Grandi novità in arrivo per BMW. Il 2025 sarà un anno decisivo per la strategia di elettrificazione del marchio, col lancio della nuova iX3, che punta a diventare uno dei SUV a batteria più importanti della categoria.

Basato sulla nuova architettura Neue Klasse, promette prestazioni di livello superiore grazie alle nuove batterie più efficienti. Ma non è finita qui, perché sono in arrivo anche le rinnovate Serie 2 Gran Coupé e Serie 7.

BMW iX3 2025

La seconda generazione della iX3 dovrebbe essere completamente slegata – almeno a livello di design – dalla X3 endotermica. Come visto sulle prime foto spia, il design frontale del nuovo SUV richiama il concept Vision Neue Klasse, caratterizzato da grandi fari orizzontali e una calandra a doppio rene, elementi distintivi della BMW.

Nuova BMW iX3, le nuove foto spia

Per quanto riguarda le batterie, il primo modello della Neue Klasse potrebbe utilizzare le batterie di sesta generazione di BMW, dotate di celle rotonde. Queste celle promettono un aumento del 30% dell'autonomia e della velocità di ricarica rispetto alle attuali. Con un diametro standard di 46 millimetri, offriranno una migliore densità energetica, eliminando la necessità di un pacco batterie eccessivamente grande e pesante.

Con il nome in codice "NA5", il SUV elettrico non sarà prodotto in Cina come l'attuale iX3, ma verrà assemblato in un nuovo stabilimento a Debrecen, in Ungheria. La disponibilità in Europa è prevista per la seconda metà del 2025, con un listino che inizialmente comprenderà le versioni 40, 40 xDrive, 50 xDrive e M60 xDrive. Una versione M, identificata come "ZA5", è prevista per un futuro prossimo.

Nome BMW iX3 2025 Carrozzeria SUV medio Motori Elettrici Data arrivo Seconda metà 2025 Prezzi Da comunicare

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025

Esattamente come il modello attuale, anche il restyling della Serie 2 Gran Coupé condividerà molti aspetti con la Serie 1. Per questa ragione, ci aspettiamo un look ereditato in gran parte dalla compatta bavarese, coi nuovi fari LED anteriori e posteriori, oltre al diffusore completamente rivisto e alla calandra a doppio rene più grande in nero lucido.

BMW Serie 2 Gran Coupé, il modello attuale

Stesso discorso per gli interni, con la Serie 2 Gran Coupé che dovrebbe adottare i due schermi da 10,25” e 10,7” affiancati. In termini di motorizzazioni, la gamma dovrebbe comporsi delle diesel 118d da 150 CV (non elettrificata) e 120d da 163 CV (mild hybrid), della mild hybrid a benzina 120 da 170 CV e dalla M135i xDrive da 301 CV, tutte abbinate al cambio automatico a doppia frizione a 7 marce.

Nome BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 Carrozzeria Berlina compatta Motori Benzina mild hybrid e diesel mild hybrid Data arrivo Prima metà 2025 Prezzi Da comunicare

BMW Serie 7 restyling

Nonostante il design della Serie 7 sia tuttora attuale, BMW sembra già pronta a un primo aggiornamento di metà carriera. I primi muletti del restyling sono stati ripresi la scorsa estate e il modello di serie potrebbe essere presentato nella seconda metà del 2025.

BMW i7 M70 xDrive (2023)

I cambiamenti potrebbero riguardare solo l’estetica, con una forma più tondeggiante dei fari anteriori e nuove scelte di stile per i cerchi e di colore per la carrozzeria. A bordo ci si aspetta un aggiornamento alle varie grafiche della strumentazione digitale, mentre sotto pelle è difficile fare previsioni sui cambiamenti al powertrain, sia per le versioni endotermiche che per quelle elettriche.