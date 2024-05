Quando la vostra clientela ha milioni da spendere per una hypercar, il cielo è il limite quando si tratta di far pagare gli acquirenti per le dotazioni opzionali. Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac, ha un'idea folle: abbinare una stazione di rifornimento all'acquisto di un'auto.

Il genio che sta dietro alle hypercar elettriche Nevera e Concept One non esclude di rendere più facile per i proprietari fare il pieno alle loro auto con motore a combustione, direttamente da casa.

Una pompa di carburanti sintetici a casa

Il trentaseienne imprenditore croato ritiene che l'auto con motore a combustione abbia ancora un lungo futuro. Forse non con i combustibili fossili, perché suggerisce che le stazioni di rifornimento potrebbero essere riempite con carburante sintetico.

Parlando al Financial Times' Future of the Car Summit di Londra, Rimac ha condiviso la sua visione: "Si potrebbero persino realizzare delle bellissime stazioni di rifornimento Bugatti per le case dei proprietari, utilizzando i carburanti sintetici".

Gli e-fuel dal vento

Non è una sorpresa che il capo dell'azienda abbia parlato di carburanti sintetici. Porsche, che possiede il 45% di Bugatti Rimac, produce eFuel in un impianto pilota in Cile dal dicembre 2022. Viene prodotto da acqua e anidride carbonica con l'energia eolica, consentendo a un motore a combustione interna di avere un funzionamento quasi neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2.

Impianto di produzione e-fuel HIF e Porsche

L'impianto mira a produrre circa 55 milioni di litri di e-fuel all'anno entro la metà del decennio e ad aumentare la produzione fino a 548 milioni di litri entro il 2027. Si tratterebbe comunque di una goccia nel mare nel grande schema delle cose, visto che oggi circolano circa 1,4 miliardi di auto. Tuttavia, bisogna pur iniziare da qualche parte, no?

Rimac non ha menzionato il collegamento con Porsche, ma non sarebbe un'idea così stravagante mettere l'eFuel in una Bugatti tra qualche anno. Dopo tutto, queste auto sono costruite in numero limitato (450 Veyron e 500 Chiron) e i loro proprietari le guidano a malapena, quindi la domanda non sarebbe così elevata.

In attesa della nuova Bugatti, il 20 giugno

A proposito, la prossima hypercar di Bugatti sarà presentata in anteprima il 20 giugno e si annuncia come un modello completamente nuovo. Rimac ha dichiarato che nessun pezzo è stato ripreso dalla Nevera o dalla Chiron. Ha poi aggiunto che avrà un design esterno evolutivo combinato con "alcune cose folli" all'interno, dove ci sarà un aumento della qualità.

Il nuovo motore V16 Bugatti

Il pezzo forte sarà sicuramente il nuovo motore V-16 raffigurato sopra. Si tratta di un propulsore aspirato lungo quasi un metro. Rimac ha dichiarato che si tratta di un motore completamente nuovo che Bugatti intende utilizzare "per un po' di tempo". Il suo ciclo di vita si estenderà probabilmente oltre il 2035, anno in cui scatterà il divieto di vendita da parte dell'Unione Europea per le nuove auto con emissioni nocive, sempre che ciò avvenga ancora. A seguito delle pressioni esercitate dalla Germania, è già stata inserita un'esenzione per i veicoli alimentati con carburante sintetico.

Ciò incoraggia i marchi d'élite per gli ultra-ricchi a continuare a investire nei motori a combustione. Lo stesso Mate Rimac ha dichiarato che la Nevera elettrica non è ancora esaurita perché i clienti di fascia alta preferiscono in genere la potenza del motore a combustione. Aston Martin ha recentemente annunciato un nuovo V-12 biturbo da 835 CV e 1.000 Nm, per cui si può dire che i motori convenzionali di grande cilindrata non scompariranno presto.