In Europa si registrano tendenze interessanti per quanto riguarda l'acquisto di auto nuove. La localizzazione della produzione di vetture ha permesso alle case automobilistiche di ridurre i costi spostandosi nei Paesi in cui la fabbricazione è più economica.

Fa parte del gioco commerciale incoraggiato dalla globalizzazione, che crea vincitori e vinti. Questo “gioco” è il motivo per cui l'Europa dell'Est ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella produzione di auto negli ultimi vent'anni, a scapito di una minore leadership in Occidente.

Il ruolo della Repubblica Ceca

Il cambiamento del panorama della produzione di auto in Europa ha messo la Repubblica Ceca al primo posto. Pur essendo un piccolo mercato (220.000 unità nel 2023) e un piccolo Paese in termini di popolazione (solo 10,5 milioni di abitanti), è il quarto produttore di auto in Europa, dietro solo a Germania, Spagna e Francia. Tuttavia, questi tre mercati sono molto più grandi della Repubblica Ceca in termini di popolazione. Infatti, il numero totale di veicoli prodotti ogni 1.000 abitanti era di 134 nel 2023.

Questo è probabilmente il motivo per cui la maggior parte delle auto più popolari in Repubblica Ceca sono prodotte localmente. Secondo i dati di JATO Dynamics, per i dieci modelli più venduti tra gennaio e aprile 2024, sette di essi sono stati prodotti negli stabilimenti cechi.

Dove sono prodotte le 10 auto più vendute in Repubblica Ceca

Del resto, poiché Skoda è un marchio locale e produce la maggior parte delle sue auto negli stabilimenti cechi (l'86% della sua produzione globale nel 2023), è normale vedere questi risultati.

La Germania resiste

Nonostante le mutate condizioni economiche in Europa, la Germania è ancora un importante polo produttivo. L'anno scorso sono state prodotte 49 auto nuove ogni 1.000 abitanti. Esiste una simbiosi tra le case automobilistiche tedesche e l'economia stessa e, sebbene sia piuttosto costoso produrre automobili in Germania, la produzione è un elemento chiave dell'economia di questo Paese.

La Top Ten da gennaio ad aprile 2024 mostra che sei modelli sono stati prodotti localmente: Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Opel Astra, Audi A4 e BMW Serie 3. Un indicatore del fatto che ci sono ancora buone condizioni per la produzione di auto nella più grande economia europea.

Germania Top Ten da gennaio ad aprile 2024 Luogo di produzione Volkswagen Golf 43.438 Germania Volkswagen T-Roc 23.250 Portogallo Skoda Octavia 17.294 Repubblica Ceca Volkswagen Tiguan 16.708 Germania Volkswagen Passat 16.518 Germania, Slovacchia Opel Astra 17.397 Germania Seat Leon 13.243 Spagna Audi A4 13.225 Germania BMW Serie 3 13.146 Germania Opel Corsa 12.288 Spagna

Spagna Top Ten da gennaio ad aprile 2024 Luogo di produzione Dacia Sandero 10.489 Romania, Marocco Toyota Corolla 8.199 Turchia, Regno Unito Seat Arona 7.453 Spagna Nissan Qashqai 7.323 Regno Unito Seat Ibiza 7.319 Spagna MG ZS 6.725 Cina Renault Clio 6.668 Turchia, Slovenia Peugeot 2008 6.096 Spagna

Italia e Francia vicine tra loro

Non è una sorpresa che l'industria italiana abbia affrontato tempi difficili negli ultimi decenni. Poiché Fiat, la più grande casa automobilistica del Paese, ha assorbito la maggior parte dei suoi rivali locali (Lancia nel 1969, Alfa Romeo nel 1986, Innocenti nel 1990, Maserati nel 1993), l'Italia è rimasta con un unico grande produttore locale.

La mancanza di concorrenza in un momento in cui i mercati europei non sono stati economicamente integrati come lo sono oggi, ha fatto diventare la Fiat meno competitiva e più dipendente dai fondi statali. Quando la concorrenza estera è diventata evidente, l'azienda ha iniziato a perdere quote. Nella Top Ten di gennaio-aprile 2024, solo un modello, la Fiat Panda, è stato prodotto localmente. Nel 2023 sono state prodotte solo 15 auto ogni 1.000 abitanti.

Dove sono prodotte le 10 auto più vendute in Italia

La Francia non è lontana da questi risultati. Le Peugeot 208, Renault Clio e Dacia Sandero sono prodotte all'estero e la settima nella Top Ten gennaio-aprile 2024, la Peugeot 308, così come l'ottava, la Toyota Yaris, e la decima, la Toyota Yaris Cross, sono state prodotte localmente. Se continua così la Francia potrebbe trovarsi presto nella stessa situazione dell'Italia.

Francia Top Ten da gennaio ad aprile 2024 Luogo di produzione Peugeot 208 36.854 Slovacchia, Marocco, Spagna Renault Clio 31.031 Turchia, Slovenia Dacia Sandero 29.178 Romania, Marocco Citroen C3 22.114 Slovacchia Peugeot 2008 18.261 Spagna Renault Captur 16.021 Spagna Peugeot 308 14.883 Francia Toyota Yaris 11.881 Francia Dacia Duster 11.056 Romania Toyota Yaris Cross 10.917 Francia

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.