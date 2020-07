Fino a qualche tempo da il termine "Sportback", per Audi, indicava le varianti a cinque porte di berline come A3 e A5. Di recente però il suo significato è stato ampliato e ora include anche i SUV con la linea del tetto discendente - i cosiddetti SUV coupé - come la Q3 Sportback e la e-tron Sportback.

Nel 2021 alla famiglia si aggiungerà anche una seconda elettrica, la Q4 e-tron Sportback, ma prima di allora è probabile che vedremo la Q5 Sportback che, di recente, è stata avvistata in fase di test al Nurburgring. Si tratta della risposta - tardiva - di Ingolstadt alla BMW X4 e alla Mercedes GLC Coupé e dovrebbe debuttare entro la fine di quest'anno.

Si vedono tutti i dettagli

Il camuffamento è molto leggero e quasi inutile dato che si possono notare già la maggior parte dei dettagli: riprende nel design le linee che abbiamo visto qualche settimana fa con la Q5 restyling, solo che qui la linea del tetto scende verso il posteriore dandole un aspetto più sportivo, sia vedendola da dietro che di profilo.

L'estetica va, ovviamente, a scapito della pratica, con l'abitabilità posteriore (soprattutto per quanto riguarda lo spazio per la testa) e la capacità del bagagliaio che, a meno di sorprese, saranno più scarse rispetto alla Q5 standard. Senza contare poi che le Sportback di solito costano un po' di più delle sorelle tradizionali.

Dentro cambia poco

Le Audi più recenti hanno abbandonato l'infotainment con lo schermo a sbalzo sulla placia in stile tablet, a parte la Q5 restyling che ha ancora l'MMI posizionato in alto sulla console centrale. La sorella Sportback riprenderà sicuramente la stessa configurazione, con il touchscreen da 10,1" che è anche lo stesso che troviamo anche sugli ultimi aggiornamenti di A4 e A5.

Parlando di versioni sportive, per la SQ5 Sportback si tratterebbe solo di una questione di tempo, con indiscrezioni che non hanno smentito anche il possibile arrivo di una più potente RS.