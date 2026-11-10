Il camion senza cabina che vuole cambiare la logistica tra porti e magazzini

Un telaio piatto, senza cabina né posto guida, pensato per muoversi da solo tra un molo e un magazzino. È l'idea con cui Humble Robotics ha convinto gli investitori a mettere altri 51 milioni di dollari sul tavolo.

Il round di Serie A, guidato da Obvious Ventures con la partecipazione di Eclipse ed Energy Impact Partners, porta il finanziamento raccolto dall'azienda a oltre 75 milioni di dollari in meno di un anno dalla fondazione. I nuovi fondi serviranno a finanziare i primi test pilota con i clienti, i test di validazione e l'avvio della produzione.

Humble Hauler, la piattaforma dock-to-dock senza cabina

Humble Hauler sostituisce il classico complesso trattore-semirimorchio con un unico telaio elettrico piano, senza cabina di guida. Il veicolo di Classe 8 è pensato per i cosiddetti collegamenti dock-to-dock, cioè i trasferimenti diretti tra porti, terminal ferroviari, magazzini e centri di distribuzione.

Humble Hauler, camion autonomo Foto di: Humble Robotics

Il mezzo può portare container internazionali da 40 piedi o semirimorchi domestici da 53 piedi, anche nella versione refrigerata. Per muoversi senza conducente integra telecamere a 360 gradi, lidar e radar, con sistemi di sicurezza ridondanti pensati per operare anche al buio o con maltempo.

Humble Hauler, camion autonomo Foto di: Humble Robotics

La piattaforma è stata progettata in forma modulare, così da adattarsi a più configurazioni di carico senza bisogno di sviluppare un veicolo diverso per ogni singolo impiego. Gli usi previsti includono movimentazione portuale, navette tra stabilimenti e magazzini e brevi trasferimenti nei terminal ferroviari, su percorsi regionali sotto le 250 miglia (circa 400 km).

Dal prototipo ai test: cosa è già reale

Il fondatore e CEO Eyal Cohen ha portato il progetto dal concept al primo prototipo funzionante in meno di sei mesi.

"Abbiamo trascorso anni dimostrando che un camion può guidare da solo [...] per la prima volta, il trasporto può essere completamente automatizzato fino al carico o allo scarico".

Al momento della raccolta fondi, però, nessun trasporto merci commerciale era ancora stato effettuato dal veicolo. Humble Robotics lega i 51 milioni di dollari proprio al lancio dei primi test con i clienti su casi d'uso specifici di drayage portuale e collegamenti tra magazzini, con l'obiettivo di completarli entro i prossimi 12 mesi.

Humble Hauler, camion autonomo Foto di: Humble Robotics

Le specifiche dichiarate parlano di una velocità massima di 55 miglia orarie (circa 88 km/h) e di un'autonomia di 200 miglia (circa 320 km), coerenti con l'uso previsto su tratte regionali brevi. Il passaggio dal prototipo alla produzione iniziale resta quindi il prossimo banco di prova, non ancora un fatto compiuto.

Humble Hauler, camion autonomo Foto di: Humble Robotics

L'idea di spostare l'automazione dal semplice "guidare da soli" alla gestione dell'intero ciclo di carico accomuna diversi progetti nel settore dei veicoli commerciali. Tra questi ci sono lo ID. Buzz AD di Volkswagen pensato per il trasporto autonomo di persone e merci, in sviluppo da alcuni anni, e il Box-on-Wheels di Stellantis, un veicolo di logistica autonoma completamente elettrico presentato come concept e proof-of-concept, non ancora in servizio commerciale.

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