Downsizing, motori sempre più piccoli, cilindrata ridotta e rendimento elevato. Oggi ci siamo abituati a parlare di automobili “turbo”, ma una volta questa caratteristica significava solo prestazioni estreme, senza preavviso, né delicatezza.

L'obiettivo era impressionare grazie a un picco di spinta esagerato, con lo 0-100 km/h che era il dato più importante da comunicare, dopo la velocità massima e la potenza. Ed è esattamente in questo contesto che Porsche decide di ampliare la gamma con un modello che si rivelerà la punta di diamante delle 911 per prestazioni e prestigio: la Turbo, appunto. Era il 1975.

Partendo dal Salone Digitale

La curiosità di dedicare una puntata a questo spettacolare modello della Casa tedesca ci è stato offerto dal nostro Salone Digitale, cioè dalle novità di quello che sarebbe dovuto essere il Salone di Ginevra 2020, presentato (per ovvie ragioni) dal nostro Salotto in Redazione.

La nuova Porsche 911 (992) Turbo S ha riportato l’attenzione degli appassionati sulle prestazioni e sulla longevità di questo modello, arrivato ora a 650 CV di potenza. Inevitabile quindi una romantica riflessione che decretasse le migliori Porsche 911 Turbo mai costruite, protagoniste dell’ultimo episodio delle “Dritte di Andrea”.

Senza badare a spese e considerando solo il modello Turbo (fuori dalla classifica ci sono quindi le varie GT2) il nostro tester motiva le sue scelte, cadute su tre vetture sicuramente spettacolari appartenenti a tre epoche differenti.

Quasi sul podio la 997

E dandola vinta alla "suspance", senza quindi rivelarvi le finaliste che trovate nel video di Andrea... vi riveliamo la quarta classificata, colei che stava per salire sul podio. Era già iniziata l’era digitale, ma con ancora quella giusta dose di analogico: non si tratta della serie 996, bensì della 997, con la prima serie che vince per il design, mentre il restyling domina per le migliorie meccaniche.

Soddisfatti? No?