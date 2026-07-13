I motori V8 trainano le vendite di Stellantis
Stellantis registra un +10% delle vendite nel secondo trimestre 2026 grazie agli Stati Uniti, dove il ritorno del V8 sta piacendo a molti
Ben prima della presentazione del piano industriale Antonio Filosa, ceo di Stellantis subentrato a Carlos Tavares, ha subito preso una decisione in netta controtendenza rispetto a quanto fatto dal suo predecessore: riportare il motore V8 negli Stati Uniti. Una mossa accolta con entusiasmo dagli automobilisti d'oltre Oceano e capace di risollevare le vendite.
Secondo quanto dichiarato da Stellantis infatti i dati preliminari del secondo trimestre 2026 vedono una crescita del 10% delle vendite nel mondo, sfiorando le 1,6 milioni di unità, grazie soprattutto alla forte crescita in Nord America, il mercato più importante per il Gruppo.
V8 ma non solo
Partendo proprio dal Nord America, le immatricolazioni di Stellantis sono aumentate del 38% nel periodo aprile - giugno 2026 con 445.000 unità, grazie a nuovi lanci e restyling, come il Ram 1500 con motore V8, assieme alla sua versione più sportiva TRX SRT. Un frazionamento tipicamente USA, il cui abbandono da parte di Stellantis non era piaciuto praticamente a nessuno.
Il RAM 1500 con motore V8
RAM TRX 2027
Anche le rinnovate Jeep Grand Wagoneer, Grand Cherokee e Chrysler Pacifica hanno giocato un ruolo nella crescita delle vendite. Da sottolineare poi i buoni risultati, in costante aumento, della nuova Jeep Cherokee e della Dodge Charger SIXPACK a 2 e 4 porte, la versione con motore 6 cilindri della muscle car.
L'Europa cresce
Guardando al mercato europeo, il secondo più importante per Stellantis, la crescita è stata del 5% (+ 39.000 unità) unità. A brillare sono state principalmente Citroen C3 e C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda, i modelli basati sulla piattaforma Smart Car del Gruppo, alla base dell'offerta dei rispettivi brand. Auto con prezzi concorrenziali mosse da una pluralità di powertrain (benzina, mild hybrid ed elettrico) inserite nel segmento delle piccole, storicamente apprezzato nel Vecchio Continente.
Fiat Grande Panda
Citroen C3 Aircross
Un grande apporto è stato dato anche da Leapmotor: 33 mila unità (+25.000 rispetto al secondo trimestre 2026) con T03 e B10 sugli scudi.
Cosa arriverà
Risultati che fanno ben sperare nel futuro, con Stellantis impegnato a dare il via al piano presentato lo scorso maggio, basato (anche) sulla nuova piattaforma STLA One e su una gran quantità di novità spalmate su tutti i marchi. Fiat, Jeep, Peugeot e Ram saranno i più importanti ma ognuno dei 14 brand avrà il suo compito, per continuare a risollevare vendite e redditività.
Consigliati per te
Ponte sullo Stretto, nuovi passi avanti con l'Unione Europea
Questo camper è più stretto del previsto
La settimana inizia con prezzi benzina e diesel in salita
Il pick-up extra large con comfort da SUV convince in off-road
Iveco e Petronas rinnovano l'accordo fino al 2032
La nuova Freelander svela i suoi interni
Volkswagen Multivan vs Mercedes Classe V, sfida tra van premium