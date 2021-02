Le offerte di febbraio sulle automobili ibride non riguardano soltanto formule di rateazione più o meno tradizionali, ma anche moderni contratti di noleggio a lungo termine per privati. Peugeot ha creato per questo un’intera divisione, denominata Free2Move Lease, e ha lanciato un’innovativa variante che si chiama Flex&Free, e che si può applicare su una recente SUV 3008 con motorizzazione ibrida plug-in.

Flex&Free significa che il contratto vale per tre anni, ma dopo un anno si può decidere di interrompere il pagamento, restituendo la vettura, senza costi, a patto di dichiarare la volontà di estinzione anticipata due mesi prima.

La Peugeot 3008 ibrida HY4 300 GT-Pack con cambio automatico e-EAT8 si paga quindi senza anticipo, e con 36 mesi di rate da 744 euro, IVA compresa, per un massimo di 45.000 km. L’importo è calcolato comprendendo gli ecobonus statali 2019 e 2021, e basandosi sulla Provincia di Milano.

Vantaggi

Con un noleggio a lungo termine come Free2Move Lease, la rata sarà sì piuttosto elevata, ma comprende quasi tutto: garanzia Kasko, assicurazioni RCA e antifurto con polizza incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto.

Poi, in quanto ibrida, è compresa anche la JuiceBox Enel X, mentre prosegue l’offerta di un anno di assicurazione PSAWeCare contro le pandemie, compreso il Coronavirus.

Svantaggi

L’esempio comprende di fatto il solo importo della rata, basandosi sui costi assicurativi della provincia di Milano, ma soprattutto comprendendo gli ecoincentivi sulle vetture ibride, soggetti ad esaurimento: 744 euro al mese, quindi, è un valore di massima, da verificare bene con la concessionaria.

In sintesi