Un anno di novità importanti per Opel articolato, si prepara a lanciare sul mercato diversi modelli che suscitano interesse. Si parte dal restyling della Crossland, il secondo modello più venduto dopo la Corsa, per arrivare al lancio della nuova Mokka che comprende anche una versione 100% elettrica.

A fine anno, invece, tocca alla compatta Opel Astra, che abbandona la storica piattaforma di GM e per abbracciare la EMP2 del Gruppo PSA. Tutte novità caratterizzate dal nuovo corso stilistico della Casa del fulmine, sottolineato dalla presenza del nuovo frontale denominato Vizor.

Per tutte le novità auto 2021 potete invece guardare il nostro calendario completo.

Ecco la lista delle novità Opel 2021 in ordine di lancio:

Opel Crossland

Il secondo modello più venduto di Opel si aggiorna nell’estetica, nei contenuti tecnologici e nella gamma motorizzazioni. Il design della nuova Crossland, che perde la X a contorno del nome, si basa sul nuovo percorso stilistico di Opel.

Il frontale Vizor si sviluppa orizzontalmente e ospita i nuovi gruppi ottici a adattivi con tecnologia full LED. Il posteriore è caratterizzato da nuove finiture e dal nuovo disegno dei fari.

Una delle particolarità più importanti è che la Opel Crossland non introduce nessuna versione elettrificata. Sono presenti a listino tre propulsori 1.2 a benzina declinati in altrettante potenze (83, 110 e 130 CV) e due diesel 1.5 da 110 e 120 CV, quest’ultima esclusivamente con cambio automatico.

La scheda

Nome Opel Crossland Carrozzeria SUV Motori Benzina - Diesel Data arrivo Gennaio 2021 Prezzi 20.850 euro

Opel Mokka

È quasi tutto pronto per il debutto della nuova Opel Mokka. Il SUV arriva a marzo e porta con sé una ventata di aria fresca per il marchio tedesco. Partendo dal design esterno che propone il nuovo frontale Vizor e si caratterizza per linee pulite e muscolose.

All’interno spicca la continuità tra lo schermo del cruscotto digitale da 12 pollici e quello del sistema di infotainment che può arrivare a 10 pollici.

Basata sulla piattaforma modulare CMP del Gruppo PSA, la nuova Opel Mokka è disponibile con motori benzina 3 cilindri 1.2 da 100 e 130 CV, quest’ultimo disponibile anche con cambio automatico a 8 rapporti, e diesel con il 1.5 quattro cilindri turbo da 100 CV.

Ma il modello più atteso è la Mokka-e, la versione 100% elettrica dotata di un powertrain da 136 CV, alimentato da una batteria da 50 kWh che le consente di percorrere fino a 324 km con un solo pieno di energia.

La scheda

Nome Opel Mokka Carrozzeria SUV Motori Benzina - Diesel - Elettrica Data arrivo Marzo 2021 Prezzi da 22.200 a 34.000 euro per la Mokka-e

Opel Astra

A fine anno è il momento della nuova generazione della Opel Astra, un modello completamente nuovo che nasce sulla piattaforma EMP2 del Gruppo PSA. Le dimensioni rimangono simili a quelle del modello attuale, poco più di 4,30 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,48 di altezza. Cambia invece, il design, caratterizzato dalla presenza del nuovo frontale denominato Vizor che ricalca il nuovo percorso stilistico della Casa tedesca.

Per quanto riguarda i motori la nuova Opel Astra dovrebbe essere proposta con versioni ad alimentazione tradizionale benzina con i PureTech 1.2, da 100 e 130 CV, e 1.6, da 180 CV, e i diesel 1.5 BHDi e 2.0 BHDi, rispettivamente da 130 e 200 CV. Nel progetto sono previste anche due versioni ibride plug-in da 225 CV e 300 CV.

La scheda