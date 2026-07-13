I motori V8 trainano le vendite di Stellantis

Ben prima della presentazione del piano industriale Antonio Filosa, ceo di Stellantis subentrato a Carlos Tavares, ha subito preso una decisione in netta controtendenza rispetto a quanto fatto dal suo predecessore: riportare il motore V8 negli Stati Uniti. Una mossa accolta con entusiasmo dagli automobilisti d'oltre Oceano e capace di risollevare le vendite.

Secondo quanto dichiarato da Stellantis infatti i dati preliminari del secondo trimestre 2026 vedono una crescita del 10% delle vendite nel mondo, sfiorando le 1,6 milioni di unità, grazie soprattutto alla forte crescita in Nord America, il mercato più importante per il Gruppo.

V8 ma non solo

Partendo proprio dal Nord America, le immatricolazioni di Stellantis sono aumentate del 38% nel periodo aprile - giugno 2026 con 445.000 unità, grazie a nuovi lanci e restyling, come il Ram 1500 con motore V8, assieme alla sua versione più sportiva TRX SRT. Un frazionamento tipicamente USA, il cui abbandono da parte di Stellantis non era piaciuto praticamente a nessuno.

Il RAM 1500 con motore V8 Foto di: Motor1 Italy RAM TRX 2027 Foto di: Ram

Anche le rinnovate Jeep Grand Wagoneer, Grand Cherokee e Chrysler Pacifica hanno giocato un ruolo nella crescita delle vendite. Da sottolineare poi i buoni risultati, in costante aumento, della nuova Jeep Cherokee e della Dodge Charger SIXPACK a 2 e 4 porte, la versione con motore 6 cilindri della muscle car.

L'Europa cresce

Guardando al mercato europeo, il secondo più importante per Stellantis, la crescita è stata del 5% (+ 39.000 unità) unità. A brillare sono state principalmente Citroen C3 e C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda, i modelli basati sulla piattaforma Smart Car del Gruppo, alla base dell'offerta dei rispettivi brand. Auto con prezzi concorrenziali mosse da una pluralità di powertrain (benzina, mild hybrid ed elettrico) inserite nel segmento delle piccole, storicamente apprezzato nel Vecchio Continente.

Fiat Grande Panda Foto Di: Fiat Citroen C3 Aircross

Un grande apporto è stato dato anche da Leapmotor: 33 mila unità (+25.000 rispetto al secondo trimestre 2026) con T03 e B10 sugli scudi.

Cosa arriverà

Risultati che fanno ben sperare nel futuro, con Stellantis impegnato a dare il via al piano presentato lo scorso maggio, basato (anche) sulla nuova piattaforma STLA One e su una gran quantità di novità spalmate su tutti i marchi. Fiat, Jeep, Peugeot e Ram saranno i più importanti ma ognuno dei 14 brand avrà il suo compito, per continuare a risollevare vendite e redditività.