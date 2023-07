L'auto ibrida plug-in, grazie anche agli incentivi statali che ne riducono in prezzo fino a 4.000 o 5.000 euro con rottamazione, rimane una delle scelte più interessanti per chi vuole sperimentare la mobilità elettrica senza rinunciare alla praticità del motore termico, sia a benzina che diesel.

Tra le altre doti che rendono appetibile l'acquisto di una vettura plug-in hybrid (o PHEV) c'è anche la possibilità di godere di diversi vantaggi come l'esenzione del bollo in alcune regioni, l'accesso alle Ztl e il parcheggio gratuito sulle strisce blu in diversi comuni, oltre alla possibilità di viaggiare sempre in elettrico nei classici trasferimenti quotidiani casa-lavoro.

Sì, ma queste PHEV quanta strada fanno in elettrico?

Importante quindi, prima di comprare una PHEV, è sapere qual è l'autonomia elettrica delle plug-in, ovvero quanti km si possono percorrere a zero emissioni e in grande silenzio dopo aver ricaricato la batteria nella wall box di casa o presso la colonnina più vicina al luogo di lavoro.

Un'auto ibrida plug-in in ricarica

Per aiutarvi nella scelta dell'auto ibrida plug-in che fa per voi abbiamo deciso di stilare una rapida lista delle cinque PHEV che fanno più strada in elettrico, divisa in due parti. La prima riporta la classifica assoluta, composta per lo più da auto grandi e lussuose con batterie enormi e prezzi non propriamente popolari. La seconda si limita invece a elencare le cinque plug-in hybrid con incentivi con più autonomia elettrica, ovvero quelle che rientrano nel limite dei 54.900 euro per godere degli incentivi statali.

Le 5 auto ibride plug-in con più autonomia elettrica

Qui sotto trovate l'elenco delle auto ibride plug-in al momento vendute in Italia che vantano le autonomie elettriche maggiori, anche abbondantemente oltre i 100 km.

Il merito è delle nuove batterie sempre più capaci, compatte e leggere che permettono di spostare sempre più avanti il limite delle PHEV. Segnaliamo che su alcuni mercati, come quello cinese, sono già in vendita delle ibride plug-in range extender (EREV) con autonomia elettrica vicina ai 300 km.

1. Mercedes GLC 300 e 4Matic Plug-in Hybrid - 130 km

La nuova Mercedes GLC, sia in versione SUV che Coupé, è al momento la regina delle ibride plug-in in fatto di percorrenza elettrica, con un'autonomia a zero emissioni che oscilla da un minimo di 107 km a un massimo di 130 km.

Mercedes GLC

I 130 km di autonomia elettrica omologata nel ciclo WLTP sono un primato della Mercedes GLC 300 e 4Matic Plug-in Hybrid, la versione con motore 2.0 benzina da 204+136 CV che come le altre motorizzazioni ibride ricaricabili alla spina ha una batteria da 31,2 kWh, ovvero più grande di quella di una Dacia Spring. Il prezzo base è di 81.142 euro, mentre le versioni diesel o con carrozzeria SUV Coupé hanno prezzi e autonomie leggermente diverse.

2. Range Rover Sport P460 PHEV AWD Automatico - 121 km

La Range Rover Sport, in particolare la nuova motorizzazione P460 PHEV AWD, si piazza al secondo posto di questa classifica assoluta delle "maratonete dell'elettrico plug-in" con la bellezza di 121 km omologati WLTP.

Range Rover Sport

Il SUV britannico col motore 3.0 benzina da 460 CV ha un'enorme batteria da 38,2 kWh nominali, la più grande tra le ibride plug-in vendute oggi in Italia e ha un prezzo base di 112.500 euro per l'allestimento SE.

3. Range Rover P460e PHEV AWD Automatico - 119 km

Anche la maestosa Range Rover, la più grande e lussuosa delle fuoristrada/SUV di Land Rover, ha in gamma una versione ibrida plug-in dall'abbondante autonomia elettrica. Si tratta della P460e PHEV AWD che raggiunge i 119 km omologati WLTP.

Range Rover

Il motore è lo stesso 3.0 sei cilindri in linea a benzina da 460 CV della "Sport" e anche la batteria rimane la stessa da 38,2 kWh. Il prezzo base di questa Range Rover in allestimento SE è di 146.500 euro.

4. Mercedes C 300 e Plug-in hybrid - 116 km

Anche la Mercedes Classe C rientra in questa ristretta nicchia delle ibride plug-in con più autonomia elettrica, grazie alla C 300 e Plug-in hybrid che unisce il motore 2.0 benzina da 204 CV all'elettrico da 129 CV per percorrere fino a 116 km in elettrico.

Mercedes Classe C

Anche in questo caso il merito è della batteria da 25,4 kWh che condivide con le altre Classe C ibride ricaricabili (la benzina C 400 e la diesel C 300 de) che hanno range leggermente diversi. Disponibile anche con carrozzeria familiare Station Wagon, la C 300 e ha un prezzo base di 60.749 euro.

5. Mercedes GLE 400 e 4MATIC Plug-in hybrid - 104 km

La quinta in classifica è ancora una volta un'auto della Stella, la Mercedes GLE che con la versione GLE 400 e 4MATIC Plug-in hybrid tocca i 104 km (WLTP) di autonomia elettrica.

Mercedes GLE

Il motore 2.0 benzina da 252 CV si somma all'elettrico da 136 CV e la batteria tocca i 31,2 kWh di capacità. Molto simili sono le percorrenze elettriche della versione diesel PHEV e della GLE Coupé, mentre il prezzo base della 400 e è di 98.250 euro.

Le 5 auto ibride plug-in (con incentivi) con più autonomia elettrica

Le auto ibride che fanno tanti chilometri in modalità elettrica non appartengono solo al mondo del lusso, visto che ci sono diverse PHEV che rientrano nel limite di spesa di 54.900 euro imposto dagli incentivi statali per avere il bonus di 4.000 euro con rottamazione.

Una delle cinque auto con più autonomia rispetta anche il limite dei 20 g/km di CO2 e i 42.700 euro di listino per avere i 5.000 euro di sconto pensato per le elettriche. Tra alcuni mesi saranno poi in vendita nuovi modelli ibridi plug-in vicini ai limiti dell'ecobonus e con 100 km di autonomia come le nuove generazioni di Volkswagen Tiguan e Skoda Kodiaq.

1. BMW Serie 2 Active Tourer 225e xDrive - 92 km

A guidare questa graduatoria c'è la BMW Serie 2 Active Tourer dall'alto dei suoi 92 km in elettrico. Nello specifico si tratta della versione 225e xDrive col 1.5 tre cilindri benzina da 136 CV e col motore elettrico da 109 CV, ma anche la più potente 230e xDrive ottiene lo stesso risultato.

BMW Serie 2 Active Tourer

In entrambi i casi il merito è anche della batteria da 16,3 kWh nominali (14,2 kWh utilizzabili). Di listino la BMW Serie 2 Active Tourer 225e xDrive parte da 46.750 euro, ma può avere un incentivo statale con rottamazione di 4.000 euro.

2. BMW X1 225e xDrive - 91 km

Stretta parente della Serie 2 Active Tourer è la nuova BMW X1 che con la stessa motorizzazione da 136+109 CV si presenta sul mercato con un'autonomia di 91 km.

BMW X1

Questo range è riferito alla BMW X1 225e xDrive che sfrutta la batteria da 16,3 kWh nominali (14,2 kWh netti). Il prezzo base è di 51.700 euro e gode dell'ecobonus statale con rottamazione di 4.000 euro.

3. Toyota Prius Plug-in Hybrid - 86 km

L'unica ibrida plug-in di questa lista a poter godere dei 5.000 euro dell'incentivo statale (con rottamazione) pensato per le elettriche è la nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid che ha un'autonomia dichiarata di 86 km.

Toyota Prius Plug-in Hybrid

La giapponese che ha reso popolari le auto ibride ottiene questo buon risultato col motore 2.0 benzina da 151 CV abbinato all'elettrico da 163 CV, ma soprattutto grazie alla batteria da 13,6 kWh. Il prezzo base della versione Active è di 42.200 euro.

4. Mazda MX-30 E-Skyactiv R EV - 85 km

La Mazda MX-30 è nata come un'elettrica con lo spirito da SUV coupé e le originali portiere posteriori contro vento. Da poco è però disponibile a listino anche la versione ibrida plug-in range extender denominata MX-30 R EV che nel ciclo WLTP fa 85 km con un pieno di batteria.

Mazda MX-30 e-SkyActive R EV

In questo caso il motore rotativo a benzina da 830 cc (1.660 cc sul libretto) e 75 CV serve unicamente a ricaricare la batteria da 17,8 kWh che alimenta il motore elettrico di trazione da 170 CV. Il prezzo dell'allestimento Prime Line è di 38.520 euro.

5. Mercedes A 250 e Plug-in hybrid Automatic Berlina- 83 km

Un'altra Mercedes chiude anche questa classifica e si tratta della versione ibrida plug-in della Classe A Berlina (o Sedan), la quattro porte compatta che grazie alla sua aerodinamica favorevole tocca gli 83 km di range elettrico.

Mercedes Classe A Sedan

Con la sua batteria da 15,6 kWh la Mercedes A 250 e Plug-in hybrid riesce a fare un po' meglio della Classe A cinque porte e della CLA che montano lo stesso motore 1.3 benzina più elettrico da 160+102 CV. Il prezzo base dell'allestimento Executive è di 48.284 euro.