranTurismo e ora anche la GranCabrio.

Le spedizioni globali sono aumentate da 16.900 unità nel 2020 a 26.700 unità lo scorso anno. L’aumento del 58% è stato trainato principalmente dalla Grecale, il SUV più piccolo ed economico del marchio che rivaleggia con la Porsche Macan e altri SUV premium di medie dimensioni. Nel 2023, infatti, la Grecale ha rappresentato il 53% del volume globale del marchio.

La Grecale non può fare tutto

Tuttavia, l’impatto positivo della Grecale è stato compensato dal calo registrato dai prodotti più vecchi della Maserati: la Ghibli, la Quattroporte e, soprattutto, la Levante, che hanno rappresentato il 53% delle vendite globali nel 2022.

La fine del buon momento? Consegne globali Maserati

I dati preliminari di marzo 2024 rivelano che i volumi globali della Grecale sono diminuiti del 24% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il calo è seguito a due mesi di vendite stabili in gennaio e febbraio. Anche se non possiamo ancora concludere che l’andamento delle vendite della Grecale abbia raggiunto il picco, è abbastanza preoccupante per il marchio che le vendite non siano aumentate quest’anno.

La metà della gamma è vecchia. Età media della gamma Maserati (in anni)

In realtà, sommando i risultati preliminari di gennaio, febbraio e marzo 2024, la Grecale ha registrato un calo dell'11% rispetto al primo trimestre 2023. Se si aggiungono i massicci cali registrati dalla Levante (-71%) e dalla Ghibli (-69% ), allora la situazione è difficile per Maserati. Il risultato è che le vendite globali stimate del marchio durante i primi tre mesi di quest'anno sono diminuite del 29% a circa 4.500 unità.

La Grecale non puo fare tutto da sola. Vendite trimestrali globali di Maserati 2022-2024

Anche se Maserati sta lavorando su versioni completamente elettriche sia per la Grecale che per la GranTurismo, queste non saranno sufficienti a fermare la discesa. Parte dei risultati negativi del primo trimestre si spiegano con il calo della Cina. Problemi interni contestati, problemi tecnici che hanno comportato recenti richiami, alti costi di manutenzione e il calo del motore Ferrari, hanno contribuito a ridurre le vendite nel mercato più grande del mondo.

C'è bisogno di equilibrio

Le cose dovrebbero diventare più difficili anche nei prossimi mesi dopo l’introduzione della nuovissima Porsche Macan. È una diretta rivale della Grecale e può facilmente togliere vendite al SUV italiano. Il rallentamento della domanda di veicoli elettrici si ripercuoterebbe anche sulle recenti varianti Grecale e GranTurismo elettriche.

Maserati ha un grande potenziale nei segmenti del lusso. Ha solo bisogno di maggiore coerenza nella pianificazione dei prodotti per evitare situazioni come quella attuale in cui la performance commerciale di un nuovo prodotto è controbilanciata dai cali registrati da quelli più vecchi.