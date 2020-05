La Range Rover Evoque ha “indossato” numerosi abiti: prima è stata un SUV a 3 o 5 porte, poi ha perso il tetto per adottare una capotte in tela e ora – a quanto pare – si prepara a diventare anche un SUV a 7 posti.

A suggerircelo ci pensano le spy photo che trovate qui sotto, con un muletto della Evoque insolitamente lungo. La baby Range Rover si prepara così a fare un balzo in avanti in termini di misure, senza però raggiungere la lunghezza della Range Rover Sport.

Cina e Russia nel mirino

I cambiamenti più evidenti come detto sono nella lunghezza e nel passo aumentati, mentre stilisticamente emergono i classici elementi della Evoque normale, come le luci anteriori LED particolarmente sottili, la linea di cintura che sale decisa verso la coda e il tetto leggermente discendente. Anche all’interno non ci si aspettano novità, con l’ormai classico arredamento Land Rover composto da strumentazione digitale e la possibilità di avere 2 monitor centrali, per gestire infotainment e vari parametri del SUV.

Se già vi sconfinfera l’idea di una Range Rover Evoque a 7 posti l’invito è quello di rimanere calmi: non è infatti detto che arriverà in Europa. I mercati di riferimento per il SUV inglese dovrebbero infatti essere quello russo e cinese, golosi di auto particolarmente generose in termini di misure. Nel Vecchio Continente quindi per guidare una Land Rover 7 posti dalle misure “contenute” bisognerà rivolgersi alla Discovery Sport.

Solo elettrificata

Come la versione a 5 posti anche la Range Rover Evoque 7 posti potrà contare su un’ampia gamma motori, con unità benzina e diesel mild hybrid alle quali si affiancherà, probabilmente in un secondo momento, la versione plug-in. Quest’ultima sulla Evoque classica sfrutta il 1.5 3 cilindri benzina da 200 CV accoppiato all’asse anteriore e un elettrico da 80 kW (109 CV) al posteriore.

Una presunta data di presentazione ancora non c’è, ma c’è chi azzarda dicendo che le camuffature cadranno entro fine 2020, con commercializzazione a inizio 2021.