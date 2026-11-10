Le gomme raccontano più di quanto pensi, ecco come leggerle davvero

Una lettera sul fianco può dire se quella gomma regge i 210 km/h o si ferma a 190. La differenza sta tutta in un carattere, spesso ignorato da chi guarda soltanto la marca o il prezzo. Tra marcature M+S, simbolo 3PMSF e indice di velocità si nasconde infatti una piccola enciclopedia tecnica. Leggerla male può voler dire montare pneumatici non conformi alle prescrizioni della propria auto, anche senza rendersene conto.

Il fianco di uno pneumatico racconta molte più cose di quanto sembri a prima vista, e vale la pena imparare a decifrarlo prima di cambiare le gomme. La gamma invernale Pirelli, completamente rinnovata negli ultimi due anni, offre diversi esempi di come si combinano queste marcature. Si va dal Cinturato Winter 3, dedicato a berline e crossover, allo Scorpion Winter 3 per SUV, fino al P Zero Winter 2, pensato per le vetture sportive.

Capire che cosa significano quelle sigle e come si abbinano a indice di carico e indice di velocità è il primo passo per scegliere pneumatici adatti all'auto e alla stagione. Il rischio più comune, infatti, è confondere marcature che sembrano equivalenti ma indicano caratteristiche differenti.

M+S e 3PMSF non sono la stessa cosa

La sigla M+S, acronimo di mud and snow (fango e neve), identifica uno pneumatico classificato per l'impiego su queste superfici. La normativa europea che storicamente disciplinava l'omologazione degli pneumatici per autovetture, la direttiva 92/23/CEE, prevedeva questa indicazione per i pneumatici da neve. La sola sigla M+S, tuttavia, non certifica il superamento di una prova standardizzata di aderenza sulla neve.

Il simbolo 3PMSF, il fiocco di neve all'interno di una montagna a tre picchi, offre invece una garanzia prestazionale più precisa. Regolamentato dal Regolamento UNECE n. 117, viene assegnato agli pneumatici che superano uno specifico test di aderenza sulla neve. Una gomma con la sola marcatura M+S, quindi, non ha necessariamente superato questa prova, mentre una dotata di 3PMSF sì.

La distinzione è importante anche quando si sceglie uno pneumatico quattro stagioni. Il marchio 3PMSF non riguarda esclusivamente le gomme invernali: è presente anche su modelli All Season che hanno superato i test previsti per l'impiego sulla neve. È il caso, per esempio, del Pirelli Cinturato All Season SF3 e del nuovo Scorpion All Season SF3, rispettivamente destinati a vetture compatte e medie e a SUV.

Come leggere la sigla completa sul fianco

Una marcatura come 205/55 R16 91V racconta diverse informazioni sulle caratteristiche dello pneumatico. Il numero 205 indica la larghezza in millimetri, 55 è il rapporto percentuale tra altezza del fianco e larghezza, mentre la lettera R identifica la struttura radiale. Il numero 16 indica invece il diametro del cerchio, espresso in pollici.

Un esempio di marcatura sul fianco Foto di: Pirelli

Anche il numero 91 ha un significato preciso: è l'indice di carico, una scala convenzionale che corrisponde a una determinata capacità di peso. Per esempio, l'indice 91 equivale a 615 kg per pneumatico. Non si tratta quindi di un valore generico, ma della portata massima prevista per quella specifica gomma nelle condizioni di riferimento.

La lettera finale, in questo caso V, è invece l'indice di velocità. Indica la velocità massima alla quale lo pneumatico può viaggiare quando è caricato fino al valore corrispondente al proprio indice di carico. Per orientarsi tra i codici più comuni, ecco alcuni riferimenti:

T: velocità massima di 190 km/h

H: velocità massima di 210 km/h

V: velocità massima di 240 km/h

W: velocità massima di 270 km/h

Quando si può montare un codice di velocità inferiore

D'inverno esiste una deroga specifica per gli pneumatici M+S. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 24783/1049 del 17 gennaio 2014 consente di montare pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione, purché non sia inferiore al codice Q, corrispondente a 160 km/h.

Questa possibilità è ammessa nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio. Il conducente deve inoltre rispettare il limite di velocità massimo previsto per lo pneumatico, indicato attraverso una targhetta monitoria ben visibile all'interno dell'abitacolo.

Il periodo ordinario di riferimento per gli obblighi di dotazioni invernali è invece compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, secondo la direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013. È importante ricordare che gli pneumatici invernali con indici di carico e velocità conformi a quelli prescritti sulla carta di circolazione possono essere utilizzati durante tutto l'anno. Da sottolineare inoltre come l’obbligo non valido su tutte le strade d'Italia: bisogna infatti verificare le disposizioni dell’ente proprietario o gestore, tramite la segnaletica presente sul tratto percorso.

Chi guida con pneumatici All Season deve invece verificare che gli indici riportati sul fianco siano conformi a quelli richiesti dal libretto: la deroga stagionale per gli indici di velocità inferiori non si applica al loro utilizzo continuativo.

Gli esempi pratici nella gamma Pirelli

La gamma invernale Pirelli comprende prodotti sviluppati per tipologie di veicoli differenti. Il Cinturato Winter 3 è un pneumatico high-performance destinato a berline e crossover e nel 2026 ha conquistato sei podi su sette comparative indipendenti, con tre vittorie nei test di ADAC, AvD e Auto Bild. Lo Scorpion Winter 3 è invece progettato specificamente per SUV e completa il rinnovamento della famiglia invernale del marchio. Il P Zero Winter 2 si rivolge infine alle vetture sportive, con un'impostazione ultra-high-performance.

Pirelli P Zero Winter 2 Foto Di: Pirelli Pirelli Scorpion Winter 3 Foto Di: Pirelli

La scelta della misura e degli indici corretti resta fondamentale per tutti e tre. Indice di carico e codice di velocità devono essere compatibili con quanto previsto per la vettura, tenendo conto delle eventuali deroghe stagionali. La gamma Pirelli comprende inoltre soluzioni con tecnologia Elect, sviluppata per valorizzare le caratteristiche dei veicoli elettrificati.

Anche sul fronte quattro stagioni l'offerta si è ampliata. Il Cinturato All Season SF3, destinato alle vetture medie e compatte, e lo Scorpion All Season SF3, dedicato ai SUV, sono entrambi dotati della marcatura 3PMSF. Questo simbolo certifica il superamento dei test previsti per le condizioni invernali severe, ma non sostituisce la verifica degli indici di carico e velocità richiesti dal libretto.

Pirelli Cinturato All Season SF3 Foto Di: Pirelli Pirelli Scorpion All Season SF3 Foto Di: Pirelli

Quindi ricordate: montare uno pneumatico con un indice superiore a quello richiesto non è illegale, ma può comportare una spesa maggiore senza offrire necessariamente un vantaggio concreto nell'utilizzo quotidiano. Per questo, prima di acquistare un nuovo treno di gomme, è importante leggere tutte le indicazioni riportate sul fianco e confrontarle con quelle della carta di circolazione.