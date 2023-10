Sapete qual è l'auto full hybrid più potente in vendita oggi? Se la domanda vi trova impreparati ve lo diciamo noi: è la Lexus RX 500h Hybrid Turbo, il grande SUV giapponese che grazie al suo nuovo sistema ibrido con motore 2.4 turbo benzina, due motori elettrici, trazione integrale e cambio automatico 6 marce tocca i 371 CV complessivi.

Un record non da poco per questo maxi SUV sportivo nell'animo e nel look che è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 6,2 secondi nonostante il suo peso di poco superiore alle due tonnellate. Ma tutta questa grinta come influisce sui consumi? Per questo posso rispondere con i dati raccolti nella prova consumi reali della Lexus RX 500h, quelli che registrano una media di 6,70 l/100 km (14,93 km/l) e una spesa di 46,29 euro per la benzina necessaria al viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

Non punta alla classifica consumi

I 6,70 l/100 km ottenuti dalla Lexus RX più potente che c'è non le permettono di brillare nella classifica consumi, ma di occupare una delle ultime posizioni, ma davanti all'ancora più grande ammiraglia Lexus LS 500h (7,45 l/100 km - 13,4 km/l).

Lexus RX 500h F-Sport su strada

Hanno fatto meglio, ma con potenze e prestazioni decisamente inferiori, le Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 4WD e Honda CR-V Hybrid e:HEV AWD, entrambe a quota 6,10 l/100 km (16,3 km/l), la Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) e la Lexus NX 350h 4WD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l).

Lusso, comfort, spazio e sportività da prima della classe

L'auto che ho provato è la Lexus RX 500h Hybrid Turbo F-Sport+, l'unico allestimento disponibile per la "turbo" che offre una dotazione di serie molto completa. Sono infatti compresi nel prezzo i cerchi in lega da 21", le sospensioni variabili adattive, le ruote posteriori sterzanti, i fari a triplo LED con abbaglianti automatici, la griglia anteriore nera, il tetto panoramico scorrevole e gli interni rivestiti in pelle.

Lexus RX 500h F-Sport, gli interni

La presenza sull'esemplare in prova della vernice metallizzata Blu Zaffiro e dell'impianto audio Mark Levinson con 21 altoparlanti fa salire il prezzo di listino fino a 112.000 euro. Una cifra importante in assoluto che comunque permette di guidare un SUV davvero iper tecnologico e fuori dal comune, con una tenuta di strada e un assetto da sportiva garantiti anche dalla trazione integrale Direct4.

Lexus RX 500h F-Sport, il dettaglio di plancia e sedili anteriori

Le finiture sono di altissimo livello e temono pochi confronti anche nel campo dei SUV di lusso ed extra lusso, con ausili alla guida di ultima generazione, tante telecamere a sorvegliare ogni parte dell'ambiente esterno e una tale quantità di spazio a bordo che è anche difficile riempire con l'utilizzo quotidiano. Comfort e qualità della vita a bordo sono ai massimi livelli su questa Lexus.

La video prova della Lexus RX

Città e autostrada non l'aiutano coi consumi

Tutto questo lusso, comodità, spazio e sportività hanno però un costo che è quello dei consumi nelle più comuni situazioni di viaggio. In particolare la guida in città e in autostrada impongono su questa Lexus RX un consumo superiore alla media, ma in linea con gli altri SUV grandi e sportivi che ho provato.

Lexus RX 500h F-Sport, la vista posteriore

Il serbatoio da 65 litri di benzina garantisce però autonomie accettabili in ogni condizione, con percorrenze nell'ordine dei 600 km nei casi peggiori e vicine ai 1.000 km sui tragitti ideali affrontati con stile di guida da economy run.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 9,6 l/100 km (10,4 km/l)

676 km di autonomia

676 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

819 km di autonomia teorica

819 km di autonomia teorica Autostrada: 10,0 l/100 km (10,0 km/l)

650 km di autonomia teorica

650 km di autonomia teorica Economy run: 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

1.176 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Lexus RX 500h Hybrid Turbo F-Sport+ Ibrido

(Benzina) 200 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 2.100 kg 184 g/km

Dati

Vettura: Lexus RX 500h Hybrid Turbo F-Sport+

Listino base: 109.000 euro

Data prova: 13/10/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 28°/Sereno, 19°

Prezzo carburante: 1,919 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.071

Km totali all'inizio del test: 11.819

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Michelin Pilot Sport 4 SUV - 235/50 R21 101W (Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 6,70 l/100 km (14,93 km/l)

Computer di bordo: 6,6 l/100 km

Alla pompa: 6,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 46,29 euro

Spesa mensile: 102,86 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 156 km

Quanto fa con un pieno: 970 km

