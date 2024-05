Quando si pensa alle supercar di lusso, vengono in mente Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Pagani e pochi altri nomi. Questi produttori si sono affermati come leader nel settore dell'alta gamma, offrendo ai clienti più facoltosi le auto più veloci, più rare, più belle e, in questo caso, più costose del pianeta.

Ma per scoprire quali di questi veicoli irraggiungibili sono i più costosi, abbiamo esaminato tutti i fogli di fatturazione e abbiamo scoperto 50 modelli che valgono più di 1 milione di euro. Il panel comprende Ferrari ibride decappottabili, una regina della velocità americana, alcune hypercar elettriche e un trio di Rolls-Royce uniche costruite esclusivamente per le teste coronate.

Si prega di notare, tuttavia, che i prezzi qui riportati sono quelli dei veicoli nuovi. Non teniamo quindi conto di auto vendute all'asta o dell'usato troppo costoso.

McLaren Senna GTR

Prezzo: circa 1,6 milioni di euro

La McLaren Senna GTR costa circa 1,6 milioni di euro e non si può nemmeno guidare su strada. Questa supercar solo da pista è molto più aggressiva della versione stradale. Ha un grande splitter e un diffusore che contribuiscono a generare una deportanza di 997 kg. Pesa solo 1.187 kg e sviluppa 813 CV dal suo motore V8 biturbo da 4,0 litri. Non sorprende che i proprietari siano obbligati a guidarla in pista.

Czinger 21C

Prezzo: circa 1,6 milioni di euro

Forse non conoscete ancora il nome Czinger, ma questo costruttore californiano è l'artefice della supercar 21C, che costa circa 1,6 milioni di euro. Con 1.250 cavalli di potenza erogati da un V8 biturbo da 2,9 litri, la 21C può raggiungere i 100 km/h in 1,9 secondi e una velocità massima di circa 452 km/h.

Ferrari Monza

Prezzo: circa 1,6 milioni di euro

Come la McLaren Elva senza tetto, le Ferrari Monza SP1 e SP2 sono auto per il tempo libero. Come suggerisce il nome, la SP1 è l'opzione monoposto, mentre la SP2 ha spazio sufficiente per portare con sé un amico. Entrambe le vetture sono alimentate dallo stesso motore V12 da 6,5 litri aspirato naturalmente, in grado di produrre 809 CV e 718 nm di coppia. Purtroppo per gli acquirenti statunitensi, nessuno dei due modelli è omologato negli USA. Ma se potete permettervi il prezzo di 1,6 milioni di euro, probabilmente non avrete problemi a raggiungere un circuito.

Gordon Murray T.33

Prezzo: circa 1,7 milioni di euro

La seconda supercar, leggermente più abbordabile, della nuova gamma Gordon Murray è la T.33. Dotata di un V12 da 3,9 litri ad aspirazione naturale da 607 cavalli, la T.33 raggiunge la spettacolare velocità di 10.500 giri/min. Con un prezzo di circa 1,7 milioni di euro al tasso di conversione attuale, la Gordon Murray automotive promette di vendere quest'auto in tutto il mondo, sia con guida a destra che con guida a sinistra. Peccato che sia già esaurita.

Koenigsegg Gemera

Prezzo: circa 1,7 milioni di euro

Uno dei due modelli Koenigsegg di questa lista, la Gemera è in realtà la prima supercar svedese a quattro posti. Ma questo non significa che sia un'auto da famiglia. Con un motore biturbo da 2,0 litri sotto il cofano e tre motori elettrici, la Gemera sviluppa 1.700 CV e raggiunge i 100 km/h in soli 1,9 secondi. L'azienda prevede di costruirne solo 300 esemplari, ognuno dei quali costerà almeno 1,7 milioni di euro.

Hennessey Venom F5

Prezzo: circa 1,7 milioni di euro

La Hennessey Venom GT ha battuto i record, con una velocità massima di 427,6 km/h. Ma la nuova F5 intende battere il suo predecessore con una velocità massima stimata di 500 km/h, il che comporta un prezzo più elevato. Secondo l'azienda, la Venom F5 ha un prezzo a partire da 1,7 milioni di euro, che la rende leggermente più costosa del suo predecessore.

Bentley Bacalar

Prezzo: circa 1,8 milioni di euro

Con soli 12 esemplari prodotti in totale, la Bentley Bacalar fa sembrare alcune delle auto "limitate" di questo elenco una legione al confronto. Se il design opulento dell'auto è la prima cosa che salta all'occhio, la Bacalar non è da meno in fatto di prestazioni. Dotata del caratteristico motore W12 turbo da 6,0 litri di Bentley, quest'auto produce 650 CV e 900 nm. Se avete 1,8 milioni di euro da spendere e state pensando di acquistarne una, è già troppo tardi: Bentley afferma che tutti gli esemplari sono ormai nelle mani dei suoi clienti.

Hispano Suiza Carmen Boulogne

Prezzo: circa 1,8 milioni di euro

Descrivere la Hispano Suiza Carmen Boulogne come bella sarebbe un'esagerazione. Ma questa supercar dall'aspetto interessante ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti al Concours d'Elegance di Amelia Island di quest'anno, con un propulsore elettrico da 1.114 CV e un tempo da 0 a 100 di 2,6 secondi. La versione Boulogne mostrata qui - la più leggera e potente delle due - costa circa 1,8 milioni di euro.

Bentley Mulliner Batur

Prezzo: circa 2 milioni di euro

L'onda elettrica sta arrivando. Bentley ha dichiarato che entro il 2030 sarà una casa automobilistica completamente elettrica. Ma prima che il marchio di lusso passi completamente all'alimentazione a batteria, la Bentley Mulliner Batur dà filo da torcere all'iconico motore W12. Con 710 CV erogati da questo motore biturbo, la Batur è la Bentley più potente di tutti i tempi. Limitata a 18 esemplari in tutto il mondo, la Batur costa ben 2 milioni di euro.

SSC Tuatara

Prezzo: circa 2 milioni di euro

Nonostante le polemiche iniziali, SSC è riuscita a raggiungere i 455 km/h con la sua hypercar Tuatara, battendo un record mondiale. Ma la Tuatara non è solo uno dei veicoli più veloci del pianeta, è anche uno dei più costosi. Il costo di questa velocità è stimato in circa 2 milioni di euro per la Tuatara di base, la cui produzione è limitata a 100 unità in tutto il mondo.

Lotus Evija

Prezzo: circa 2,1 milioni di euro

Con la nuova auto sportiva Emira e il SUV elettrico Eletre, Lotus sta per tornare alla ribalta. La casa automobilistica prevede di lanciare una serie di nuovi prodotti nei prossimi anni, tra cui il modello top di gamma Evija. Questa supercar costa 2,1 milioni di euro e produce quasi 2.000 CV grazie a quattro motori elettrici. Lotus prevede di costruire solo 130 esemplari per la strada.

Aston Martin Vulcan

Prezzo: circa 2,2 milioni di euro

Come altre vetture di questo elenco, l'Aston Martin Vulcan era un'auto progettata appositamente per la pista. La supercar britannica ha fatto il suo debutto nel 2015, spinta da un V12 da 7,0 litri con aspirazione naturale da 820 CV e limitata a soli 24 esemplari in tutto il mondo. È seguito un modello AMR Pro ancora più focalizzato sulla pista, ma anche la Vulcan di base era un prodotto costoso, con un prezzo di circa 2,2 milioni di euro quando ha lasciato la fabbrica.

Delage D12

Prezzo: circa 2,2 milioni di euro

Forse avrete sentito parlare di Delage. Nei primi anni del 1900, questa casa automobilistica francese rivaleggiava con Bugatti e Ferrari sui circuiti. Ora Delage è tornata con una nuova hypercar, la D12. Alimentata da un motore V12 da 7,6 litri, la nuova D12 sviluppa oltre 1.010 CV e costa ben 2,2 milioni di euro.

Ferrari Daytona SP3

Prezzo: circa 2,2 milioni di euro

La Ferrari Daytona SP3 è il modello più aerodinamico mai progettato dal marchio, e non ha nemmeno l'aerodinamica attiva. Prevista per il 2021, la SP3 in edizione limitata è alimentata da un V12 da 6,5 litri preso in prestito dalla 812 Competizione, che le conferisce 828 CV e un tempo da 0 a 100 km/h di circa 2,8 secondi. La Ferrari non ha mai rivelato il numero di Daytona SP3 prodotte, ma ognuna costava circa 2,2 milioni di euro da nuova.

McLaren Speedtail

Prezzo: circa 2,4 milioni di euro

Quanto paghereste per la McLaren di serie più veloce di sempre? Almeno 2,4 milioni di euro. Con una potenza di 1.035 CV erogata da un propulsore ibrido V8 benzina-elettrico, la Speedtail raggiunge una velocità massima di 400 km/h e una velocità massima di 300 km/h in soli 12,8 secondi, 2,7 secondi più veloce della P1. Sfortunatamente, se non riuscirete a mettere le mani su un'auto nuova nel 2020, dovrete sborsare molti più soldi sul mercato dell'usato. McLaren ha costruito solo 106 esemplari.

Rimac Nevera

Prezzo: circa 2,4 milioni di euro

La Rimac Nevera si aggiudica il titolo di auto elettrica più costosa con un prezzo di 2,4 milioni di euro. Con una potenza di 1.914 cavalli e una coppia di 2.359 nm, la Nevera è in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di 2 secondi e di proseguire fino a una velocità massima di 415 km/h. I fortunati che riusciranno a ordinarne una dovrebbero vederla nel loro vialetto di casa prima della fine del 2022.

Pagani Utopia

Prezzo: circa 2,4 milioni di euro

Dopo la Zonda e la Huayra arriva la Pagani Utopia. Con 852 CV e un cambio manuale a sette rapporti opzionale, la Utopia è la Pagani stradale più potente mai prodotta ed è limitata a 99 esemplari in tutto il mondo. Il prezzo per unità è di 2,4 milioni di euro.

Pininfarina Battista

Prezzo: circa 2,4 milioni di euro

Chiamata così in onore del fondatore dell'azienda, Battista Farina, la Pininfarina Battista offre prestazioni (e un prezzo!) che rendono orgoglioso il suo omonimo. Presentata al Salone di Ginevra 2019, la Battista è completamente elettrica e sviluppa 1.827 cavalli. Se il tempo da 0 a 100 di una normale supercar vi sembra troppo lento, l'azienda sostiene che la Battista vi porterà a destinazione in meno di 2,0 secondi. Pininfarina prevede di costruire 150 esemplari della Battista, al prezzo di 2,4 milioni di euro ciascuno.

Gordon Murray T.50

Prezzo: circa 2,6 milioni di euro

Se il nome Gordon Murray vi ricorda qualcosa, è perché ha progettato l'iconica McLaren F1. Oggi Murray ha una propria azienda di supercar e la superba T.50 è il fiore all'occhiello. Al prezzo di 2,6 milioni di euro, la T.50 è alimentata da un V12 da 4,0 litri ad aspirazione naturale che eroga 654 CV. L'auto pesa solo 986 kg e, con i suoi 177 kg, la T.50 ha il V12 più leggero attualmente disponibile su strada.

Lamborghini Countach

Prezzo: circa 2,6 milioni di euro

Il nome Countach sarà anche iconico, ma vale 2,6 milioni di euro? È quanto spera di spendere Lamborghini per il suo nuovo modello basato sulla Aventador. La Countach LPI 800-4 è alimentata da un motore V12 da 6,5 litri con assistenza ibrida leggera che le conferisce un'impressionante potenza di 803 CV, consentendole di raggiungere i 100 km/h in 2,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 350 km/h.

Hennessey Venom F5 Revolution

Prezzo: circa 2,7 milioni di euro

Con la nuova F5, Hennessey ha iniziato a costruire modelli su misura. La Venom F5 Revolution prosegue questo impegno. Questa hypercar incentrata sulla pista utilizza il motore Fury V8 da 6,6 litri del produttore, che sviluppa gli stessi 1817 CV e 1617 nm di coppia della vettura stradale. Tuttavia, la F5 Revolution beneficia di un'aerodinamica migliorata, raddoppiando la deportanza a 300 km/h grazie a uno splitter anteriore più grande, al diffusore posteriore e ai piani di immersione.

Mercedes-AMG One

Prezzo: circa 2,7 milioni di euro

Mercedes promette da tempo una versione di produzione della hypercar Project One. Il primo annuncio ufficiale è arrivato nel marzo 2017, prima che il primo concept fosse mostrato più tardi nello stesso anno. Ma dopo quasi cinque anni di promesse, sembra che la Project One arriverà finalmente sulle strade pubbliche. E quando lo farà, l'hypercar ibrida avrà una potenza di oltre 1.200 cavalli e un prezzo di 2,7 milioni di euro.

Zenvo Aurora

Prezzo: circa 2,7 milioni di euro

Alla Monterey Car Week 2023, Zenvo ha presentato la nuova hypercar Aurora, sia in pista che su strada. Alimentata da un V12 ibrido da 6,6 litri con quattro turbocompressori, la Aurora Agil a trazione posteriore sviluppa 1.250 CV, mentre il modello Tur a trazione integrale ha una potenza di 1.850 CV. Il prezzo di partenza dell'Aurora è di 2,7 milioni di euro e le prime consegne sono previste per il 2026.

Aston Martin Victor

Prezzo: circa 3 milioni di euro

La gente di Aston Martin ne sa qualcosa di veicoli esclusivi e la Victor potrebbe essere il progetto più esclusivo del marchio britannico fino ad oggi. Basata sulla piattaforma della One-77, la Victor utilizza parti di diverse vetture donatrici di Aston, tra cui la Vulcan e la Valkyrie. In termini di produzione limitata, la Victor è unica e si dice che costerà circa 3 milioni di euro.

Hennessey Venom F5 Roadster

Prezzo: circa 3 milioni di euro La stessa hypercar Hennessey Venom F5 che tutti conosciamo e amiamo, ma senza il tetto. La F5 Roadster è alimentata dallo stesso V8 biturbo da 6,6 litri della coupé, che produce gli stessi 1.817 CV e la stessa coppia. Hennessey prevede una velocità massima di oltre 480 km/h, ma se volete acquistarne una, dovrete spendere almeno 3 milioni di euro.

Koenigsegg Jesko

Prezzo: circa 3 milioni di euro

La Koenigsegg Jesko non è solo l'auto più veloce realizzata finora dall'azienda, ma anche la più costosa. Valutata 3,0 milioni di euro, questa splendida hypercar sviluppa 1.600 CV grazie all'onnipresente motore V8 biturbo da 5,0 litri del marchio. Scegliendo il modello Absolut, la Jesko potrebbe, in teoria, raggiungere i 480 chilometri all'ora.

Aspark Owl

Prezzo: circa 3 milioni di euro

L'Aspark Owl si distingue per i suoi grandi numeri. Questa hypercar elettrica sviluppa 1.985 cavalli e 1.999 Nm di coppia, che le consentono di raggiungere i 100 km/h in 1,69 secondi. Può raggiungere i 300 km/h in 10,6 secondi, fino alla velocità massima di 400 km/h. Tutta questa potenza richiede grandi freni a 10 pistoncini all'anteriore e a 4 pistoncini al posteriore per tenerla sotto controllo. Gli esemplari sono limitati, ma è possibile acquistarne uno per la principesca cifra di 3 milioni di euro.

Aston Martin Valkyrie

Prezzo: circa 3,1 milioni di euro

La prossima hypercar ibrida di Aston Martin non è ancora sul mercato, ma la Valkyrie da 3,1 milioni di euro è già esaurita. Aston Martin non ha comunicato un prezzo ufficiale. Secondo le stime, l'hypercar potrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 2,6 e 3,9 milioni di euro, ma 3,1 milioni di euro sembrano essere la cifra a cui puntare. In ogni caso, questa macchina è impressionante. Il suo V-12 da 6,5 litri di origine Cosworth sviluppa 1.160 CV e 900 nm di coppia, il che significa che la sua velocità massima dovrebbe essere ben superiore a 320 km/h. L'azienda costruirà solo 150 esemplari della Valkyrie standard, mentre il modello AMR sarà limitato a 25 esemplari.

W Motors Lykan Hypersport

Prezzo: circa 3,2 milioni di euro

La W Motors di Dubai ha scioccato il mondo con la sua supercar Lykan Hypersport nel 2013. Con fari a LED in titanio che ospitano 420 diamanti da 15 carati e un display olografico nella console centrale, non sorprende che da nuova fosse la terza auto più costosa di tutti i tempi. Ora è scesa al sesto posto della nostra classifica, ma è ancora una hypercar selvaggia con un cuore potente: il motore biturbo a sei cilindri da 3,7 litri che la alimenta produce 780 CV.

McLaren Solus

Prezzo: circa 3,3 milioni di euro

Un posto a sedere, 829 cavalli e una velocità massima di oltre 320 chilometri all'ora. La nuova McLaren Solus è quanto di più vicino a un'auto di Formula 1, alimentata da un motore V10 da 5,2 litri ad aspirazione naturale, con un tempo da 0 a 100 km/h di soli 2,5 secondi. Secondo le stime, una McLaren Solus costerà circa 3,3 milioni di euro.

Pagani Huayra Evo R

Prezzo: circa 3,4 milioni di euro (stima)

La Pagani Huayra Evo R è una versione più sexy della Huayra R da pista, che la casa automobilistica lancerà nel 2021. Ha fatto il suo debutto all'inizio di quest'anno con una versione aggiornata del motore 6.0 litri V12 ad aspirazione naturale da 900 CV della Huayra R. Pagani ha anche modificato l'aerodinamica della Evo, aumentando la deportanza del 45%. La Evo R non ha un prezzo ufficiale, ma le stime la collocano intorno ai 3,4 milioni di euro.

Lamborghini Sian

Prezzo: circa 3,6 milioni di euro

Per molti versi, la Sian rappresenta un ponte verso il futuro della Lamborghini. Pur essendo basata sulla Aventador SVJ, questa Lamborghini dall'aspetto selvaggio è la prima auto elettrificata di serie del marchio. Oltre al V-12 da 6,5 litri della SVJ, il Sian utilizza un sistema mild-hybrid da 48 volt. La potenza totale del sistema è di 819 CV, il che la rende la Lamborghini più potente di tutti i tempi. Come confermano i 63 ai lati dell'ala del Sian, la Lamborghini produrrà solo 63 esemplari. E ognuno di essi costerà molto di più della Aventador SVJ, con un prezzo di 3,6 milioni di euro.

Koenigsegg CC850

Prezzo: circa 3,7 milioni di euro

La Koenigsegg CC850 è stata una sorpresa, ma gradita. Prendendo in prestito il V8 biturbo da 5,0 litri della Jesko, produce 1.385 CV, con un cambio cosiddetto "TWMPAFMPC" che passa dalla funzione manuale a quella automatica. Naturalmente, tutta questa tecnologia per le prestazioni ha un costo: la CC850 ha un prezzo a partire da 3,7 milioni di euro.

Bugatti Chiron Super Sport 300

Prezzo: circa 3,9 milioni di euro

All'inizio di quest'anno, Bugatti ha attirato l'attenzione del mondo automobilistico quando ha annunciato di aver superato la barriera dei 480 km/h con una versione modificata della Chiron. + La Super Sport 300 è una versione stradale di questa vettura, progettata per celebrare l'evento.+ Limitata a 30 esemplari, la Super Sport 300 è una bellissima versione della Chiron, con una carrozzeria fluida e scivolosa e un sorprendente motivo a strisce.+ Sebbene la Chiron 300 abbia raggiunto una velocità di pista di 490 km/h in un'auto di serie, Bugatti limita la sua velocità massima a soli 439 km/h.

Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda

Prezzo: circa 3,9 milioni di euro

La GMA T.50s Niki Lauda presenta centinaia di nuove parti rispetto alla T.50 standard, rendendo l'auto ancora più performante in pista. Questa vettura unica presenta un nuovo pacchetto aerodinamico che aumenta la deportanza e una versione diversa del motore V12 Cosworth da 3,9 litri, che sviluppa 761 CV a 11.500 giri/min. È anche l'auto più costosa della gamma Gordon Murray, con un prezzo di 3,9 milioni di euro.

Pagani Huayra Roadster BC

Prezzo: circa 4,0 milioni di euro

La Pagani Huayra Roadster è arrivata diversi anni dopo la coupé e la Roadster BC è apparsa qualche anno dopo, nel 2019. Il V12 di questa versione sviluppa 791 CV - più della Roadster standard - e beneficia di una leggera riduzione di peso. Da nuova costava ben 4 milioni di euro.

Lamborghini Veneno

Prezzo: circa 4,5 milioni di euro

La Lamborghini ha costruito solo 14 esemplari della Veneno su base Aventador tra il 2014 e il 2015. Ognuno di essi costava circa 4,5 milioni di euro, a seconda delle specifiche, ed era disponibile come cabrio o coupé. Sotto il cofano, Lamborghini ha montato un'iterazione più potente del V12 da 6,5 litri dell'Aventador, che ora produce 740 CV e 690 nm di coppia, consentendole di raggiungere i 100 km/h in un tempo record di 2,9 secondi. Ad oggi, è la Lamborghini più costosa di tutti i tempi.

Bugatti Bolide

Prezzo: circa 4,6 milioni di euro Prodotto in numero estremamente limitato sulla carrozzeria di una Chiron, non c'è da stupirsi che l'esclusivo Bolide di Bugatti sia così costoso. Con un prezzo di 4,6 milioni di euro, questa hypercar da 1.824 cavalli è più potente della Chiron Super Sport 300 e vanta una carrozzeria più estrema, che le consente di affrontare circuiti come il Nürburgring in tempi record (in teoria).

Pininfarina B95 Speedster

Prezzo: circa 4,8 milioni di euro

La Pininfarina B95 Speedster è una meraviglia a cielo aperto. Basata sulla coupé Battista, la B95 sviluppa 1.877 cavalli grazie a una batteria agli ioni di litio da 120 chilowattora e a quattro motori elettrici. Ciò significa che la B95 impiega meno di 2,0 secondi per raggiungere i 100 km/h, con una velocità massima di 300 km/h. Tuttavia, essendo il primo veicolo carrozzato del marchio, non è economico: la B95 costa circa 4,8 milioni di euro.

Bugatti Mistral

Prezzo: circa 5 milioni di euro

La Bugatti Mistral fa partire l'iconico motore W16 con stile. Con 1.577 CV e senza tetto, la Mistral prende i pezzi migliori della Chiron e prende in prestito elementi dalla Bolide e dalla Divo per creare una roadster davvero unica. Naturalmente, Bugatti prevede di costruire solo 99 esemplari della Mistral, al costo di circa 5 milioni di euro negli Stati Uniti, e tutti sono già stati prenotati.

Bugatti Divo

Prezzo: circa 5,7 milioni di euro

Tra i veicoli lanciati di recente da Bugatti, la Divo è la preferita dal pubblico. Sebbene condivida molte somiglianze con la sorella più economica (!), la Chiron, la Divo ha molte caratteristiche che giustificano il prezzo extra. Grazie all'aggiunta di ruote più leggere, di un radiatore dell'aria in fibra di carbonio e alla rimozione di parte dell'insonorizzazione, Bugatti ha alleggerito la Divo di 35 kg rispetto alla Chiron. Sebbene la potenza rimanga invariata rispetto ai 1.500 CV della Chiron, la Divo beneficia di una diversa configurazione aerodinamica, che le consente di essere più veloce di 8 secondi sulla pista di prova di Nardo. Infine, il momento che stavate aspettando: Bugatti produrrà 40 esemplari della vettura, ciascuno del costo di 5,7 milioni di euro.

Pagani Huayra Imola

Prezzo: circa 6,0 milioni di euro

Basata sulla Huayra, la Pagani Imola è alimentata da un motore V12 biturbo da 6,0 litri di origine AMG che sviluppa 838 CV e 1.099 nm di coppia. Il peso è di soli 1.259 kg. Numerose alette, parafanghi e prese d'aria raffreddano tutti i componenti e alimentano l'assetato motore, spingendolo a una velocità massima limitata elettronicamente di 349 km/h.

Pagani Codalunga

Prezzo: circa 7,4 milioni di euro

La lunga lista di (nuove) auto di lusso Pagani si conclude con la Codalunga. Ispirata alle carrozzerie italiane degli anni Sessanta, gli splendidi esterni e gli altrettanto splendidi interni steampunk sono solo una parte di ciò che rende questa Pagani così costosa. Sotto il cofano c'è un V12 biturbo da 6,0 litri che eroga 829 CV e 1.096 Nm di coppia, abbinato a un cambio sequenziale a sette rapporti per una sensazione da auto da corsa.

Mercedes-Maybach Exelero

Prezzo: circa 7,8 milioni di euro

Come molte altre prima di lei, la Mercedes-Benz Maybach Exelero è un pezzo unico. Commissionata da Fulda, una filiale tedesca di Goodyear, per testare i suoi nuovi pneumatici, la Exelero ha fatto il suo debutto nel 2004. Mercedes ha costruito la Exelero sulle ossa di una Maybach e le ha dato lo stesso motore V12 biturbo da 690 CV e 1.019 nm di coppia. La velocità massima è stimata a 350 km/h.

Bugatti Centodieci

Prezzo: circa 8 milioni di euro

Bugatti ha presentato la Centodieci alla Pebble Beach Motor Week, mostrando al mondo un altro modello ultra raro e super costoso. Limitata a soli 10 esemplari, l'auto è un ritorno moderno alla Bugatti EB110 e allo stesso tempo intende celebrare il 110° anniversario di Bugatti. Il suo stile unico non conquisterà tutti, ma almeno non dovrete preoccuparvi di vederne un'altra in giro. Con un prezzo di circa 8 milioni di euro, la Centodiece è una delle auto più esclusive mai realizzate.

Bugatti Chiron Profilée

Prezzo: circa 9,7 milioni di euro

Sebbene non sia molto diversa da una normale Chiron, la Profilée è letteralmente unica nel suo genere. Bugatti l'ha costruita originariamente per testare una serie limitata di modelli Profilée, ma questa Chiron ha finito per essere l'unico esemplare. Dotata dello stesso motore W16 quadriturbo da 1.476 CV che è onnipresente nella gamma Chiron, la Profilée presenta una carrozzeria unica e uno spoiler personalizzato che la distingue dal resto della gamma.

Rolls-Royce Sweptail

Prezzo: circa 11,6 milioni di euro

Rolls-Royce, senza sorpresa, occupa due dei primi tre posti di questo elenco, con la splendida Sweptail del 2017 al terzo posto. Con un prezzo monumentale di 11,6 milioni di euro, al momento della sua uscita era l'auto nuova più costosa di tutti i tempi. Da allora il suo prezzo è stato rivisto al ribasso, ma quest'auto di lusso da 453 cavalli è sorprendente come sempre.

Bugatti La Voiture Noire

Prezzo: circa 15,9 milioni di euro

Con un prezzo di 15,9 milioni di euro, la Bugatti La Voiture Noire è ufficialmente la Bugatti più costosa mai costruita. Ed è comprensibile. Interpretazione moderna della Type 57 SC Atlantic personale di Jean Bugatti, La Voiture Noire utilizza lo stesso motore W-16 da 8,0 litri e quattro turbocompressori della Chiron, che produce 1.479 cavalli. È dotata di sei - proprio così, sei - nuovi cerchi radicali, di un aggressivo paraurti su misura e di un gigantesco badge illuminato nella parte posteriore, che riporta il nome del marchio. Naturalmente, questa Bugatti unica ha già una casa.

Rolls-Royce Boat Tail

Prezzo: circa 16 milioni di euro (stima)

La Rolls-Royce Boat Tail vanta un esterno bicolore unico, finiture di alto livello su misura all'interno e persino una "hospitality suite" completa di frigorifero per champagne e ombrellone incorporato. Anche se Rolls-Royce non annuncia ufficialmente i prezzi dei suoi modelli unici.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Prezzo: circa 23 milioni di euro (stima)

Dopo la Boat Tail, Rolls-Royce ha presentato un'altra vettura con carrozzeria eccezionalmente costosa, La Rose Noire Droptail. La Droptail è stata presentata alla Monterey Car Week come la prima delle quattro Rolls-Royce Droptail commissionate - seguita poco dopo dalla versione Amethyst - e sfoggia un colore esterno lucido chiamato True Love. Rolls-Royce raramente rilascia prezzi ufficiali per questi modelli speciali, ma con una stima di 23 milioni di euro (alcune voci parlano di 30 milioni di euro), la nuova Droptail è una delle auto più costose del pianeta.