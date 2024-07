I 1.000 CV ormai sono alla portata di tutti e non serve guardare esclusivamente alla categoria delle supersportive per trovare queste potenze in gioco dato che, come vedrete da questa classifica, si tratta di valori che fanno capolino anche su SUV e berline apparentemente comuni e diffuse.

I motori a combustione interna sono ora in grado di erogare più cavalli che mai e le elettriche permettono agli ingegneri di giocare molto con potenza e elettronica. Nonostante non si capisca bene dove stia andando il mercato, la guerra a colpi di cavalli non mostra segni di rallentamento. Abbiamo pensato quindi che fosse il momento giusto di dare un'occhiata alle auto più potenti sul mercato, macchine di serie, omologate per la strada e con specifiche di fabbrica.

20 - GMC Hummer EV Edition 1

GMC GMC Hummer EV Edition 1

È pazzesco pensare che un grande e pesante SUV possa battere sia per potenza assoluta che per prestazioni la maggior parte delle supersportive europee. La GMC Hummer EV inaugura questa speciale classifica posizionandosi al 20esimo posto: disponibile sia a quattro porte che in versione pick-up, nella sua versione top di gamma Edition 1 a tre motori vanta l'incredibile potenza di 1.000 CV. Grazie alla modalità Watts-To-Freedom (sì, si chiama proprio così) scatta da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti.

19 - Lamborghini Revuelto

Lamborghini Lamborghini Revuelto

La Revuelto è l'ultimissima supersportiva Lamborghini. Sotto il cofano ha un enorme V12 aspirato da 6.5 litri che, insieme a un modulo elettrico, produce 1.015 CV di potenza massima tirando e urlando fino a 9.500 giri/min. L'abbiamo guidata sia in pista che su strada, cliccate qui per la prova!

18 - Tesla Model S Plaid / Model X Plaid

Tesla Tesla Model S Plaid

La Model S e la Model X sono i modelli più vecchi della gamma Tesla ma anche i più potenti scegliendoli in configurazione Plaid da 1.020 CV. Sicuramente sono le auto di questa classifica più diffuse sul mercato ma anche tra le stradali con l'accelerazione più rapida al mondo. Scattano da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi.

17 - Ferrari SF90 XX

Ferrari Ferrari SF90 XX

La Ferrari SF90 XX è la versione più sportiva della SF90 e uno dei modelli più cattivi ed estremi attualmente in gamma. È ufficialmente la Ferrari stradale più veloce di sempre avendo girato a Fiorano in 1 minuto 17 secondi e 309, un risultato incredibile ottenuto grazie a un’aerodinamica estrema in grado di tenere sotto controllo ben 1.030 CV. Scatta da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e costa oltre 770.000 euro.

16 - Rivian R1S / R1T

Rivian Rivian R1S R1T

I motori elettrici sono piccoli, per cui le case possono infilarli in spazi dove un vecchio endotermico non sarebbe mai entrato. Se vivete in USA e state per acquistare un Rivian R1S (il SUV) o un R1T (il pick-up), saprete sicuramente che potete scegliere tra diverse configurazioni: si possono avere infatti due, tre o, a partire dalla fine dell'anno, quattro motori, per una potenza massima di ben 1.039 CV.

15 - Mercedes-AMG One

Mercedes-Benz Mercedes-AMG One

Nessuna sorpresa, quando metti una trasmissione ibrida di una Formula 1 in una supercar omologata per la strada è ovvio che si ottiene una potenza scandalosa. La Mercedes-AMG One abbina un V6 turbo da 1.6 litri a un complesso modulo ibrido per una potenza complessiva di 1.063 CV. Che sia una macchina super esclusiva lo conferma anche il prezzo di 2,75 milioni di euro.

14 - Porsche Taycan Turbo GT

Porsche Porsche Taycan Turbo GT

La Porsche Taycan Turbo GT è elettrica ed è la Porsche di serie più potente della storia. Ha 1.108 CV e 1.340 Nm di coppia e va da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi, 2,2 con il pacchetto Weissach. Porsche dichiara uno scatto da 0 a 200 km/h in 6,6" sulla prima e 6,4" sulla seconda, con velocità massima rispettivamente di 290 e 305 km/h.

13 - Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Aston Martin Valkyrie

La Aston Martin Valkyrie è la rivale diretta della Mercedes-AMG One e come lei sfrutta a pieno la tecnologia derivata dalla Formula 1. Il motore è un V12 a benzina ibrido da 1.155 CV totali e che urla fino a 11.000 giri/min. Non vi basta e volete andare ancora più veloci? Tranquilli, Aston Martin vende anche la Valkyrie AMR PRO pronto pista.

12 - Lucid Air Sapphire

Lucid Motors Lucid Air Sapphire

Ecco un altro esempio di come l'assurda potenza dei motori elettrici dia vita a un modello che sembra uscito da un universo parallelo. La Lucid Air Sapphire è una berlina di lusso a quattro porte a passo lungo che ha più cavalli delle più potenti Ferrari e Lamborghini sul mercato. Tre motori elettrici producono 1.234 CV di potenza massima, sufficienti per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi. E la macchina non va forte solo in rettilineo dato che Lucid ha lavorato tantissimo su sospensioni e telaio per differenziarla dalle versioni meno potenti.

11 - Koenigsegg Jesko

Koenigsegg Koenigsegg Jesko

La Koenigsegg Jesko è una hypercar super esclusiva che, dopo anni di sviluppo e una produzione praticamente artigianale, ha iniziato le consegne della versione Absolut che si candida ad essere una delle sportive più veloci del mondo. Per raggiungere l'obiettivo può contare su un incredibile V8 da 5.0 litri da 1.280 CV, pronti a diventare 1.600 se alimentato a etanolo. e 1.500 se lo si nutre con etanolo E85.

10 - Czinger 21C VMax

Aspark Czinger 21C

Questo nome potrebbe non dirvi nulla, Czinger, ma sappiate che si tratta di un produttore di supercar californiano che, ad oggi, ha in gamma una delle auto più potenti del pianeta. Si chiama 21C VMax ed è l'evoluzione della 21C presentata 2021: sotto il cofano ha un motore V8 biturbo da 2,88 litri da 1.368 CV. Scatta da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi e tocca la velocità massima di 408 km/h.

9 - SSC Tuatara

SSC SSC Tuatara

La SSC Tuatara ha battuto recentemente il proprio record di velocità toccando i 474 km/h, velocità che non è stata però certificata. Questa rarissima hypercar americana è dotata di un V8 biturbo che tocca i 1.370 CV con benzina a 91 ottani e i 1.750 CV con l'etanolo.

8 - Koenigsegg CC850

Koenigsegg Koenigsegg CC850

Per quanto folle possa sembrare, la Koenigsegg CC850 è una sorta di ritorno al passato. Progettata per assomigliare alla CC8S, la prima Koenigsegg mai venduta, ha un V8 biturbo da 5.0 litri da ben 1.385 CV e... pesa 850 kg! Si tratta anche di una delle due auto di questo elenco disponibile con una trasmissione manuale. O meglio, ha un cambio multifrizione a nove velocità che può sia lavorare come un automatico che come un manuale, attivando la leva del centro del tunnel e il pedale sinistro.

7 - Bugatti Tourbillon

Bugatti Bugatti Tourbillon

Nel prossimo futuro vedremo la prima Bugatti 100% elettrica frutto dell'unione con il costruttore croato Rimac. La Tourbillon è l'erede dalla Chiron e si evolve in tutto a partire dal motore che è un ibrido basato su un V16 aspirato da 986 CV. La trazione è integrale perché a dare potenza alle ruote anteriori ci pensano due elettrici per una potenza complessiva di 1.800 CV. Scatta da 0 a 100 km/h in 2 secondi netti, con una velocità massima stimata di 445 km/h. Il prezzo? Esagerato: parte da circa 3,8 milioni di euro.

6 - Hennessey Venom F5

hennessey Hennessey Venom F5

A voler essere precisi, la Hennessey Venom F5 è andata completamente esaurita e quindi non è più ordinabile. Chi ne vuole assolutamente una ed è disposto a pagare oltre 2 milioni di euro dovrà quindi per forza trovare un'alternativa, che può essere o una F5 Roadster o una più F5 Revolution da usare in pista. Il motore è lo stesso: entrambe hanno un V8 biturbo da 6,6 litri da 1.817 CV e 1.617 Nm di coppia per una velocità massima di oltre con una velocità massima di oltre 482 km/h.

5 - Pininfarina Battista

Pininfarina Pininfarina Battista

La Pininfarina Battista è italiana e diretta concorrente della Rimac Nevera, la prossima della lista. Ha quattro motori elettrici sincroni a magneti permanenti posizionati uno per ruota da 1.900 CV e 2.360 Nm di coppia per una velocità massima è di 350 km/h.

4 - Rimac Nevera

Rimac Rimac Nevera

Rimac ormai ha tantissima esperienza e sa benissimo come tirar fuori sempre più potenza dai motori elettrici. La Nevera ne è il perfetto esempio: ha oltre 1.914 CV e scatta da 0 a 100 km/h in appena 1,85 secondi. Ha inoltre battuto tantissimi record tra cui quello per il veicolo elettrico più veloce mai realizzato con una velocità massima di 415 km/h. Ne volete una? Costa più di 2 milioni di euro.

3 - Aspark Owl

Aspark Aspark Owl

Se non avete mai sentito parlare della Aspark Owl, ora sapete che si tratta della terza auto più veloce del mondo. È una hypercar giapponese che è stata presentata nel 2020 ma è arrivata sul mercato in questi mesi a un prezzo base di circa 2,85 milioni di euro. È elettrica, ha 1.980 CV e 2.000 Nm di coppia e scatta da 0 a 100 km/h in 1,72 secondi.

2 - Lotus Evija

Lotus Lotus Evija

Questa non è la Lotus che si sposa meglio con la celebre frase di Colin Chapman "semplifica e aggiungi leggerezza". Lotus è ora di proprietà del colosso automobilistico cinese Geely e, da piano industriale, ha cominciato a concentrarsi su auto elettriche ad alte prestazioni. Abbiamo già provato il SUV Eletre e la berlina Emeya da 918 CV, niente in confronto a questa Evija che di cavalli ne ha ben 2.039. ll prezzo? Da 2,1 milioni di euro.

1 - Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Koenigsegg Gemera

La Gemera è la terza Koenigsegg di questa lista. Si tratta di un'auto semplicemente assurda perché non solo ha 2.300 CV erogati da un V8 5.0 abbinato a un elettrico, ma è una due porte a quattro posti e un bagagliaio generoso. Insomma, l'auto perfetta per portare i figli a scuola.