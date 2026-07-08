Defender amplia la gamma con Vertex e nuove versioni 2027

Defender amplia la propria gamma con una nuova versione pensata per chi cerca un look più ricercato senza rinunciare alle capacità in fuoristrada. Si chiama Defender Vertex e arriva insieme a una serie di aggiornamenti che interessano l'intera famiglia del modello.

Debuttano nuove finiture estetiche, una configurazione interna a sei posti, accessori dedicati all'off-road e una gamma motori rivista, con l'obiettivo di offrire maggiori possibilità di personalizzazione.

Vertex punta sul design, senza dimenticare il fuoristrada

La nuova Defender Vertex si colloca ai vertici della gamma e introduce un'estetica più muscolosa grazie a paraurti ridisegnati, una griglia anteriore più ampia, uno spoiler posteriore nero lucido e dettagli a contrasto come le pinze freno gialle e i ganci di recupero posteriori. Completano il pacchetto cerchi fino a 22 pollici, nuove combinazioni di materiali per gli interni e una scelta più ampia di colori, tra cui l'inedito Namib Orange.

Fa il suo debutto anche una nuova pellicola protettiva lucida autorigenerante che, sfruttando i raggi ultravioletti, contribuisce a ridurre nel tempo i piccoli graffi superficiali.

Defender Vertex Foto di: Land Rover

Le novità interessano anche altri allestimenti della gamma. L'Extended Exterior Pack riprende molti degli elementi stilistici della Vertex ed è disponibile come optional su diverse versioni, mentre la Defender 110 Trophy Edition adotta la nuova tinta Santorini Black ispirata alle competizioni d'avventura. Anche la Defender OCTA, la variante più estrema della famiglia, amplia la palette colori con la nuova vernice Woolstone Green e aggiorna il V8 biturbo da 4,4 litri, che sviluppa ora 540 CV mantenendo una coppia di 750 Nm.

Più comfort, nuovi motori e un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale

Tra le principali novità dedicate all'abitacolo spicca la nuova configurazione a sei posti per Defender 110. Lo schema 2+2+2 sostituisce la tradizionale panca centrale con due sedili singoli nella seconda fila, dotati di braccioli dedicati e maggiore spazio per facilitare l'accesso ai sedili posteriori. La gamma di accessori si amplia inoltre con nuovi fari supplementari da tetto, un contenitore esterno montato sul portellone posteriore e ulteriori soluzioni dedicate ai viaggi e all'utilizzo in fuoristrada.

Sul fronte della tecnologia debutta un sistema di comandi vocali basato sull'intelligenza artificiale generativa, attivabile con il comando "Hey Land Rover", pensato per rendere più naturali le conversazioni con il veicolo e fornire informazioni o suggerimenti durante il viaggio.

Contestualmente viene aggiornata anche la gamma dei propulsori con l'introduzione di un nuovo sei cilindri benzina mild hybrid da 3 litri nelle varianti P300 e P380, mentre alcuni mercati continueranno a ricevere il V8 da 5 litri. Per la Defender OCTA, invece, il nuovo model year porta un affinamento dell'impianto di scarico per rendere il sound del motore ancora più coinvolgente.