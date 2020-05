Dopo mesi di rumors, foto spia e un teaser che diceva e non diceva, ecco l’ufficialità: la Hyuindai i20 N si farà. Un’ufficialità che arriva con le prime foto della piccola sportiva coreana immortalata – ancora pesantemente camuffata – durante alcuni test in mezzo alle nevi svedesi.

Muletti di quella che sarà la prossima avversaria di Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI, Mini John Cooper Works e Toyota GR Yaris. Al volante della i20 N camuffata Thierry Neuville, pilota che nel Mondiale Rally guida la i20 WRC (anche lei presente, in versione 2020, in mezzo alla neve).

Cosa si vede

Rispetto alla versione normale, presentata a febbraio con la nuova generazione, la Hyundai i20 N presenta numerose novità estetiche, molte delle quali ancora coperte dalle camuffature anteriori e posteriori. Al di là dei cerchi vistosamente più grandi, dietro i quali fanno capolino dischi freno maggiorati e pinze freno rosse, la piccola sportiva coreana mette in mostra nuove maniglie per le portiere (particolare che potrebbe aumentare l’efficienza aerodinamica) e un assetto ribassato.

Sotto i teli ci saranno quasi sicuramente prese d’aria maggiorate, nuove appendici aerodinamiche – compreso un nuovo spoiler posteriore – e anche un doppio scarico sportivo. Novità ci saranno sicuramente anche in abitacolo, con sedili e inserti sportivi.

Verso i 200 CV

Le concorrenti citate all’inizio superano tutte – chi più e chi meno – quota 200 CV e la Hyundai i20 N non dovrebbe essere da meno, con la potenza spremuta non dal 2.0 della sorella maggiore i30 N ma dal 1.5 turbo benzina della compatta, dove sprigiona al massimo 160 CV.

Un 4 cilindri classico che sulla i20 N verrà aggiornato, assieme alle varie componenti tecniche come assetto e sterzo, per un feeling di guida più sportivo. Dati che per ora rimangono avvolti dal mistero e che dovrebbero essere svelati nelle prossime settimane, con la presentazione ufficiale prevista nel corso dell’estate.