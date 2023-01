Per archiviare al meglio un anno di prove su strada targate Motor1.com è necessario mettere in fila tutti i test per stilare le classifiche più interessanti partendo da tutti i dati raccolti.

Particolarmente utile per chi deve scegliere l'auto nuova è la prova consumi reali che offre una fotografia aggiornata dello stato dell'arte per quanto riguarda l'efficienza. A molti, soprattutto in tempi di caro carburanti, interessa sapere quanta benzina o quanto gasolio "bevono" i nuovi modelli in vendita.

Come punto di partenza di questa serie di classifiche consumi la scelta cade sulla tipologia di auto più vendute, ovvero SUV e crossover. Compatti e medi, a benzina, diesel, ibridi e plug-in, sono molti quelli provati lo scorso anno ed è quindi facile stilare la classifica dei 10 SUV che consumano meno nel 2022. Scoprite con noi chi vince la sfida all'ultima goccia di carburante e leggete qui come sono state selezionate le vincitrici.

DS 4

La regina dei consumi reali tra i SUV provati nel 2022 è la DS 4, la 5 porte francese con stile a metà strada tra la berlina hatchback, il SUV e il crossover.

Il consumo di 4,20 l/100 km, pari a una percorrenza di 23,81 km/l, è stato ottenuto dalla DS 4 E-Tense 225, l'ibrida plug-in da 225 CV che nella prova Roma-Forlì sfrutta la batteria da 12,4 kWh per percorrere 58 km in modalità puramente elettrica in uscita da Roma.

Kia Sportage

Seconda in classifica è un'altra ibrida plug-in, la Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV che con i suoi 265 CV, la trazione integrale e il cambio automatico a doppia frizione registra una media di 4,25 l/100 km.

Questo si traduce in una percorrenza di 23,53 km/l, mentre la batteria da 13,8 kWh è sufficiente per consentire un'uscita da Roma in elettrico lunga 63 km.

Mercedes GLC

Un po' a sorpresa il terzo gradino del podio viene conquistato da un SUV medio con motore mild hybrid diesel. Si tratta della Mercedes GLC 220d 4Matic Mild Hybrid alimentata a gasolio che segna un consumo medio di 4,25 l/100 km.

Un risultato di grande livello, soprattutto se rapportato alla mole e alle dotazioni di questo SUV a trazione integrale da 197+23 CV con cambio automatico 9 marce.

Fiat 500X

Ancora un SUV mild hybrid e questa volta italiano. Quarta in classifica è la Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 che segna 4,50 l/100 km (22,22 km/l).

Grazie al suo motore 1.5 quattro cilindri turbo "middle hybrid" percorre qualche centinaio di metri con la trazione elettrica sulle ruote e anche le manovre di parcheggio sono quasi sempre a zero emissioni.

Lexus NX

In vendita da poco più di un anno, la Lexus NX di seconda generazione è anche la prima a proporre la motorizzazione ibrida plug-in. Questo le vale il quinto posto nella classifica consumi reali 2022, categoria SUV, con una media di 4,55 l/100 km (21,98 km/l).

Un risultato interessante per questo SUV medio di lusso che ha 309 CV e trazione integrale. Grazie alla batteria da 18,1 kWh esce da Roma percorrendo 59 km in modalità elettrica.

Citroen C5 X

La prima e unica francese in classifica è la Citroen C5 X, in particolare la versione ibrida plug-in da 225 CV e cambio automatico 8 marce che ottiene una media di consumo di 4,55 l/100 km (21,98 km/l).

La nuova berlina rialzata in salsa crossover/familiare sfrutta poi la batteria da 12,4 kWh per coprire un tratto di 47 km in modalità elettrica nella parte iniziale del viaggio Roma-Forlì.

Toyota Corolla Cross

Arrivata da pochi mesi nelle concessionarie, la Toyota Corolla Cross si fa notare nella prova consumi reali per una buona media di 4,65 l/100 km (21,51 km/l).

Come efficienza è il migliore SUV full hybrid provato nel 2022, mosso dal motore 2.0 benzina elettrificato da 197 CV e con cambio e-CVT collegato alle ruote anteriori.

Opel Mokka

All'ottavo posto di questa speciale Top 10 SUV 2022 spiccano i consumi dell'unica auto a benzina (non elettrificata) presente, la Opel Mokka 1.2 che mette a segno una buona media di 4,75 l/100 km (21,05 km/l).

Non male per il SUV compatto tedesco che fa affidamento sul motore milledue tre cilindri turbo benzina da 130 CV e su un "normale" cambio manuale a 6 marce.

Honda HR-V

Un altro SUV full hybrid riesce a ottenere un posto in questa classifica: è la Honda HR-V Hybrid che raggiunge un consumo medio di 4,80 l/100 km (20,83 km/l).

Il nuovo B SUV giapponese ottiene questo risultato col motore 1.5 quattro cilindri elettrificato da 131 CV abbinato alla trazione anteriore e cambio automatico eCVT.

Mazda CX-60

Il più grande dei SUV in classifica è anche quello che occupa l'ultima posizione, ma lo fa dall'alto di quasi due tonnellate di peso, trazione integrale, 327 CV e cambio automatico 8 marce.

Parliamo della Mazda CX-60, il maxi SUV ibrido plug-in che consuma mediamente 4,85 l/100 km (20,62 km/l) nel tragitto standard di 360 km. Con la batteria da 17,8 kWh l'autonomia elettrica in uscita da Roma è di 58 km.

Come sono state scelte le auto in classifica