La versione di accesso alla gamma della Peugeot 408 è quella mossa dal motore 1.2 turbo benzina a tre cilindri da 130 CV e dotata di cambio automatico 8 marce e trazione anteriore.

In attesa di testare anche le versioni mild hybrid in arrivo e le ibride plug-in, ho deciso di iniziare proprio con la prova consumi reali della Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 che nel percorso di riferimento Roma-Forlì ottiene una media di 4,65 l/100 km (21,51 km/l) e spende 30,70 euro per la benzina del tragitto.

Bene i consumi tra le auto a benzina

Nella classifica consumi reali, sotto categoria auto a benzina, questa Peugeot 408 non sfigura affatto e riesce a mettersi dietro, seppur con un piccolo margine, SUV/crossover come Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT MHEV (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale, Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV Manuale e Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 CV, tutte a quota (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Peugeot 408, la prova su strada

Meglio della fastback media francese hanno invece fatto Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l) e Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l).

Originale, spaziosa e comoda

L'auto che ho provato è una Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 Allure, la entry level dalla gamma 408 che offre di serie i cerchi in lega da 17", finiture dei paraurti in nero lucido, vetri oscurati, apertura e avviamento senza chiave, rivestimenti interni misto TEP/tessuto, climatizzatore automatico bizona, touch screen centrale da 10", Peugeot i-Cockpit con strumentazione digitale personalizzabile da 10" e connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay.

Peugeot 408, gli interni

La presenza sull'esemplare in prova dei cerchi da 19" Jaspe, della vernice Nero Perla, del 360 Vision Pack e del Confort Pack porta il prezzo di listino a quota 37.690 euro. Il risultato finale è un'auto dalle linee originali, buone dotazioni di tecnologie e ausili alla guida, tanto spazio a bordo e nel bagagliaio, oltre anche a un'ottima fluidità di guida (da non confondere con sportività) garantita anche dal cambio automatico 8 marce.

La Peugeot 408 vista da vicino e provata

In città e autostrada paga pegno

Nell'utilizzo quotidiano i consumi di questa Peugeot tendono a salire un po', in particolare nella guida cittadina e in autostrada.

Peugeot 408, la vista posteriore

Il serbatoio da 40 litri di benzina è sufficiente per garantire un'autonomia media di 600 km, con punte vicine ai 1.000 km solamente con una guida molto attenta su percorso ideale in stile economy run.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

644 km di autonomia teorica

644 km di autonomia teorica Autostrada: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

612 km di autonomia teorica

612 km di autonomia teorica Economy run: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1.052 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 Allure Benzina 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.392 kg 135 g/km

Dati

Vettura: Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 Allure

Listino base: 35.050 euro

Data prova: 31/10/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 23°/Sereno, 19°

Prezzo carburante: 1,834 euro/l (Benzina)

Km del test: 895

Km totali all'inizio del test: 2.263

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Michelin e.Primacy - 205/55 R19 97V XL S1 (Etichetta UE:A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,65 l/100 km (21,51 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,9 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,70 euro

Spesa mensile: 68,22 euro (Percorrendo 800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 235 km

Quanto fa con un pieno: 860 km

